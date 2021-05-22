اعملي برجر اللحم في البيت بكل سهولة مثل الجاهز وبمكونات بسيطة، البرجر يعتبر من أكثر الأكلات التي لا يختلف عليها الأشخاص، ويقبلون عليها بشكل كبير، لأنه يتميز برائحته القوية ومذاقه الشهي والرائع، ويمكن تحضيره بشكل بسيط وسريع، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال بالخطوات طريقة عمل البرجر. طريقة عمل برجر اللحم في البيت طريقة عمل برجر اللحم في البيت المكونات 500 جرام من اللحم البقري المفروم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

4 ملاعق صغيرة من البقسماط الناعم.

نصف ملعقة كبيرة من بهارات البرجر.

10 جرام من الفلفل الأسود.

بصلة متوسطة الحجم.

بيضة كبيرة الحجم.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

4 ملاعق صغيرة من الدقيق. خطوات تحضير برجر اللحم في البيت خطوات تحضير برجر اللحم في البيت تتسم خطوات تحضير البرجر بالسهولة وسوف نقدم لكم بالتفصيل من خلال السطور القادمة خطوات تحضير البرجر في البيت قومي بفرم البصلة بواسطة الكبة، حتى تصبح ناعمة، ضيفي البصل المهروس إلى مقدار اللحم، ثم اخلطيهم جيدا. اسكبي البقسماط والبيضة، ومقدار الطحين،والفلفل الأسود،والملح، ومقدار البهارات فوق خليط اللحم المفروم، ثم اخلطي جميع المكونات حتى يتكون خليط متجانس. ضعي خليط اللحم داخل وعاء محكم الغلق داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن 180 دقيقة. افردي خليط اللحم على المنضدة، ثم شكليه على هيئة دوائر متساوية الحجم ذات سمك متوسط. ضعي دوائر اللحم في صينية، ثم ضعيها داخل الثلاجة لمدة 60 دقيقة. احضري مقلاة متوسطة الحجم، وضعي بها القليل من الزيت النباتي، ثم ضعيها على نار متوسطة. وزعي دوائر اللحم بالمقلاة، ثم قلبيها من وقت لآخر، حتى ينضج البرجر ويصبح جاهز للتقديم. طريقة أخرى لعمل البرجر طريقة أخرى لعمل البرجر المكونات: ربع كيلو من اللحم البقري المفروم.

5 جرام من الفلفل الأسود.

ثلث ملعقة متوسطة من الملح.

كوب صغير من الجبنة الشيدر.

6 ملاعق كبيرة من الكاتشب.

ربع كوب كبير من المايونيز.

كوب صغير من شرائح البصل الرفيعة.

150 جرام من أوراق الخس الطازج.

نصف كوب كبير من شرائح الطماطم الرفيعة. خطوات تحضير البرجر بطريقة أخرى اخلطي مقدار اللحم مع الفلفل الأسود، والملح جيدا، قومي بتشكيل خليط اللحم على هيئة دوائر متوسطة الحجم ذات سمك متوسط. ضعي دوائر اللحم على سطح الشواية، مع مراعاة التقليب كل خمس دقائق، ثم ضعي قطع الجبن على البرجر لمدة 60 ثانية، حتى ينضج البرجر تماما. قطعي الخبز إلى جزئين، ثم ضعي به شرائح البصل، والخس، وباقي المكونات، ثم ضعي فوقهم البرجر حتى يصبح جاهز للتقديم. خطوات تحضير البرجر بطريقة أخرى الوسوم

اعملي برجر اللحم في البيت بكل سهولة مثل الجاهز وبمكونات بسيطة، البرجر يعتبر من أكثر الأكلات التي لا يختلف عليها الأشخاص، ويقبلون عليها بشكل كبير، لأنه يتميز برائحته القوية ومذاقه الشهي والرائع، ويمكن تحضيره بشكل بسيط وسريع، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال بالخطوات طريقة عمل البرجر. طريقة عمل برجر اللحم في البيت طريقة عمل برجر اللحم في البيت المكونات 500 جرام من اللحم البقري المفروم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

4 ملاعق صغيرة من البقسماط الناعم.

نصف ملعقة كبيرة من بهارات البرجر.

10 جرام من الفلفل الأسود.

بصلة متوسطة الحجم.

بيضة كبيرة الحجم.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

4 ملاعق صغيرة من الدقيق. خطوات تحضير برجر اللحم في البيت خطوات تحضير برجر اللحم في البيت تتسم خطوات تحضير البرجر بالسهولة وسوف نقدم لكم بالتفصيل من خلال السطور القادمة خطوات تحضير البرجر في البيت قومي بفرم البصلة بواسطة الكبة، حتى تصبح ناعمة، ضيفي البصل المهروس إلى مقدار اللحم، ثم اخلطيهم جيدا. اسكبي البقسماط والبيضة، ومقدار الطحين،والفلفل الأسود،والملح، ومقدار البهارات فوق خليط اللحم المفروم، ثم اخلطي جميع المكونات حتى يتكون خليط متجانس. ضعي خليط اللحم داخل وعاء محكم الغلق داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن 180 دقيقة. افردي خليط اللحم على المنضدة، ثم شكليه على هيئة دوائر متساوية الحجم ذات سمك متوسط. ضعي دوائر اللحم في صينية، ثم ضعيها داخل الثلاجة لمدة 60 دقيقة. احضري مقلاة متوسطة الحجم، وضعي بها القليل من الزيت النباتي، ثم ضعيها على نار متوسطة. وزعي دوائر اللحم بالمقلاة، ثم قلبيها من وقت لآخر، حتى ينضج البرجر ويصبح جاهز للتقديم. طريقة أخرى لعمل البرجر طريقة أخرى لعمل البرجر المكونات: ربع كيلو من اللحم البقري المفروم.

5 جرام من الفلفل الأسود.

ثلث ملعقة متوسطة من الملح.

كوب صغير من الجبنة الشيدر.

6 ملاعق كبيرة من الكاتشب.

ربع كوب كبير من المايونيز.

كوب صغير من شرائح البصل الرفيعة.

150 جرام من أوراق الخس الطازج.

نصف كوب كبير من شرائح الطماطم الرفيعة. خطوات تحضير البرجر بطريقة أخرى اخلطي مقدار اللحم مع الفلفل الأسود، والملح جيدا، قومي بتشكيل خليط اللحم على هيئة دوائر متوسطة الحجم ذات سمك متوسط. ضعي دوائر اللحم على سطح الشواية، مع مراعاة التقليب كل خمس دقائق، ثم ضعي قطع الجبن على البرجر لمدة 60 ثانية، حتى ينضج البرجر تماما. قطعي الخبز إلى جزئين، ثم ضعي به شرائح البصل، والخس، وباقي المكونات، ثم ضعي فوقهم البرجر حتى يصبح جاهز للتقديم. خطوات تحضير البرجر بطريقة أخرى

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