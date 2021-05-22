عرض صامت يصيب مرضى كورونا..فما هو؟

أعراض عدة تصيب مرضى كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا، وتختلف الأعراض في مدتها وحدتها، إلا أن الملاحظات الطبية الحديثة اكدت وجود أعراض صامتة لفيروس كورونا ينبغي اكتشافها كونها أعراض تهدد الحياة وتشكل خطراً على الصحة، ومنها نقص الأكسجين.. فكيف يتم اكتشافه؟

عرض كورونا الصامت:

نقص الأكسجين الصامت عرض خطير لأمراض الجهاز التنفسي لدى المصابين بفيروس كورونا، وبحسب ما نشره موقع Boldsky، بدأ اكتشاف وجود حالات نقص أكسجين لم يلاحظها مرضى كورونا اعتباراً من يونيو 2020.

ويتم تعريف نقص الأكسجين الصامت بأنه حالة مرضية تنخفض فيها مستويات الأكسجين في الدم عن المعدل المتوسط، ولكن لا يشعر المريض بأي أعراض، لذا لا ينتبه أو يعاني من أي متاعب إلا بعد أن يتطور المرض ويحدث ضرر شديد في الرئتين.

وأوضح الخبراء أن المرضى الذين يعانون من نقص الأكسجين الصامت، يمكنهم المشي والتحدث بسهولة، بل يكون ضغط الدم ونبض القلب لديهم أيضاً في المعدلات الطبيعية، على الرغم من أن مستويات الأكسجين تكون قد انخفضت أقل من 80%.

نقص الأكسجين وكورونا:

يؤكد الأطباء أن هذه حالة خطيرة بين مرضى كورونا. وتشير التقديرات إلى ما يصل إلى 30% من مرضى كورونا الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى يعانون من نقص الأكسجين الصامت. وفي بعض الحالات انخفض تشبع الأكسجين إلى ما بين 20 و30%، مما كان سبباً رئيسياً للوفيات بين مرضى كورونا في المستشفيات.

وينصح الأطباء مرضى كورونا بفحص مستويات الأكسجين في الدم بانتظام. ويوصي الأطباء بالحصول على أكسجين طبي على الفور إذا انخفض مستوى الأكسجين لأقل من 90%.

كورونا والشباب:

تشير التقارير أيضاً إلى أن نقص الأكسجين الصامت أصبح منتشراً بشكل متزايد بين الشباب المصابين بكورونا، إذ غالباً ما يعاني المرضى الأصغر سناً من نقص الأكسجين دون أن يشعروا بضيق التنفس أو الأعراض ذات الصلة حتى تنخفض مستويات تشبع الأكسجين إلى أقل من 80%.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.