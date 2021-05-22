ما هو مرض الفطر الاسود الذي اصاب سمير غانم وما علاقته بفيروس كورونا، وقد كثر الحديث عن مرض الفطر الاسود بعد تأكيد شقيق الفنان الراحل سمير غانم، وفاته نتيجة اصابته بمرض الفطر الاسود في عينيه بعدما تخطى كورونا وأصيب بفشل كلوي حاد.

مشيراً الى ان هذا المرض "هو من أسوأ الامور التي يتعرض لها الانسان".

وكانت الهند سجلت آلاف الحالات من الفطر الاسود لدى مصابي فيروس كورونا والمتعافين منه، ما زاد من حدة خطر هذا الفيروس وتداعياته في البلاد.

فما هو مرض الفطر الاسود الذي اصاب سمير غانم وأدى الى وفاته، وما علاقته بفيروس كورونا؟

ما هو مرض الفطر الاسود الذي اصاب سمير غانم

في التعريف الطبي، فإن مرض الفطر الاسود او (فطار الغشاء المخاطي) يحدث نتيجة تشكل العفن الموجود في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي مؤدياً الى الوفاة في غضون أيام في حال عدم علاجه.

وهو مرض غير معدي ولا ينتقل من شخص لآخر، وفق ما صرحت به مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة. مضيفة ان هذه العدوى نادرة لكنها خطيرة، تسببها مجموعة من القوالب تسمى الفطريات المخاطية. وتعيش هذه الفطريات في جميع أنحاء البيئة، لا سيما في التربة والمواد العضوية المتحللة، مثل الأوراق أو أكوام السماد أو الخشب الفاسد.

ويصاب الناس بالفطر المخاطي عن طريق ملامسة الجراثيم الفطرية في البيئة، على سبيل المثال، يؤثر الفطر الأسود بشكل مباشر على الجيوب الأنفية أو الرئتين يعد أن يستنشق الشخص جراثيم فطرية في الهواء، كما يمكن أن يؤثر على الجلد بعد التعرض لإصابة سطحية مثل جرح أو حرق.

وتحدث هذه الأشكال من فطار الغشاء المخاطي عادة عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو يتناولون الأدوية التي تقلل من قدرة الجسم على محاربة الجراثيم والمرض (التي تسبب ضعف المناعة)، بحسب ما جاء على موقع "روسيا اليوم".

اعراض مرض الفطر الاسود

أفادت "مراكز مكافحة الامراض والوقاية منها" بأن اعراض مرض الفطر الاسود، تعتمد على مكان نمو الفطريات في الجسم. ويجب التواصل مع مقدمي الرعاية الصحية في حال ظهور اعراض يعتقد انها مرتبطة بمرض الغشاء المخاطي، منها تورم الوجه من جهة واحدة، والصداع، وظهور آفات سوداء على جسر الانف او الجزء العلوي من الفم، كما قد تتحول المنطقة المصابة إلى اللون الأسود.

كذلك أشارت وزارة الصحة الهندية الى ان مرض الفطر الاسود، يبدأ بالظهور على شكل عدوى جلدية في الجيوب الهوائية الموجودة خلف الجبهة والانف وعظام الخدود وبين العينين والأسنان، لينتشر بعد ذلك في العينين والرئتين وصولاً إلى الدماغ.

وينتح عنه تغير لون الانف، وعدم وضوح الرؤية، والم الصدر، وصعوبات التنفس، والسعال الدموي. وقد سثمي بهذا الإسم، لأنه ينتقل عن طريق غزو الاوعية الدموية مسبباً النخر او موت الأنسجة والتي تصبح سوداء، بحسب الدكتور هيمانث ثاكر، الطبيب الاستشاري وأخصائي استقلاب القلب في مستشفى براش كاندي في مومباي.

موضحا أنه "في الحالات الشديدة ، فإن العدوى تنتقل عبر الأوعية الدموية إلى المخ، مما قد يؤدي إلى فقدان البصر أو إحداث "فجوة" في الوجه، وإذا لم يتم السيطرة عليه ولم يتم علاجه، يمكن أن يسبب معدل وفيات من 20% إلى 50%".

ما علاقة مرض الفطر الاسود بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة الهندية ان الاشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، هم اكثر عرضة للاصابة بعدوى مرض الفطر الاسود، ومنهم مرضى فيروس كورونا ومرضى السكري والاشخاص الذين يتناولون المنشطات ومن يعانون من امراض أخرى مثل السرطان، أو زرع الاعضاء.

ويعد مرضى كورونا معرضين للاصابة بمرض الفطر الاسود بشكل خاص، كون الفيروس ليس وحده الذي يضعف جهاز المناعة لديهم فقط وإنما يمكن للادوية العلاجية أن تثبط مناعتهم العلاجية كذلك الأمر.