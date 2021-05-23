لماذا يعتبر لقاح فيروس كورونا أكثر من الضروري لمرضى السكري، بداية ومنذ انتشار فيروس كورونا في العالم ، تم اعتبار فئات من الناس أنهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ومنهم مرضى الأمراض المزمنة و"السكري" أحدها، ونتيجة لذلك فإن مرضى السكري يجب أن يسارعوا في أخذ لقاح كورونا، لحمايته أنفسهم من الإصابة وهذا أحد الأسباب، بالإضافة إلى التالي..

لماذا يعتبر لقاح فيروس كورونا أكثر من الضروري لمرضى السكري:

الإجابة على هذا السؤال بشكل تفصيلي تكمن في أن مرضى السكري وفي حال إصابتهم بفيروس كورونا فإن تطور المرض لديهم يكون أسرع وتكون الأعراض أكثر حدة وأطول في المدة، ومرضى السكري من الفئات الأكثر دخولا إلى المستشفى في حال الإصابة بفيروس كورونا بسبب حاجتهم للاستعانة بأجهزة التنفس وغيرها من الأجهزة الطبية التي تساعدهم في البقاء على الحياة ومقاومة الفيروس.

ومن الجانب الأخطر فإن إصابة مرضى السكري بفيروس كورونا يهدد حياتهم ويسبب الوفاة، وعن ذلك وكشفت دراسة طبية، نشرتها مجلة "The Lancet Diabetes & Endocrinology"، أن مرضى السكري - بنوعيه الأول والثانية- عرضة لخطر الوفاة بالفيروس التاجي أكثر من الآخرين، بحوالي 2 أو 3 مرات.

ومن الأسباب أيضًا التي تؤكد ضرورة حماية مرضى السكير أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا بتلقي اللقاح، ماذكره موقع "مايو كلينك" عن تأثيرات فيروس كورونا على مرضى السكري، وهي:

تزداد التهابات الجسم لدى المصابين بالسكري. لذلك عند الإصابة بفيروس كورونا فإن هذه الالتهابات تزداد سوءًا بسرعة أكبر.

السبب الثاني هو أن مرضى السكري قد يكونون أكثر عرضة لمشاكل الدورة الدموية، وفيروس كورونا يزيد هذه المشاكل.

فيروس كورونا يزيد من مضاعفات مرض السكري مثل السكتات القلبية والدماغية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.