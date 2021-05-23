فوائد زيت كبد الحوت الصحية وموانع استخدامه

زيت كبد الحوت هو نوع من أنواع المكملات الغذائية التي تستخرج من الأسماك، إلا أنه يستخرج تحديدًا من كبد سمكة القد، وله فوائد عديدة ويمتلك خواص علاجية نتيجة لاحتوائه على تركيزات عالية من عدد من الفيتامينات والمعادن وغيرها من العناصر الغذائية والكيميائية المفيدة للصحة.

فوائد زيت كبد الحوت:

عدد موقع ويب طب مجموعة من فوائد زيت كبد الحوت وهي:

من أهم فوائد زيت كبد الحوت الوقاية من السرطان كونه غني بفيتامين د الذي أكدت الدراسات أهميته في تقليل تطور السرطان وقتل الخلايا السرطانية ومنع تكاثرها.

وجود فيتامين د أيضًا بكميات جيدة في زيت كبد الحوت يجعله مفيدًا لمرضى السكري حيث يعمل على التحكم بمستويات السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، كما يعمل على الخفض خطر الإصابة بالسكري.

لزيت كبد الحوت فوائد عدة على صحة العظام والمفاصل ومنها تعزيز صحتها وعلاج الالتهابات والتقليل من ألم تيبس المفاصل والتورم بها.

يحتوي زيت كبد الحوت على أوميغا 3 المهم لصحة العيون والذي يحميها من الإصابة بالضمور البقعي.

المهم لصحة العيون والذي يحميها من الإصابة بالضمور البقعي. حماية القلب من الأمراض والتقليل من مخاطر تصلب الشرايين والتقليل من التعرض للإصابة بالسكتات القلبية من فوائد زيت كبد الحوت.

تناول زيت كبد الحوت يفيد في علاج بعض الأمراض المعوية منها قرحة المعدة حيث يساعد في التئام تقرح المعدة وتخفيف آلامها.

معظم زيوت السمك ومنها زيت كبد الحوت تكون مفيدة لصحة الدماغ والجهاز العصبي ومن فوائدها تحسين قدرات الدماغ و التقليل من آثار الشيخوخة.

زيت كبد الحوت مفيد للصحة النفسية وتناوله يعالج الاكتئاب.

يعتبر زيت كبد الحوت آمن ومفيد للمرأة الحامل ويساعد في الوقاية من بعض الأمراض التي تصيب النساء أثناء الحمل منها سكري الحمل، وتسمم الحمل.

موانع استخدام زيت كبد الحوت:

لا تظهر أضرار صحية عند تناول زيت كبد الحوت إلا في حال الإفراط به، وهنالك حالات تمنع من تناوله وهي:

يجب على مرضى السكري عدم الإفراط في تناول مكملات زيت كبد الحوت، ومن المهم استشارة الطبيب قبل البدء في تناوله.

يجب على مرضى انخفاض ضغط الدم استشارة الطبيب المختص عند تناول زيت كبد الحوت للوقاية من انخفاض ضغط الدم الحاد والمفاجئ.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.