افضل طرق اعداد اللحم للاستفادة من فوائده الصحية

تتنوع انواع اللحم بين الدجاج والبقر والسمك، اضافة للحوم الماعز والخراف وغيرها. وكلها تعد من مصادر البروتين الحيواني التي لا غنى عنها لتعزيز صحة الجسم وخلوه من الامراض.

لكن طريقة طهي وإعداد هذه اللحوم، قد تكون ضارة وتحمل نتائج عكسية لهذا البروتينات التي تدخل في تكوين انزيمات جسم الإنسان والكائنات الحية الأخرى، وتعمل على بناء الغطاء الخارجي أو الهيكلي لجميع الخلايا الأساسية فضلاً عن نمو الجسو وبناء انسجته ضمن العديد من وظائف البروتينات.

كيفية اعداد اللحم بطرق صحية للاستفادة من فوائده الصحية

هذا ما أكدت عليه الدكتورة ماريات موخينا، خبيرة التغذية الروسية في حديثها لراديو "سبوتينك" الروسي كما أفاد موقع "روسيا اليوم"، مشددة على اختيار أفضل الطرق لطهو اللحوم التي تلبي حاجة الجسم، وكذلك كمية اللحم الواجب استهلاكها من قبل البالغين.

وأشارت الخبيرة الروسية لأهمية البروتين الحيواني لجسم الانسان، بشرط تناوله باعتدال وبطريقة صحية للحصول على الفائدة المرجوة.

وفي تصريحها قالت: "يحتاج الإنسان في اليوم إلى جرام واحد من البروتين لكل كيلوجرام من وزنه، وعموما يحتاج الإنسان البالغ إلى 60 جراماً من البروتين الحيواني في اليوم. لأن الجميع اتفقوا على أن الإفراط بتناول البروتين الحيواني ومنتجات اللحوم يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين. ويحتوي كل 100 جرام من اللحم على 18-20 جرام بروتين، لكن مثلا في اللسان تصل هذه النسبة إلى 30 جراماً. لذلك فإن حاصل ضرب الوزن في معامل 3 يعطينا كمية اللحم التي يجب ان يتناولها الشخص في اليوم دون أي ضرر للجسم".

إلا أنها شددت في المقابل على ان طبخ اللحم بطريقة صحية هو المعيار الاهم، لمنع الشعور بالثقل في الجهاز الهضمي. فشرائح اللحم المقلية والمشوية مثلاً، ليست أفضل الاطباق التي ينصح بتناولها للحصول على البروتين الحيواني، في حين ان الكفتة المطبوخة على البخار تعد الافضل لصحة المعدة.

اللحم المفروم افضل من اللحم الكامل

كما أفادت موخينا أنه يفضل للاطفال والبالغين فرم اللحم كون القليل منهم يعالج اللحم جيداً عند مضغه ما يشكَل ثقلاً على المعدة. ويمنح اللحم المفروم على البخار الراحة للجسم، كما ان مضغه لا يتطلب الكثير من الانزيمات كما دوت الخليج الحال مع تناول اللحم غير المفروم.

من ناحية أخرى، أشارت الخبيرة الروسية الى ان اضافة بعض الخضروات الى طبق اللحم، يزيد من فائدته الصحية. فالشخص الذي يزن 60 كيلوجراماً مثلاً، يحتاج الى 180 جرام من اللحم. وقد تبدو هذه الكمية قليلة، لكن اضافة الخضروات اليها ستجعل كمية اللحم تبدو اكبر بين 300-500 جرام.

واضافة الخضروات الى اللحم المفروم، لا تزيد من كميته فقط، بل إنها وسيلة ممتاز لاضافة الالياف الغذائية الضرورية للجسم وتحسين تركيبة الطعام. إذ ان الخضروات غنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة، ويسهل على المعدة والأمعاء إخراجها دون أية مشاكل.