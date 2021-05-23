8 وصفات ممكن تعمليهم في مج بسرعة

لوعايزة تعملي اكلة سريعة وسهلة وكمية بسيطة لفرد واحد ، النهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض وصفات في مج ومش هتاخد منك وقت ولا مجهود.
وصفات في مج:
1- بطاطس جراتان:
المكونات:
– 1 فص ثوم مفروم.
– 1/3 كوباية كريمة طبخ.
– 4 معالق كبيرة مايه.
– 1 حبة بطاطس متقطعة شرايح رفيعة اوي.
– ½ كوباية جبنة موتزاريلا.
– زبدة.
– ½ كوباية جبنة بارميزان مبشورة.
– ملح وفلفل.
طريقة التحضير:
1- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
2- في بولة اخلطي كريمة الطبخ مع الثوم المفروم ، وخليها على جنب.
3- هاتي المج ادهنية بالزبدة ، وضيفي الجبنة الموتزاريلا.
4- ابدأي حطي طبقات من شرايح البطاطس وتبليها بالملح والفلفل وفوقيها الجبنة البارميزان وبعدين البطاطس تاني لحد ما الكمية اللي عندك تخلص.
5- صبي خليط الكريمة والثوم فوق البطاطس.
6- دخلي المج الفرن لمدة 20 – 30 دقيقة ، او لحد ما البطاطس تستوي.
7- خرجي المج واقلبيه على طبق ، وقدميه.
2- ريزوتو بالقرع:
المكونات:
– 1 ثمرة بصل اخضر متقطعة ناعم.
– 1 معلقة كبيرة زبدة ، سايحة.
– 1/3 كوباية ارز.
– 1/3 كوباية قرع ، متقطع ناعم.
– 2 ورقة مرمرية مفرومين.
– 2/3 كوباية شوربة فراخ.
– ¾ كوباية جبنة بارميزان.
طريقة التحضير:
1- سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
2- في المج ، ضيفي البصل الاخضر, الزبدة السايحة, والارز ، وقلبيهم مع بعض.
3- ضيفي عليهم القرع, المرمرية, وشوربة الفراخ ، وقلبي كل المكونات مع بعض كويس.
4- غطي المج بورق زبدة ودخليه الفرن لمدة 18 دقيقة لحد ما يستوي.
5- خرجي المج من الفرن وضيفي الجبنة البارميزان وقلبيها معاه ، وخلي شوية رشيهم على الوش ، وقدميه.
3- تورتيلا مع الصلصة الحارة:
المكونات:
– زبدة.
– 3 بيضات.
– ½ معلقة كبيرة صوص حار.
– 2 معلقة كبيرة فاصوليا سودا او حمرا او بيضا المتوفرة.
– 2/3 كوباية جبنة موتزاريلا مبشورة ومتقسمة.
– ملح وفلفل.
– حفنة من رقائق التورتيلا ، متكسرة بسيط.
– 3 معالق كبيرة صلصة.
طريقة التحضير:
1- سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
2- ادهني المج بالزبدة ، ضيفي البيض, الصوص الحار, الفاصوليا, نص كمية الجبنة, الملح, الفلفل.
3- قلبي المكونات مع بعض لحد ما تمتزج كويس , وبعدين ضيفي التورتيلا والصلصة.
4- دخلي المج في الفرن لمدة 20 دقيقة.
5- حولي الفرن لوضع الشواية بس ، ضيفي باقي الجبنة الموتزاريلا على الوش وسيبيها في الفرن لمدة 3 دقايق كمان لحد ما الجبنة تسيح ، وقدميها.
4- بيتزا في المج:
المكونات:
– 3 معالق كبيرة دقيق.
– ذرة بيكنج بودر.
– ذرة كربوناتو.
– ذرة ملح.
– 3 معالق كبيرة لبن.
– 1 معلقة كبيرة زيت زيتون.
– 1 ½ معلقة كبيرة صلصة طماطم.
– 1 ½ معلقة كبيرة جبنة موتزاريلا مبشورة.
– رشة زعتر.
– 15 جرام بيبروني متقطع شرايح.
طريقة التحضير:
1- في المج ضيفي الدقيق, البيكنج بودر, الكربوناتو والملح وقلبيهم مع بعض كويس ، ضيفي اللبن وزيت الزيوت وقلبي كويس لحد ما تمتزج كويس واتأكدي ان مافيش كتل دقيق ، ضيفي صلصة الطماطم ورشي فوقيها الجبنة ، والزعتر.
2- دخلي المج الفرن وسيبي البيتزا لحد ما تستوي.
3- خرجي البيتزا وضيفي البيبروني على الوش ودخليها الفرن تاني لمدة دقيقة كمان.
4- خرجي المج من الفرن ، وكده بيتزا المج تبقى جاهزة للاكل.
5- بيض بالجبنة في المج:
المكونات:
– 2 بيضة.
– 2 معلقة كبيرة جبنة شيدر مبشورة.
– 2 معلقة كبيرة رومي مدخن او بيكون بقري متقطع.
– ملح وفلفل.
طريقة التحضير:
1- ادهني المج بالزبدة ، واخلطي كل المكونات مع بعض كويس.
2- دخلي المج في الفرن وسيبيه لحد ما البيض يستوي.
3- خرجي المج من الفرن ورشي عليه من فوق رشة جبنة شيدر مبشورة وبقدونس.
6- شوكليت كيك:
المكونات:
– زبدة.
– 3 معالق كبيرة دقيق.
– 3 معالق كبيرة سكر.
– 1 ½ معلقة كبيرة كاكاو بودر.
– 1 بيضة.
– 2 معلقة كبيرة لبن.
– 2 معلقة كبيرة زيت نباتي او زيت عباد الشمس.
– 2 معلقة كبيرة شوكليت شيبس.
– 1 معلقة كبيرة نوتيلا.
طريقة التحضير:
1- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
2- ادهني المج بالزبدة.
3- في بولة اخلطي كل المكونات مع بعض ماعدا النوتيلا ، وحطيهم في المج.
4- ضيفي النوتيلا في وسط خليط كيكة الشوكولاتة.
5- دخلي المج الفرن لمدة 30 دقيقة.
6- بمجرد ما الكيكة تستوي اقلبيها على طبق ، وقدميها.
7- كوكيز مع شوكليت شيبس:
المكونات:
– 2 معلقة كبيرة زبدة سايحة.
– 2 معلقة كبيرة سكر.
– 1 بيضة.
– ¼ معلقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.
– 1/3 كوباية دقيق.
– ¼ معلقة صغيرة بيكنج بودر.
– ذرة ملح.
– 2 معلقة كبيرة شوكليت شيبس.
طريقة التحضير:
1- في المج ضيفي الزبدة, السكر وقلبيهم مع بعض ، وبعدين ضيفي البيضة والفانيليا وقلبي كل المكونات مع بعض.
2- ضيفي الدقيق, البيكنج بودر والملح ، وقلبي ، وبعدين ضيفي الشوكليت شيبس وقلبيها مع باقي المكونات.
3- دخلي المج في الفرن لمدة 30 دقيقة تقريبا لحد ما الكوكيز يستوي ، وممكن تختبريها بخلة اسنان حطيها في نص الكوكيز لو طلعت نضيفة من غير عجينة يبقى كده الكوكيز استوى ، خرجيه على طول وقدميه.
8- كيك مع الشوكولاتة الملونة:
المكونات:
– 2 معلقة كبيرة زبدة سايحة.
– ¼ كوباية دقيق.
– 1 صفار بيضة كبيرة.
– 2 معلقة كبيرة سكر.
– 1 معلقة كبير لبن.
– 1 معلقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.
– ¼ معلقة صغيرة بيكنج بودر.
– 1 معلقة صغيرة شوكولاتة ملونة للتزيين.
– ال Topping ممكن ايس كريم فانيليا او كريم شانتيه, حسب الذوق.
طريقة التحضير:
1- في مج اخلطي كل المكونات مع بعض ماعدا الشوكولاتة الملونة ، وقلبيهم لحد ما يمتزجوا كويس مع بعض.
2- دخلي المج الفرن لحد ما الكيك تستوي.
3- خرجيها من الفرن وضيفي ال Topping اللي اختارتيه من الايس كريم او الكريم شانتيه ورشي عليها الشوكولاتة الملونة ، وقدميها.
4 وصفات سهلة ولذيذة بالبطاطس
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