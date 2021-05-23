8 وصفات ممكن تعمليهم في مج بسرعة

لوعايزة تعملي اكلة سريعة وسهلة وكمية بسيطة لفرد واحد ، النهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض وصفات في مج ومش هتاخد منك وقت ولا مجهود.

وصفات في مج:

1- بطاطس جراتان:

المكونات:

– 1 فص ثوم مفروم.

– 1/3 كوباية كريمة طبخ.

– 4 معالق كبيرة مايه.

– 1 حبة بطاطس متقطعة شرايح رفيعة اوي.

– ½ كوباية جبنة موتزاريلا.

– زبدة.

– ½ كوباية جبنة بارميزان مبشورة.

– ملح وفلفل.

طريقة التحضير:

1- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

2- في بولة اخلطي كريمة الطبخ مع الثوم المفروم ، وخليها على جنب.

3- هاتي المج ادهنية بالزبدة ، وضيفي الجبنة الموتزاريلا.

4- ابدأي حطي طبقات من شرايح البطاطس وتبليها بالملح والفلفل وفوقيها الجبنة البارميزان وبعدين البطاطس تاني لحد ما الكمية اللي عندك تخلص.

5- صبي خليط الكريمة والثوم فوق البطاطس.

6- دخلي المج الفرن لمدة 20 – 30 دقيقة ، او لحد ما البطاطس تستوي.

7- خرجي المج واقلبيه على طبق ، وقدميه.

2- ريزوتو بالقرع:

المكونات:

– 1 ثمرة بصل اخضر متقطعة ناعم.

– 1 معلقة كبيرة زبدة ، سايحة.

– 1/3 كوباية ارز.

– 1/3 كوباية قرع ، متقطع ناعم.

– 2 ورقة مرمرية مفرومين.

– 2/3 كوباية شوربة فراخ.

– ¾ كوباية جبنة بارميزان.

طريقة التحضير:

1- سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

2- في المج ، ضيفي البصل الاخضر, الزبدة السايحة, والارز ، وقلبيهم مع بعض.

3- ضيفي عليهم القرع, المرمرية, وشوربة الفراخ ، وقلبي كل المكونات مع بعض كويس.

4- غطي المج بورق زبدة ودخليه الفرن لمدة 18 دقيقة لحد ما يستوي.

5- خرجي المج من الفرن وضيفي الجبنة البارميزان وقلبيها معاه ، وخلي شوية رشيهم على الوش ، وقدميه.

3- تورتيلا مع الصلصة الحارة:

المكونات:

– زبدة.

– 3 بيضات.

– ½ معلقة كبيرة صوص حار.

– 2 معلقة كبيرة فاصوليا سودا او حمرا او بيضا المتوفرة.

– 2/3 كوباية جبنة موتزاريلا مبشورة ومتقسمة.

– ملح وفلفل.

– حفنة من رقائق التورتيلا ، متكسرة بسيط.

– 3 معالق كبيرة صلصة.

طريقة التحضير:

1- سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

2- ادهني المج بالزبدة ، ضيفي البيض, الصوص الحار, الفاصوليا, نص كمية الجبنة, الملح, الفلفل.

3- قلبي المكونات مع بعض لحد ما تمتزج كويس , وبعدين ضيفي التورتيلا والصلصة.

4- دخلي المج في الفرن لمدة 20 دقيقة.

5- حولي الفرن لوضع الشواية بس ، ضيفي باقي الجبنة الموتزاريلا على الوش وسيبيها في الفرن لمدة 3 دقايق كمان لحد ما الجبنة تسيح ، وقدميها.

4- بيتزا في المج:

المكونات:

– 3 معالق كبيرة دقيق.

– ذرة بيكنج بودر.

– ذرة كربوناتو.

– ذرة ملح.

– 3 معالق كبيرة لبن.

– 1 معلقة كبيرة زيت زيتون.

– 1 ½ معلقة كبيرة صلصة طماطم.

– 1 ½ معلقة كبيرة جبنة موتزاريلا مبشورة.

– رشة زعتر.

– 15 جرام بيبروني متقطع شرايح.

طريقة التحضير:

1- في المج ضيفي الدقيق, البيكنج بودر, الكربوناتو والملح وقلبيهم مع بعض كويس ، ضيفي اللبن وزيت الزيوت وقلبي كويس لحد ما تمتزج كويس واتأكدي ان مافيش كتل دقيق ، ضيفي صلصة الطماطم ورشي فوقيها الجبنة ، والزعتر.

2- دخلي المج الفرن وسيبي البيتزا لحد ما تستوي.

3- خرجي البيتزا وضيفي البيبروني على الوش ودخليها الفرن تاني لمدة دقيقة كمان.

4- خرجي المج من الفرن ، وكده بيتزا المج تبقى جاهزة للاكل.

5- بيض بالجبنة في المج:

المكونات:

– 2 بيضة.

– 2 معلقة كبيرة جبنة شيدر مبشورة.

– 2 معلقة كبيرة رومي مدخن او بيكون بقري متقطع.

– ملح وفلفل.

طريقة التحضير:

1- ادهني المج بالزبدة ، واخلطي كل المكونات مع بعض كويس.

2- دخلي المج في الفرن وسيبيه لحد ما البيض يستوي.

3- خرجي المج من الفرن ورشي عليه من فوق رشة جبنة شيدر مبشورة وبقدونس.

6- شوكليت كيك:

المكونات:

– زبدة.

– 3 معالق كبيرة دقيق.

– 3 معالق كبيرة سكر.

– 1 ½ معلقة كبيرة كاكاو بودر.

– 1 بيضة.

– 2 معلقة كبيرة لبن.

– 2 معلقة كبيرة زيت نباتي او زيت عباد الشمس.

– 2 معلقة كبيرة شوكليت شيبس.

– 1 معلقة كبيرة نوتيلا.

طريقة التحضير:

1- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

2- ادهني المج بالزبدة.

3- في بولة اخلطي كل المكونات مع بعض ماعدا النوتيلا ، وحطيهم في المج.

4- ضيفي النوتيلا في وسط خليط كيكة الشوكولاتة.

5- دخلي المج الفرن لمدة 30 دقيقة.

6- بمجرد ما الكيكة تستوي اقلبيها على طبق ، وقدميها.

7- كوكيز مع شوكليت شيبس:

المكونات:

– 2 معلقة كبيرة زبدة سايحة.

– 2 معلقة كبيرة سكر.

– 1 بيضة.

– ¼ معلقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

– 1/3 كوباية دقيق.

– ¼ معلقة صغيرة بيكنج بودر.

– ذرة ملح.

– 2 معلقة كبيرة شوكليت شيبس.

طريقة التحضير:

1- في المج ضيفي الزبدة, السكر وقلبيهم مع بعض ، وبعدين ضيفي البيضة والفانيليا وقلبي كل المكونات مع بعض.

2- ضيفي الدقيق, البيكنج بودر والملح ، وقلبي ، وبعدين ضيفي الشوكليت شيبس وقلبيها مع باقي المكونات.

3- دخلي المج في الفرن لمدة 30 دقيقة تقريبا لحد ما الكوكيز يستوي ، وممكن تختبريها بخلة اسنان حطيها في نص الكوكيز لو طلعت نضيفة من غير عجينة يبقى كده الكوكيز استوى ، خرجيه على طول وقدميه.

8- كيك مع الشوكولاتة الملونة:

المكونات:

– 2 معلقة كبيرة زبدة سايحة.

– ¼ كوباية دقيق.

– 1 صفار بيضة كبيرة.

– 2 معلقة كبيرة سكر.

– 1 معلقة كبير لبن.

– 1 معلقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

– ¼ معلقة صغيرة بيكنج بودر.

– 1 معلقة صغيرة شوكولاتة ملونة للتزيين.

– ال Topping ممكن ايس كريم فانيليا او كريم شانتيه, حسب الذوق.

طريقة التحضير:

1- في مج اخلطي كل المكونات مع بعض ماعدا الشوكولاتة الملونة ، وقلبيهم لحد ما يمتزجوا كويس مع بعض.

2- دخلي المج الفرن لحد ما الكيك تستوي.

3- خرجيها من الفرن وضيفي ال Topping اللي اختارتيه من الايس كريم او الكريم شانتيه ورشي عليها الشوكولاتة الملونة ، وقدميها.

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