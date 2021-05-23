هل اصابة الفطر الاسود في العين يؤدي الى ازالتها، منذ الأمس والعالم كله يتحدث عن الفطر الاسود الذي أعلن أنه السبب وراء وفاة الممثل الكوميدي الراحل سمير غانم، وبعد إعلان الهند تحوله لوباء مع زيادة اعداد مصابي كورونا به.

وانتشار مرض الفطر الاسود بين مرضى كورونا في الهند، ينذر بكارثة صحية كبيرة في ظل أعباء القطاع الصحي المنهك في البلاد جراء الاصابات الهائلة بين المواطنين نتيجة موجة جديدة من جائحة كوفيد-19 سُجلت حتى الأن، على أنها أكثر خطورة من السلالة البريطانية.

والفطر الاسود يمكن أن يصيب أجزاء معينة من الوجه مثل العينين والفك والانف، ما قد يضطر الاطباء لإزالة الجزء المصاب بها لمنع تفشي العدوى في الجسم خصوصاً الى الرئتين والدماغ، حيث يمكن أن يشكل خطراً على حياة المصابين به يصل لحد الوفاة.

فهل كل اصابة بالفطر الاسود في العين تستلزم إزالتها؟ هذا ما نناقشه سوياً في موضوعنا اليوم بناء على معطيات ومعلومات طبية متوافرة حتى الساعة.

هل اصابة الفطر الاسود في العين يؤدي الى ازالتها

بداية لا بد من التعريف بمرض الفطر الاسود، والذي يحدث نتيجة وجود عفن في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة. ويصاب البشر بداء الفطيرات (ذو الانواع المتعددة) عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية (الأبواغ) التي تنتشر في المستشفيات والمنازل من خلال أجهزة تكييف الهواء أو قوارير الأوكسجين التي تحتوي على مياه قذرة.

ويمكن اكتشاف مرض الفطر الاسود في مرحلة مبكرة وعلاجه عن طريق كشط الانسجة الميتة وازالتها، سواء كانت في العين او الانف او الفك. ما يقود الاطباء لازالة الجزء المصاب بالفطر الاسود لدى المصابين، ومنها العين لمنع وصول المرض للدماغ والحيلولة دون وفاة المريض.

وبحسب المراكز الامريكية لمكافحة الامراض والسيطرة عليها، فإن متوسط معدل الوفيات بمرض الفطر الاسود يبلغ 54%، ويسهم التدخل الطبي السريع وازالة الجزء او الاجزاء المصابة بالمرض، في تقليل هذه النسبة.

لكن التدخل هذا يجب أن يكون سريعاً، كون المريض معرَض للوفاة في غضون أسبوع واحد من بدء ظهور اعراض المرض الذي لا يعد معدياً بين المصابين. ومن الاعراض الاولى لمرض الفطر الاسود، الصداع وتورم الوجه والحمى، اضافة الى اسوداد مناطق حول الانف.

لماذا يهاجم مرض الفطر الاسود مصابي كورونا

على الرغم من انه غير معدي، الا ان مرض الفطر الاسود يعد اكثر خطورة على مرضى كورونا ممن يعانون من ضعف شديد في الجهاز المناعي، مثل مرضى السرطان او الذين خضعوا لعمليا زرع اعضاء.

وتحدث الاصابة بمرض الفطر الاسود بين المصابين بكورونا، بسبب ظاهرة يطلق عليها اسم "عاصفة السيتوكين" التي تحصل نتيجة فرط رد فعل جهاز المناعة في محاربة فيروس كورونا من خلال افراز كمية كبيرة من السيتوكين، ما يتسبب بتلف اعضاء الجسم وتعرضها للاصابة بالفطر الاسود بشكل اكبر.

ما يضطر الاطباء لوصف المنشطات (الستيرويدات) لتقليل الاستجابة المناعية، إلا ان هذا الامر يسبب ضعف دفاعات الجسم ويزيد من مستويات السكر ما يؤدي في نهاية المطاف لنمو الفطريات التي تتغذى عليها.

ما يجعل مرضى السكري في دائرة الخطر لجهة الاصابة بمرض الفطر الاسود في المقام الاول، وهو ما يفسر تزايد اعداد المصابين بالمرض في الهند كونها تعاني من معدلات عالية من مرض السكري بحسب ما نقلت وكالة الانباء الفرنسية.

والدواء الرئيسي المضاد لمرض الفطر الاسود وفقاً لما نقلته الوكالة الفرنسية، يتمثل حالياً في دواء "أمفوتريسين ب".