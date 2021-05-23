أهمية البروتينات للصحة وما دوت الخليج مصادرها

تعد البروتينات من ركائز النظام الغذائي المتوازن والصحي، كواحدة من ابرز العناصر الغذائية الاساسية التي يحتاجها الجسم للنمو وعمل وظائفه بشكل سلس.

والبروتينات دوت الخليج مواد عضوية معقدة التركيب وتتألف من مجموعة من المركبات الكيميائية المؤلفة من مجموعتين، الاولى مركبات حمضية تعرف بإسم الكربوكسيل، والثانية مركبات قاعدية دوت الخليج مجموعة الامين التي يطلق عليها تسمية الاحماض الامينية.

وتترابط مركبات المجموعتين من خلال "الرابطة الببتيدية"، التي إما تكون أيونية أو هيدروجينية، لتشيكل البروتين الذي يكون على شكل كرة أو خيوط.

ويساعد وجود بعض هذه المركبات في الجسم، في عملية الروابط البروتينية وهي الحمض النووي او DNA وكذلك RNA وهو كناية عن الحمض الريبوزي والوسط الناقل الذي يطلق عليه اسم mRNA.

انواع البروتينات

هناك نوعان اساسيات من البروتينات:

البروتينات الحيوانية: ويمكن الحصول عليها من لحوم الابقار والاغنام الحمراء، وكذلك اللحوم البيضاء كالدجاج والاسماك، اضافة الى البيض ومنتجات الالبان.

وتحتوي البروتينات الحيوانية على جميع الاحماض الامينية الاساسية والضرورية لصحة الجسم وخلوه من الامراض.

البروتينات النباتية: وهي البروتينات التي نحصل عليها من اصناف البقوليات المتعددة كالفول والحمص والعدس، اضافة الى بعض النباتات والمكسرات كاللوز.

وبخلاف البروتينات الحيوانية، فإن البروتينات النباتية لا تحوي جميع الاحماض الامينية الاساسية.

اهمية البروتينات للصحة

يعتبر البروتين من المواد الغذائية الضرورية للجسم، نظراً لاحتوائه على العديد من الأحماض الأمينية الهامة للجسم. وهناك 8 أحماض ضرورية غير موجودة في جسم الإنسان، ويتم الحصول عليها من الاطعمة الغنية بها مثل اللحوم و الدواجن و السمك.

وتعد فوائد البروتين للجسم هامة جداً، كون كل خلية من خلايا جسم الإنسان تحتاج إليه بصورة مستمرة ولا تقدر على العيش بدونه.

وأهمية البروتينات للصحة تتمثل في الوظائف التالية التي تقوم بها في الجسم:

بناء الغطاء الخارجي أو الهيكلي لجميع الخلايا الأساسية في الكائنات الحية.

تلعب البروتينات دوراً كبيراً وهاماً في نمو الجسم وبناء أنسجته، كما لها دور فعال في المحافظة على صحة الانسان، ونقصها يؤدي لاصابته بالعديد من المشاكل

إعادة ترميم الخلايا والانسجة التالفة في الجسم.

تدخل البروتينات في تركيب وتكوين عضلات الجسم، كما تلعب دوراً أساسياً في المساعدة على حرق السعرات الحرارية الاضافية في الجسم.

اهمية البروتينات لا تتوقف عند الانسان والحيوان فقط، بل أنه مهمة أيضاً للفيروسات التي تلعب دوراً بارزاً في تصنيع بعض أنواع البروتينات هيكلية الشكل، والتي يصل عددها إلى 490 بروتيناً فيروسياً.

تكوين الهرمونات مثل الأنسولين، كما تدخل في تركيب الأجسام المضادة لمنع حدوث أي أعراض مرضية مصاحبة للبن الأم.

تقوية وزيادة رغبة الجنسية لدى الشخص، وتكوين الهرمونات الجنسية مثل التستوستيرون.

تقوية الجهاز المناعي ضد الاجسام الغريبة والميكروبات والبكتيريا والفيروسات المختلفة المسببة للامراض.

موازنة درجة حموضة الجسم.

نقل الفيتامينات وأهمها فيتامين أ من العديد من الأعضاء إلى الخلايا لتؤدي دورها بشكل تام.

المساعدة على التئام الجروح بصورة طبيعية وسريعة نتيجة تكوين العديد من الأجسام المضادة (بروتينات حيوية).

·زيادة التركيز عند الانسان، كون البروتينات تدخل في تكوين جميع خلايا جسم الإنسان المكونة للعضلات وأهمها عضلات الدماغ.