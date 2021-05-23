اهم اعراض مرض الفطر الاسود الذي يصيب العين وعلاقته بفيروس كورونا، عن هذا المرض المنتشر على نطاق مع انتشار كورونا، قالت شبكة سي إن إن الأميركية أن أغلب المصابين بالفطر في الهند هم من المصابين أو المتعافين من كورونا، وهو منتشر بشكل واسع في الهند تزامنًا مع من ضعفت مناعتهم جراء الفيروس أو يعانون من أمراض كامنة مثل مرض السكري.

أعراض مرض الفطر الأسود:

ذكر موقع وزارة الصحة الهندية أن مرض الفطر الأسود يبدأ في الظهور على الجلد في جيوب الهواء خلف الجبهة والأنف وعظام الخد وبين العينين والأسنان، قبل أن ينتشر إلى العينين والرئتين ويمكن أن يصل حتى الدماغ.

ويؤثر مرض الفطر الأسود عادة على الجيوب الأنفية أو الرئتين بعد أن يستنشق الشخص الجراثيم الفطرية في الهواء، ويمكن للأعراض أن تشمل تورم الوجه والحمى وقرحة الجلد والآفات السوداء في الفم.

ويؤدي ذلك إلى سواد أو تغير اللون على الأنف، وعدم وضوح الرؤية أو ضعفها، وألم في الصدر، وصعوبات في التنفس وسعال الدم.

ويؤدي هذا المرض إلى وفاة أكثر من 50% من المصابين به في غضون أيام.

علاج مرض الفطر الأسود:

ذكر موقع "الحرة" أن علاج الفطر يتطلب في كثير من الأحيان إجراء عملية جراحية لقطع الأنسجة الميتة أو المصابة، وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان لها إنه "لدى بعض المرضى، قد يؤدي ذلك إلى فقدان الفك العلوي أو حتى العين في بعض الأحيان.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.