التعب المزمن يصيب الشباب بعد التعافي من كورونا.. فما أعراضه

مازالت البحوث والدراسات الطبية تكشف عن أعراض ومضاعفات جديدة لفيروس كورونا، وهاهي جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تنبه الشباب من متلازمة التعب المزمن التي يمكن أن تصيبهم بعد التعافي من كورونا.. فما أعراضه..

التعب المزمن وكورونا:

حذر الباحثون بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية من أن المراهقين والشباب الذين يصابون بفيروس كورونا قد يعانون أيضًا من متلازمة التعب المزمن كجزء من أعراض ما بعد كورونا طويلة الأمد، وفقا لتقرير لموقع time now news.

وكشفت مراجعة حديثة من جامعة جونز هوبكنز لثلاث دراسات حالة بعضًا من الأدلة الأولى على أن إحدى المشكلات الخطيرة بعد كورونا قد تكون التهاب الدماغ والنخاع العضلي " متلازمة التعب المزمن"، وهو اضطراب معقد متعدد الأنظمة يُعرف سابقًا باسم متلازمة التعب المزمن.

الشباب وكورونا:

قال بيتر رأوى مدير عيادة التعب المزمن في مركز جونز هوبكنز وأستاذ طب الأطفال في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز: خلال ستة أشهر بعد التعافي من كورونا هناك علامات للإصابة بمتلازمة التعب المزمن".

من المثير للاهتمام ، أن جميع المرضى الثلاثة يعانون من أعراض تنفسية خفيفة نسبيًا لفيروس كورونا ولم يتطلب أي منهم دخول المستشفى ومع ذلك يبدو أنه ترجم إلى مشكلة ثانوية أكثر خطورة متلازمة التعب المزمن بالنسبة لهم جميعًا.

أعراض متلازمة التعب المزمن:

الحساسية للضوء.

صداع الرأس.

التهاب الغدد الليمفاوية الرقيقة.

التعب والضعف العام المستمر.

الإصابة بآلام العضلات والمفاصل.

عدم القدرة على التركيز

الأرق واضطرابات عامة في النوم.

النسيان وضعف في قدرات الدماغ.

تقلب المزاج والاكتئاب والكآبة.

الشعور بالحمى المنخفضة

الاضطرابات في الشهية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.