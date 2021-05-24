ماهي أسباب حدوث الشد العضلي المزمن

ماهي اسباب حدوث الشد العضلي المزمن، بداية من المهم معرفة أن الشد العضلي هو حالة صحية تحدث بشكل مفاجئ، والشد العضلي بشكل عام شائع الحدوث لدى فئات معينة منها كبار السن والرياضيون والحوامل، وكذلك المصابون بأمراض معينة تزيد من خطر الإصابة بالشد العضلي المزمن مثل السكري، وأمراض الأعصاب، وأمراض الغدة الدرقية، وأسبابه في التالي.

ماهي اسباب حدوث الشد العضلي المزمن:

عدد موقع "ويب طب" مجموعة من أسباب الشد العضلي وهي:

إجهاد العضلات إما بالعمل أو بالرياضة أو أي أنشطة بدنية.

تآكل العضلات لأسباب مرضية أو لكبر السن.

الجفاف وقلة السوائل في الجسم عوامل تؤثر على صحة العضلات.

الجلوس لفترة طويلة أو الوقوف أيضًا لفترات طويلة.

الإصابة المسبقة بتصلب شرايين الأطراف.

ضغط الأعصاب على العمود الفقري.

سوء التغذية ونقص في بعض المعادن مثل المغنيسيوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم.

أعراض ترافق الشد العضلي:

الشعور بوخز يشبه وخز الإبر في مكان الشد العضلي.

ضعف بالعضلات وعدم القدرة على تحريكها.

الشعور بألم في الرأس أو الظهر أو الرقبة.

الرعاش خاصة لدى كبار السن.

بطئ الحركة وضعف تناسقها.

مشكلات في النوم.

الرؤية المزدوجة.

علاج الشد العضلي المزمن:

الراحة والتوقف عن تحريك العضلة التي حدث بها شد عضلي.

عند حدوث الشد العضلي يمكن تدليك العضلة بلطف.

استخدام وسادة التدفئة التي تعمل على إرخاء العضلة ووضعها على العضلة لفترة كافية أو حتى زوال الألم.

وضع كمادات الثلج للتخفيف من ألم العضلة المصابة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.