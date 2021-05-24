ماذا يحدث للجسم عند الاصابة بفيروس كورونا اكثر من مرة، سؤال يطرحه البعض ليس فقط لتبيان اسباب الاصابة بالفيروس التاجي مرة ثانية، وإنما أيضاً لمعرفة ما يحدث للجسم عند الاصابة الثانية، وهل تختلف عن الاصابة الاولى.

وقد سجلت حالات كثيرة من الاصابة بفيروس كورونا الجديد مرتين وأكثر في العديد من الدول حول العالم، مع تباين ملحوظ في الاصابة الثانية بين أقل أو أشد حدة. ما يثير المخاوف عند الكثير من المتعافين حول احتمالية الاصابة من جديد واصابتهم بأعراض خطيرة في المرة الجديدة.

فلنتعرف سوياً على ما يحدث للجسم عند الإصابة بفيروس كورونا أكثر من مرة والاعراض المصاحبة للاصابة في موضوعنا اليوم.

ماذا يحدث للجسم عند الاصابة بفيروس كورونا اكثر من مرة

يشير الدكتور رفيق عدلي، استشاري امراض الصدر والجهاز التنفسي في القاهرة، من ان الاصابة بفيروس كورونا بعد التعافي منه لا تحدث إلا بعد مرور فترة زمنية تتراوح بين 6-12 شهراً، وهي مدة تواجد الاجسام المضادة في الجسم وعملها لحماية الجسم من العدوى.

وأوضح الطبيب المختص، ان المناعة التي يكتسبها الجسم ضد فيروس كورونا لا تستمر مدة الحياة، ما يعني ان اللقاح يمنح الانسان المناعة لمدة عام فقط. إلا أن توفر لقاح كورونا وإعطائه لنسبة عالية من الناس يمكنه المساعدة في تقليل أعداد الاصابة بالفيروس والحيلولة دون تكاثره بشكل غير منضبط.

وبحسب الدكتور عدلي، فإن السلالة الجديد لفيروس كورونا المستجد تعد اضعف من سابقتها من حديث شدة الاصابة والاعراض، إلا أنها اكثر انتشاراً، وبالتالي فإن الاصابة الثانية لا تكون شديدة ويمكن التعافي منها بسرعة، خصوصاً في حال الالتزام بالبروتوكول العلاجي لضمان التعافي التام.

الامراض المزمنة والاصابة بكورونا اكثر من مرة

هذا التطمين قد لا يشمل كافة المصابين بكورونا، إذ يشير د. عدلي الى ان المصابين بأمراض مزمنة ويعانون من ضعف المناعة بسبب هذه الامراض، قد يصبح تعافيهم اصعب عند الاصابة بكورونا من جديد. وبالتالي تعد الاصابة الثانية اخطر عليها وقد تسبب الوفاة للبعض، نتيجة الضرر الذي يلحق بالجسم والرئتين بشكل خاص.

في حين ان الاشخاص المتعافين الذي لا يعانون من امراض مزمنة، يكون تعافيهم من فيروس كورونا في المرة الثانية اسرع واسهل من الاصابة الاولى كونهم اكتسبوا مناعة ضد الفيروس.

من جهته، أشار الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، ان الفترة الزمنية بين الاصابة الاولى والثانية تصل الى 3 اشهر فقط، وهي تختلف من شخص لآخر حسب مناعته واستجابته لتكوين الاجسام المضادة، ما يؤثر كذلك الأمر على حدة الاصابة الثانية.

مضيفاً الى الحاجة أيضاً لاتباع بعض النصائح لتسريع التعافي من الاصابة بفيروس كورونا من جديد، وذلك بتجنب الاماكن المزدحمة، وارتداء الكمامة، والحرص على النظافة حتى بعد التعافي من العدوى.