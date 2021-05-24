هل الفطر الأسود في العين من أعراض فيروس كورونا الجديد، الإجابة على هذا السؤال وردت ضمن المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة السعودية يوم الأحد في الرابع والعشرون من شهر مايو لهذا العام، حيث أفاد متحدث وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي أن لا علاقة لعدوى "الفطر الأسود" بفيروس كورونا.

وعن مرض الفطر الأسود جاء في تقرير في موقع بي بي سي الإلكتروني، أعراضه وأسبابه وعلاقته بفيروس كورونا، والتفاصيل في التالي:

مرض الفطر الأسود

مرض الفطر الأسود يسمى أيضا "الفطر العفني" أو "فطر الغشاء المخاطي" وهو عدوى نادرة جدا، تكون نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي و النباتات الفواكه والخضروات المتحللة.

يدخل الفطر الأسود الجسم عن طريق الجهاز التنفسي فيصيب الأنف والفم والعين والرئتين وقد يبلغ انتشاره الدماغ.

يمكن أن يهدد الفطر الأسود حياة المصابين بالسكري أو المصابين بنقص المناعة الشديد مثل مرضى السرطان أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

علاقة الفطر الأسود بفيروس كورونا

ارتبط ظهور مرض الفطر الأسود بمرض كورونا بسبب أن جميع المصابين به هم من مرضى كورونا أو المتعافين منه، إلا أنه ليس من أعراضه والارتباط بينهما جاء باعتقاد الأطباء في الهند أن هناك رابطا بين انتشار "الفطر الأسود" وبين استخدام مركبات الستيرويد في علاج حالات الإصابة الشديدة والحرجة بفيروس كورونا.

فهذه المركبات المنشطة التي تعتبر علاجًا فعالًا ورخيصًا يخفف الالتهاب الرئوي في حالات حرجة من الإصابة بكورونا، تضعف المناعة وتزيد نسبة السكر في الدم.

ويعتقد أن انخفاض المناعة الناتج عن استخدام هذه المركبات يجعل المتلقين للعلاج أكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.