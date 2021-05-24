ما دوت الخليج أعراض اضطراب الوسواس القهري الجسدية

ما دوت الخليج اعراض اضطراب الوسواس القهري الجسدية، ويعد الوسواس القهري من الاضطرابات النفسية المرتبطة بالقلق Anxiety، وهي مشكلة شائعة عند الكثيرين على اختلاف اعمارهم واجناسهم.

واضطراب الوسواس القهري يمتاز بأفكار ومخاوف غير منطقية، تتسبب بتصرفات قهرية غير مألوفة يمكن أن تشكَل إزعاجاً لعامة الناس خصوصاً في ظل جائحة كوفيد-19 والخوف الزائد من الاصابة بالعدوى، ما يدفع الشخص المصاب بالوسواس القهري للخوف الدائم من الاصابة بالمرض والمبالغة في اجراءات الوقاية.

فما دوت الخليج اعراض الوسواس القهري الجسدية، وهل يحتاج مريض الوسواس القهري للعلاج لتفادي مضاعفات هذه المشكلة على صحته؟ هذا ما نتعرف عليه سوياً في موضوعنا اليوم.

ما دوت الخليج اعراض اضطراب الوسواس القهري الجسدية

يشير موقع "ويب طب" المختص بالشؤون الطبية والصحية، الى ان الاشخاص المصابون باضطراب الوسواس القهري قد يعلمون باصابتهم بهذا الاضطراب، ويحاولون جهدهم للتخلص منه، لكن محاولاتهم غالباً ما تبوء بالفشل بل وقد تزيد من حدة المشكلة لديهم.

ويتولد احساس لديهم بإن هذه التصرفات القهرية، ضرورية للتخفيف من اضطراب الوسواس القهري الذي قد يتعلق بموضوع واحد معين مثل الخوف من الجراثيم او وسواس النظافة. وكثيراً ما نجد مرضى الوسواس القهري يقومون بغسل ايديهم بشكل قهري وعنيف للشعور بالأمان، ما يسبب لهم الجروح والندوب الجلدية.

بعض التصرفات القهرية التي يقوم بها مرضى هذا الاضطراب، قد تتحول لما يشبه المراسم والطقوس، ما يمثل حلقة قاسية مؤلمة لهذا النوع من الاضطراب.

ومن ابرز اعراض اضطراب الوسواس القهري الجسدية

الخوف الشديد والرغبة في التنظيف والغسل باستمرار.

عدم الراحة عند التواجد في أمكنة جديدة قد تشكَل خطراً على مصابي الوسواس القهري بنظرهم.

الرغبة الدائمة بالترتيب والتنظيف حتى وإن لم تكن هناك حاجة لذلك.

الخوف من مصافحة الاخرين او ملامسة اغراض تم لمسها من قبل الاخرين خوفاً من العدوى.

إعادة التأكد من اقفال الباب او إطفاء الفرن عدة مرات.

أفكار سوداوية حول التسبب بأذية الآخرين في حوادث الطرق.

انزعاج شديد في الحالات التي تكون فيها الأغراض غير مرتبة كما يجب، أو أنها غير موضوعة في اماكنها.

تخيلات دائمة حول الحاق الاذى بالاخرين خصوصاً الابناء.

الرغبة الشديدة في الصراخ في حالات وأوقات غير مناسبة.

الاصابة بالتهابات الجلد جراء الافراط في غسل اليدين والجسم.

الندوب الجلدية.

تساقط الشعر او الشعر الموضعي جراء نتف الشعر او القلق الشديد.

العد والاحصاء بأنماط معينة.

ما دوت الخليج مضاعفات اضطراب الوسواس القهري الجسدية

في حال لم تتم معالجة الوسواس القهري بالسبل العلاجية والنفسية المناسبة لكل حالة، فإن اضطراب الوسواس القهري يمكن أن يولَد مضاعفات خطيرة تشمل التالي: