افضل الطرق لحماية الشعر الكيرلي اثناء النوم

سواء شعرك كيرلي طبيعي او بتحبي تعمليه بستايل كيرلي ، فانتي محتاجة تعرفي طريقة العناية بالشعر الكيرلي اثناء النوم ، وازاي تعرفي تتعاملي معاه عشان تحافظي على تمويجات الشعر شكلها حلو ، وده اللي هنعرفه النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم نصايح للعناية بالشعر الكيرلي اثناء النوم عشان تحافظي عليه صحي.

نصايح للعناية بالشعر الكيرلي:

افضل وضعية نوم:

لو شعرك كيرلي ، يبقى الافضل متناميش على بصيلات الشعر مباشرة ، لان Volume الشعر ممكن يبوظ من تقل راسك وهيخلي الشعر متشابك وشكله فوضوي ، والنوم على ضهرك كمان ممكن يسبب تعقيد خصلات الشعر اثناء تحريك راسك من جنب للتاني اثناء النوم.

عشان كده لو انتي شعرك كيرلي افضل وضعية نوم هي على جنبك او على بطنك ، بالاضافة ان النوم على الجنب يعتبر افضل وضعية نوم صحية.

نصايح للحفاظ على الكيرلي:

بالاضافة للنوم على الجنب او البطن ، في طرق اضافية تقدري من خلالها الحفاظ على الشعر الكيرلي اثناء النوم.

1- استخدمي كيس مخدة من الحرير او الساتان:

الضغط على بصيلات الشعر بالليل اثناء النوم ممكن يزود من احتمالية تكسره ، وعشان تتفادي التجعد والتكسر ، غيري السطح اللي بتنامي عليه ، اكياس المخدات القطن بتمتص الزيوت الطبيعية من شعرك وبتسبب تكسر خصلات الشعر.

واستبدال كيس المخدة القطن بالحرير او الساتان هيساعد في حماية بنية الشعر ، بالاضافة انه هيحافظ على برودة راسك وهيساعد على منع فروة الراس انها تبقى دهنية ، وده ممكن يقلل من عدد مرات غسيل الشعر.

2- اعملي شعرك تسريحة “الاناناسة”:

تقدري تحمي شعرك اثناء النوم باستخدام ربطة شعر من الساتان او القطن (وابعدي عن التوكة المطاط) ، لربط شعرك لفوق عند تاج الراس.

جمعي شعرك ببساطة اعلى الراس واربطيه بالتوكة ، مع الحرص من عدم شد الاناناسة بقوة او تبقى مشدودة زيادة عن اللزوم ، خلي الربطة فضفاضة.

وتقدري بعد ما تعملي الاناناسة تربطي شعرك بسكارف حرير او ساتان ، زي ما هو باين في الفيديو اللي معانا.

3- اعملي الشعر تويست او ضفاير:

كل ما الشعر كان ملموم بطريقة صح ، ده هيقلل احتكاك خيوط الشعر بباقي البصيلات وبالمخدة.

ممكن عمل تويست بسيط للشعر باستخدام البنس او اشرطة مطاطية صغيرة ، او الضفاير هتحافظ على على الشعر ويثبت بنية الشعر اثناء النوم.

4- استخدمي سكارف حرير او ساتان:

السكارف هيوفرلك حماية اضافية لشعرك ، السكارف مش بس هيحمي شعرك من الاحتكاك بالمخدة ، ولكن هيحافظ على شعرك صحي اثناء النوم وهيحمي شكل الكيرلي.

5- استخدمي منتجات تحافظ على الشعر:

استخدام منتج زي Leave-in conditioner بيضيف كيراتين لبصيلات الشعر ويدي شعرك لمعان.

كمان مرطبات الشعر السبراي بتساعد في تقوية خصلات الشعر اللي اتضررت بسبب صبغة الشعر والتصفيف بالحرارة ، وهيخلي شعرك انعم واسهل في التصفيف الصبح.

ازاي تعملي الشعر كيرلي اثناء النوم:

لو شعرك مش كيرلي بشكل طبيعي ، وحابه تعمليه كيرلي ، ممكن تستخدمي طرق سهلة لعمل تمويجات اثناء النوم ، وحتى لو شعرك مجعد طبيعي الطرق دي هتديكي كثافة اكتر للكيرلي وهتخلي شكله احلى.

– بكر الشعر:

– بكر الشعر من الادوات الكلاسيكية اللي ممكن توفر عليكي وقت كتير ، ممكن تستخدمي البكر البلاستيك او المعدن اثناء النوم ، ولكن بما انها ممكن متكونش مريحة وتزعجك في نوم ممكن تستبدليها ببدائل مريحة اكتر، زي ال Sleep- in curler ، او القضبان المرنة ، واللي تقدري تشتريها من اي مكان بيبيع مستلزمات الشعر.

– عشان تستخدمي ادوات تجعيد الشعر ، بكل بساطة قسمي شعرك لاجزاء متساوية ، ولفي شعرك على الاداة اللي هتستخدميها ، بداية من نهاية الشعر لفوق.

– اشبكي البكر على راسك بالبنس واربطي شعرك عشان تحصلي على افضل النتايج ، والافضل انك تستخدمي ادوات تجعيد الشعر على شعر مبلول عشان يديكي نتيجة افضل.

– الضفاير والشعر مبلول:

لو ممكن تنامي عادي بشعر مبلول الطريقة دي هتبقى مثالية بالنسبة لك.

– بعد ما تغسلي شعرك بالطريقة العادية ، قسمي شعرك وممكن تعملي ضفيرة واحدة او تلات ضفاير.

– الضفيرة الفرنسية هتكون مناسبة جدا لو عايزة الكيرلي يبدأ من اول تاج الراس ، وكل ما زادت عدد الضفاير اللي هتعمليها هتحصلي على تمويجات اكتر.

– رشي Leave-in conditioner اللي تقدري تسيبيه على الشعر قبل النوم.

– الصبح فكي الضفاير بعناية.

– ممكن تسرحي الشعر بفرشة لو عايزة لوك رقيق اكتر.

– طريقة ال Plopping:

ال Plopping هو طريقة تانية تقدري من خلالها تنامي بشعر مبلول وتصحي الصبح بشعر كيرلي.

– اغسلي شعرك بالطريقة العادية ، ادهنيه بجل للشعر الكيرلي ، او موس خالي من الكحول ، او اي منتج تاني لتصفيف الشعر من اختيارك.

– اقلبي شعرك المبلول كله لقدام على تيشرت قطن ، والشعر كله يكون متركز على التيشرت.

– بعدها اتني الباقي من التيشرت ورا رقبتك وثبتي التيشرت بربط الكمين مع بعض في عقدة.

– تقدري تنامي طول الليل وشعرك مربوط بالتيشرت ، هتصحي الصبح بكيرلي شكله حلو وكثيف.

ممكن تشوفوا الفيديو ده للطريقة:

منتجات ضرورية للعناية بالشعر الكيرلي:

– كيس مخدة من الحرير او الساتان.

– توكة شعر ساتان.

– اربطة مرنة صغيرة للضفاير.

– غطا شعر او سكارف حرير.

– Leave-in conditioner للشعر الكيرلي.

– بكرات شعر للنوم.

– جل للشعر الكيرلي.

روتين العناية بالشعر الكيرلي عشان تحافظي عليه صحي وقوي وشكله حلو