ماهي فوائد الخس لمرضى الكلى، دوت الخليج مجموعة من الفوائد الصحية التي يحققها تناول الخس بانتظام لمرضى الكلى، وذلك نتيجة احتوائه على الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية والكيميائية التي يحتاجها، وعدد من المواقع الطبية تحدثت عن تلك الفوائد، جمعنا أهمها في التالي:

ماهي فوائد الخس لمرضى الكلى

الخس من الخضروات الورقية الخضراء الغنية بالماء وتناوله يحسن من صحة الكلى.

الألياف في الخس من أفضل العناصر الغذائية التي تحسن عملية الهضم وبالتالي تقلل الضغط على الكلى.

تناول الخس يساهم في التخلص من السموم المتراكمة في الكلى.

من فوائد الخس أنه يساعد على التخلص من حصوات الكلى ويمنع تكونها.

مرضى الكلى بحاجة لكثير من الخضروات الورقية ومنها الخس وذلك لتعزيز وظائف الكلى.

الخس مفيد لمرضى الكلى إذ يساعد فيتامين ك على تقوية عناصر التجلط ويقلل من النزيف.

يحتوي الخس على الكالسيوم والفسفور والسيلينيوم وجميعها عناصر غذائية يحتاجها مريض الكلى.

تناول الخس بانتظام يساعد في التخلص من الأملاح الزائدة في الجسم، مما يعزز صحة الكلى ويمنع تكون الحصى بها.

فيتامين سي في الخس يساعد على منع إصابة الكلى بالالتهابات أو التخفيف من أعراض الإصابة.

إدخال الخس إلى النظام الغذائي وتناوله يوميًا يساعد على إدرار البول، وبذلك يخفف العبء على الكلى خاصة لدى مرضاها.

الخس بشكل عام مفيد لصحة الكلى وهو من أبرز أنواع الأطعمة والخضروات الورقية الخضراء التي ينصح الأطباء ومختصو التغذية بتناولها باستمرار.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.