دراسة: أضرار مشاهدة التلفزيون على صحة الدماغ لدى كبار السن

طول وقت الفراغ لدى كبار السن وضعف قدراتهم الحركية يجعلهم ملازمين لمقاعدهم يبحثون عن ما يشغل وقتهم، ولذلك فإن التلفزيون هو أكثر ما يقضون الوقت عليه، إلا أن دراسة طبية حذرت من ذلك وأكدت أن مشاهدة التلفزيون بكثرة من قبل كبار السن خطر على الصحة العقلية، فكيف ذلك؟

أضرار التلفزيون لكبار السن:

كشفت دراسة قدمت في مؤتمر علم الأوبئة والوقاية ونمط الحياة وصحة القلب والأوعية الدموية التابع لجمعية القلب الأمريكية، عن مخاطر الإفراط في مشاهدة التليفزيون على صحة الدماغ والذاكرة لدى كبار السن، بعد أن توصل الباحثون إلى أنه يسهم في إضعاف وظائف المخ مع تقدم العمر، طبقًا لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس.

وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص في منتصف العمر الذين يلجؤون بانتظام إلى مشاهدة التليفزيون للترفيه، يكونون أكثر عرضة لخطر التدهور في التفكير والذاكرة في وقت لاحق من الحياة.

ووجد الباحثون أنه حتى الساعات المعتدلة من مشاهدة التليفزيون ارتبطت بأداء أسوأ في الاختبارات المعرفية مع تقدم العمر، كما عانى مشاهدو التلفزيون المنتظمون من ضمور أكبر في الدماغ.

أضرار مشاهدة التلفزيون:

شملت الدراسة ما يقرب من 6500 مشارك كانوا يميلون إلى مشاهدة نفس الكمية من التلفزيون على مدار فترة تقارب 6 سنوات، وصُنف الأشخاص في ثلاث مجموعات، الأولى أولئك الذين لم يشاهدوا التلفاز مطلقًا أو نادرًا ، وأولئك الذين كانوا يشاهدون أحيانًا ، وأولئك الذين كانوا يشاهدون كثيرًا أو كثيرًا جدًا، وجميعهم خضعوا لسلسلة من اختبارات أداء الدماغ مع تقدمهم في السن لتتبع التغيرات في قدراتهم.

وتوصلت الدراسة إلى أن المشاركين الذين أفادوا بمشاهدة كميات معتدلة أو عالية من التلفزيون لديهم انخفاض أكبر بنسبة 7٪ في الوظيفة الإدراكية، بناءً على أدائهم في الاختبارات المعرفية، مقارنة بالمجموعة الأولى.

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