ما دوت الخليج فوائد الزنجبيل للقلب والاوعية الدموية، ويعد الزنجبيل من النباتات الغنية بالفوائد الصحية على كافة الصعد، وهو من الاطعمة التي ينصح بتناولها وتضمينها النظام الغذائي اليومي نظراً لقيمته الغذائية العالية.

وتأتي هذه القيمة من المحتوى الكبير الذي يتضمنه الزنجبيل من عناصر غذائية تقي الجسم من الامراض وتعزز الصحة بكافة نواحيها، خصوصاً صحة القلب.

في موضوعنا اليوم، نتطرق سوياً الى فوائد الزنجبيل للقلب والاوعية الدموية وفق معلومات حصلنا عليها من موقع "ويب طب" للشؤون الطبية والصحية. لكننا نعود ونذكَر بضرورة مراجعة الطبيب المختص قبل اعتماد هذه الوسيلة وغيرها لعلاج امراض القلب وغيرها من الامراض.

ما دوت الخليج فوائد الزنجبيل للقلب والاوعية الدموية

كما ذكرنا اعلاه، فإن للزنجبيل فوائد جمة وعديدة على صحة القلب والاوعية الدموية، ويسهم تناوله بشكل منتظم وبدون اسراف، في تعزيز القلب والاوعية الدموية وحمايتهما من الامراض.

وفوائد الزنجبيل للقلب والاوعية الدموية تتمثل في التالي:

الوقاية من امراض القلب: بفضل محتوى الزنجبيل العالي من مضادات الاكسدة، وهي مركبات تمنع الإجهاد التأكسدي وتلف الحمض النووي في الجسم. ما يسهم في محاربة الجسم للامراض المزمنة والوقاية منها، مثل مرض ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب.

وكانت مجموعة من الباحثين كشفت في دراسة لهم أجريت على أكثر من 4000 شخص، أن الاشخاص الذين يستخدمون الزنجبيل بشكل أكبر في نظامهم الغذائي، تقل لديهم خطورة الإصابة بأمراض القلب المزمنة، أو ارتفاع ضغط الدم.

في حين ان دراسة اخرى خلصت الى أن مستخلص الزنجبيل، يسهم في تقليل حدوث التشوهات القلبية عند الفئران المصابة بداء السكري. ويعود سبب ذلك بشكل جزئي إلى خصائص مستخلص الزنجبيل المضادة للأكسدة.

كذلك أشارت عدة أبحاث الى أن تناول الزنجبيل يقي من امراض القلب من خلال تقليل ضغط الدم، ومنع النوبات القلبية وتجلط الدم، فضلاً عن خفض الكوليسترول الضار، وتقليل حرقة المعدة، وتحسين الدورة الدموية.

تنظيم سكر الدم والكوليسترول: يحمل الزنجبيل العديد من الخصائص المضادة للالتهابات والتي تعمل بشكل فعال، ما يعود بالتأثير الإيجابي على صحة القلب والاوعية الدموية خصوصاً لدى مرضى السكري.

ويساعد الزنجبيل في تقليل مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول، كما يساهم في التحكم بنسبة السكر في الدم بشكل أفضل.

المساهمة في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية: للزنجبيل مزايا فريدة تجعله من العناصر المساهمة بشكل فعال في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب نتائج دراسات عدة.

منها إحدى المراجعات التي خلصت الى أن تناول جرعة 5 جرام أو أكثر من مستخلص الزنجبيل، يمكن أن يكون له تأثير مضاد للصفيحات بشكل مفيد وهام.

ما دوت الخليج فوائد الزنجبيل الأخرى

تجدر الاشارة الى أن الزنجبيل مفيد في العديد من الوظائف الأخرى الهامة، منها الوقاية من الجراثيم ومنع نمو البكتيريا الإشريكية القولونية، والشيغلة، بفضل مركباته الكيميائية فائقة الفاعلية.

كما يساعد تناول الزنجبيل في تخفيف الغثيان المصاحب للحمل، وتخفيف دوار البحر او الغثيان الناجم عن العلاج الكيميائي لمرضى السرطان، فضلاً عن تقليل أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي والفصل العظمي، والتورم الناجم عن هذا الالتهاب.