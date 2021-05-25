ما دوت الخليج الحقيقة العلمية لمرض الفطر الاسود

ضجت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة أيام، في الحديث المتكرر والمركَز على مرض الفطر الاسود الذي زعم شقيق الفنان الراحل سمير غانم، أنه توفي بسبب الاصابة به في عينيه.

وفيما تسجل الهند حالات مرتفعة من الاصابة بالفطر الاسود ضمن مصابي فيروس كورونا، فإن التخوف من انتشار المرض حول العالم بات هاجساً للجميع، خصوصاً في ظل الحديث عن احتمال الوفاة في غضون عدة أيام بسبب هذا المرض في حال عدم علاجه بسرعة. اضافة لاضطرار الأطباء لإجراء عمليات نزع العين او الأنف أو الفك لمنع انتشار المرض في الجسم ووصوله الى الدماغ أو الرئتين، والتسبب بالوفاة.

فما دوت الخليج الحقيقة العلمية لمرض الفطر الاسود، وهل يجب القلق منه لهذه الدرجة؟

الحقيقة العلمية لمرض الفطر الاسود

يحارب الأطباء في الهند، عدوى فطرية قاتلة تؤثر على مرضى فيروس كورونا او المتعافين منه، وباتت تعرف بإسم مرض الفطر الاسود.

وهذه الحالة المهددة للحياة كما أورد موقع "سكاي نيوز عربية"، معروفة بإسم فطر الغشاء المخاطي. وعلى الرغم من ندرتها، إلا أن الأطباء يشتبهون في أن الزيادة المفاجئة في العدوى، قد تزيد من تعقيد محاربة الهند للوباء.

ينتج فطر الغشاء المخاطي عند التعرض لعفن المخاط الموجود عادة في التربة والهواء والأنف والمخاط عند البشر. وينتشر الفطر عبر الجهاز التنفسي مؤدياً إلى تآكل هياكل الوجه. وفي بعض الأحيان، يضطر الأطباءلاستئصال العين جراحيًا لمنع وصول العدوى إلى الدماغ.

وقد تم الإبلاغ عن 9 آلاف حالة من الفطر الاسود في الهند حتى الساعة، ما أدى لنقص دواء "أمفوتيريسين بي" وهو الدواء المستخدم لعلاج هذه الحالة بحسب ما أفادر الوزير الفيديرالي ساداناندا غودا. فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 250 شخصاً لقوا حتفهم بسبب هذا المرض.

نفي وجود الفطر الاسود في مصر

يشير الأطباء الى أن إصابات الفطر الاسود في الهند التي ارتفعت بشكل حاد في الآونة الأخيرة، قد تتباطأ لكنها أصبحت مصدر للقلق للسلطات الصحية.

وفيما يخص وفاة سمير غانم بسبب مرض الفطر الاسود، قال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي في وزارة الصحة المصرية، محمد عبد الفتاح، ل"سكاي نيوز عربية"، إن السلطات الصحية في مصر لم ترصد على الإطلاق ظهور "السلالة الهندية" لفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى الآن.

مؤكداً عدم دقة الانباء المتداولة عن إصابة أشخاص بالفطر الاسود نتيجة الاصابة بالسلالة الهندية.

فيما أفاد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن "الفطر الأسود يصيب الحالات التي تعاني من نقص المناعة والسكر غير المنضبط، وأن ظهور العديد من الحالات المصابة به مؤخرًا يأتي بسبب دخول عدد كبير من المصابين للعناية المركزة وزيادة الأكسجين الرطب".

مضيفاً في تصريح ل"سكاي نيوز عربية"، أن الفطر الاسود يسبب إصابات بالغة ينتج عنها تلف في الأنسجة ويحتاج لتدخلات جراحية وعلاج مضاد للفطريات. وارتفاع الإصابة به في الهند يأتي لأن الهنود يعانون من الإصابة بالسكر غير المنضبط بكثافة".