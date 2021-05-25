10 طرق طبيعية للتخلص من ترهل بشرة الوجه والرقبة

حسب الاحصائيات اللي نشرتها املجلة الدولية لجراحات التجميل ، ان حوالي 17 مليون امراءة استخدمت البوتوكس لشد ترهل الجوه والرقبة ، وعلى الرغم من ان البوتوكس ممكن يكون حل للبعض الا انه تكلفته بتكون عالية ، والخبر الحلو ان في حلول طبيعية هتساعدك على علاج ترهل الجلد ، وان كانت الحاجات الطبيعية بتاخد وقت الا ان نتايجها مضمونة ، ومش بس هتخلصك من ترهل الجلد ولكن كمان صحتك العامة هتتحسن ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنتعرف على طرق طبيعية للتخلص من ترهل الجلد لاي عمر وكمان الوقاية منه في المستقبل من غير ما تلجأي لجراحات تجميلية وابر.

طرق طبيعية للتخلص من ترهل الجلد:

1- التقليل من السكر:

السكر ليه أثار جانبية كتير على صحتنا العامة ، وبيضر البشرة اكتر من انه بينفعها ، الاستهلاك المنتظم للسكر بيأدي ان الجهاز الهضمي بتحصل فيه عملية اسمها ال glycation اللي بتأدي للشيخوخة ، لانها بتأدي لتفكيك الكولاجين اللي بينتجه الجسم ، بشكل اسرع وبيمنعها من التكاثر بانتظام بالكمية اللي الجسم محتاج ليها.

وبالتالي ده بيأدي لترهل الجلد وظهور التجاعيد ، ولما تبدأي تتخلصي من السكر ، هيتعاد انتاج الكولاجين للتوازن بتاعه وهيبقى جسمك وبشرتك مترطبين وصحيين.

– الحد الاقصى للسكر اللي محتاجه جسمك من غير ما تضري صحتك هو 6 معالق صغيرة يوميا.

– ولكن حطي في اعتبارك ان كل الاطعمة اللي بتاكليها تقريبا بتحتوي على السكر ، عشان كده مهم جدا تجنب السكر في القهوة والشاي الصبح.

2- جربي زيت جوز الهند:

زيت جوز الهند من المرطبات الفعالة جدا للبشرة ، زيت جوز الهند لما بيتحط على الجلد بيملى المسامات والتجاعيد وده هيحافظ على البشرة ناعمة ورطبة.

كمان الاحماض الدهنية الموجودة في زيت جوز الهند بتخترق الجلد بسبب وزنه الجزيئي المنخفض ، على عكس كل المرطبات اللي بتحتوي على المايه ، كمان بيساعد على حماية البروتينات الطبيعية في البشرة ، وبيساعد على علاج البشرة الجافة بفعالية وبيمنع ترهل الجلد وبيقضي على التجاعيد.

– ممكن تحطي كمية صغيرة من زيت جوز الهند على البشرة كل يوم الصبح ، وتضاعفي الكمية بالليل قبل النوم.

– مهم جدا انك تستخدمي زيت جوز الهند العضوي اللي متمش ازالة الروايح منه او معالجتة باي شكل من الاشكال.

– متنسيش تدهنيه على رقبتك كمان لان اوقات كتير بنتجاهل منطقة الرقبة في الترطيب.

3- مضاعفة مضادات الاكسدة:

الجلد هو اكتر عضو في الجسم بيتعرض للاكسدة اكتر من غيره ، وهنا يجي دور الاطعمة الغنية بمضادات الاكسدة اللي بتساعد على مقاومة الضرر اللي ممكن يسببه الاجهاد التأكسدي لبشرتك.

وعلى الرغم من وجود المرطبات اللي ممكن تكون بتحتوي على مضادات الاكسدة اللي ممكن تساعد على تنشيط بشرتك ، الا انه لما الامر يتعلق بمضادات الاكسدة ، فأفضل حاجة انك تبدأي من الداخل للخارج ، وبدل ما تدفعي فلوس كتير على مرطبات غالية ، ابدأي بأكل الاطعمة اللي بتحتوي على مضادات الاكسدة وتقلل من اي علامات تقدم في السن.

– جربي تاكلي العنب, التوت, الفراولة, الفاصوليا الحمرا, السبانخ, اللفت الاخضر.

4- تنضيف البشرة:

كتير من البنات ممكن يقعوا في غلطة النوم بالمكياج من التعب او كسل ، ولكن مهم جدا انك تاخدي كام دقيقة من وقتك الصبح وبالليل لتنضيف البشرة بشكل صح ، خصوصا لما الموضوع يتعلق بازالة المكياج ، لان المكياج لما بيتحط على البشرة المسام بتمتصه ببطء ، ولان جميع منتجات المكياج تقريبا بتحتوي على مواد كيميائية قاسية ، فده بيزود من الاجهاد التأكسدي للجلد.

– مهم جدا استخدام منظف مائي واضافة مايه باردة فوقه عشان تساعدي في قفل المسام.

– ماتستخدميش مقشر للبشرة بالليل ، استخدمي المقشر مرة او مرتين بس في الاسبوع لتجنب تهيج بشرتك واجبارها لازالة خلايا بشرتك وهي مش محتاجة ده.

– ادهني بشرتك بعد تنضيفها بكمية بسيطة من زيت جوز الهند لترطيبها.

5- البيتا كاروتين وفيتامين A:

حسب الدراسات الحديثة ، ان المزج بين البيتا كاروتين الموجودة في كتير من الاطعمة ، وفيتامين A ممكن انه يصلح شيخوخة الجلد ، وده السبب انه يعتبر مكون رئيسي في كتير من مرطبات البشرة وواقيات الشمس المضادة للشيخوخة ، وثبت ان البيتا كاروتين بيمنع اشعة الشمس فوق البنفسجية من اتلاف الجلد وتقدمه في السن ، وفيتامين A بيحفز انتاج الكولاجين والالياف المرنة في الجلد.

– والبيتا كاروتين وفيتامين A هنلاقيهم في اطعمة زي الجزر, البطاطا, اللفت الاخضر, السبانخ, الشمام, المشمش.

– الكمية اليومية الموصي بيها من فيتامين A والبيتا كاروتين هي 30 مجم.

6- استخدمي عصير الخيار:

مع التقدم في العمر بيقل انتاج الكولاجين اللي بيعزز المتانة في الجلد والايلاستين اللي بيوفر المرونة بنسبة 1% كل سنة بعد سن العشرين ، وبيبدأ الجلد في الترهل ببطء خصوصا في الوجه والرقبة والصدر ، عشان كده مهم الاعتناء بالمناطق دي بشكل منتظم اكتر من اجزاء الجسم التانية باستخدام الاقنعة الطبيعية.

والخيار وعصير الخيار ليهم دور فعال جدا في العناية بالبشرة ، لان الخيار بيتوفر فيه معدن السيليكا اللي يعتبر مكون اساسي لانسجة الجلد الصحية ، وحمض الاسكوربيك اللي بيمنع احتباس المايه في الجلد ، والخيار ممكن انه يساعد على سحب السموم من مسام الجلد ، وشد الكولاجين تحت الجلد.

ازاي تستخدميه:

– هاتي خيارة قشريها وقطعيها لقطع صغيرة.

– اطحنيه لمدة 10 – 20 ثانية لحد ما يبقى عصير.

– بعدها حطيه في مصفى وافصلي المية عن العجينة.

– اغسلي بشرتك بغسول خالي من الزيوت.

– خدي من عصير الخيار بقطنة وامسحي بيها الوجه والرقبة والصدر.

– سيبيه لمدة 20 دقيقة لحد ما ينشف.

– اغسلي وشك بالمايه الباردة ونشفيه ورطبيه.

– كرري الطريقة دي مرتين في الاسبوع.

7- امزجي صودا الخبز مع زيت جوز الهند:

زيت جوز الهند وصودا الخبز (الكربوناتو) بيتمتعوا بفوايد كبيرة في مكافحة الشيخوخة ، صودا الخبز هي مكون طبيعي بيستخدم في تقشير الجلد والتخلص من خلايا الجلد الميتة وتقليل حجم المسام الواسعة ، وتعزيز انتاج الكولاجين ، وزيت جوز الهند زي ما وضحنا فوق مفيد جدا في ترطيب البشرة ، واختراق الجلد ، وعلاج الترهلات والتجاعيد.

ومن خلال جمع المكونين مع بعض ، هتقدري تقشري بشرتك وترطبيها وتدليكها وده هيعزز تدفق الدم تحت الجلد وهيحفز انتاج الكولاجين.

ازاي تستخدميه:

– هاتي برطمان بحجم متوسط ، املي ¼ البرطمان بزيت جوز الهند (اختاري برطمان بغطا محكم عشان تقدري تحفظيه للاستخدام بعد كده).

– ضيفي للزيت 3 معالق كبيرة من صودا الخبز واخلطيهم كويس لحد ما يتحولوا لعجينة.

– الصبح خدي معلقة صغيرة من المعجون ده ودلكي بيه الوجه والرقبة لمدة 1- 2 دقيقة (اتجنبي منطقة تحت العين).

– سيبيه لمدة 10 دقايق.

– بعدها اغسليه بالمايه الباردة ونشفي البشرة ورطبيها.

– كرريه مرتين في الاسبوع.

8- امزجي بياض البيض مع العسل:

بياض البيض والعسل فيهم كتير من الفوايد الصحية للبشرة ، والدراسات اثبتت ان بياض البيض بيقلل من التجاعيد والخطوط الرفيعة وبيعكس ترهل الجلد ، وبياض البيض لقوا ان هو بيحتوي على 69 بروتين رئيسي بينشط الجلد ويشده لما يتحط على البشرة.

العسل غني بمضادات الاكسدة ، وبيزيل الاوساخ وعنده قدرة على اختراق الجلد ، بالاضافة انه مرطب طبيعي زي الجلسرين وده معناه بيرطب البشرة وبيمتص الرطوبة من الجو للبشرة ، والجمع بين العسل وبياض البيض يعتبر علاج قوي للبشرة.

ازاي تستخدميه:

– افصلي بياض بيضة عن الصفار.

– ضيفي لها معلقتين كبار عسل واخلطيهم كويس لحد ما يبقوا عجينة.

– حطي المعجون ده على الوجه والرقبة (اتجنبي منطقة العين).

– سيبيه لمدة 20 دقيقة.

– اغسليه بالمايه الباردة ونشفي بشرتك ورطبيها.

– كرريه مرة واحدة في الاسبوع.

9- التمارين:

زي ما عضلات الرجل بتستجيب للتمارين وبتتشد ، كمان عضلات الوش بتستجيب للتمارين ، العضلات تعتبر اساس قوي للجلد ، عشان كده لما العضلات بتفقد تناسقها ، هيبدأ الجلد في الترهل ، ومن هنا بيجي دور تمارين الوجه ويوجا الوجه اللي بتساعد على تقوية عضلات الوجه, وتحسين الدورة الدموية, وشد الجلد.

تمرين المعلقة:

التمرين ده مثالي لرفع عضم الخدين, تقليل التنيات الانفية, تحسين الدورة الدموية, وشد عضلات الرقبة وتقويتها.

طريقة التمرين:

– هاتي معلقة نضيفة ، حطيها بين شفايفك في النص.

– باستخدام الفك ارفعي المعلقة لفوق.

ابتسمي واثبتي على الوضع ده لمدة 5 – 10 ثواني.

– ارخي الخدين وخدي استراحة صغيرة (10 ثواني).

– وكرري التمرين ده 10 مرات.

– اعملي التمرين ده كل يوم الصبح وبالليل قبل النوم.

10- تمرين رفع العين:

التمرين ده مثالي لشد الجلد حوالين العين وعضم الخد ، ممكن انه يساعد على تجديد الجلد حوالين العين والجبهة وبيزيل الخطوط الرفيعة ، بالاضافة انه بيقوي عضلات حوالين العين والجبهة.

طريقة التمرين:

– حطي الصوباعين السبابة والوسطى في وضع المقص.

– خليهم جنب العين ، واحد فوق الحاجبين وواحد فوق عضم الخدين.

– وابدأي في التحديق بشكل متكرر لمدة 20 ثانية.

– ارخي عينك لمدة ثواني.

– كرريه 10 مرات.

– اعملي التمرين كل يوم الصبح وقبل النوم.

التمرين بالفيديو:

مهم جدا انك تفتكري ان شد الجلد المترهل بياخد وقت وجهد ، والحاجات الطبيعية عادة بتكون ابطأ ولكن فعالة جدا ، واحيانا كمان الجراحة التجميلية مش بتكون الحل لو بتفكري فيها ، وفي النهاية بنقولك حبي نفسك زي ما انتي سواء شكلك اصغر او اكبر.

بوتوكس طبيعي: استخدمي مكون واحد هيساعدك تتخلصي من التجاعيد والهالات السودا والجلد الجاف