عصائر طبيعية لتقوية المناعة أثناء التعافي من فيروس كورونا

عصائر طبيعية لتقوية المناعة اثناء التعافي من فيروس كورونا، وتعد العصائر من المصادر الغذائية الصحية التي يلجأ إليها الكثيرون إما لتحسين صحتهم أو لخسارة الوزن.

واثناء التعافي من فيروس كورونا، يحتاج المصابون بعدوى الفيروس التاجي للالتزام بالعديد من الاجراءات الوقائية والتركيز على تناول الطعام الصحي، ومنه العصائر، لتقوية المناعة وتدعيم الجسم اثناء محاربته لفيروس كورونا.

في موضوعنا اليوم، نسلط الضوء على اهم عصائر طبيعية لتقوية المناعة اثناء التعافي من فيروس كورونا، والتي نجد معظم مكوناتها في كافة المنازل.

عصائر طبيعية لتقوية المناعة اثناء التعافي من فيروس كورونا

نقل موقع "اليوم السابع" عن موقع "تايمز اوف اونديا" لمجموعة من العصائر الطبيعية التي تقوي المناعة اثناء التعافي من فيروس كورونا. وتمتاز هذه العصائر بمحتواها الكبير من الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسدة الضرورية لجهاز مناعة قوي.

خاصة أن فيروس كورونا قد يهاجم الجهاز الهضمي ويتسبب بتلف الانسجة والتهاب المعدة، ويقوم جهازنا الهضمي بامتصاص الخضروات والفواكه بسهولة ما يوفر تأثيراً علاجاً فعالاً.

وعصائر طبيعية لتقوية المناعة اثناء التعافي من فيروس كورونا دوت الخليج التالية:

عصير الطماطم والنعناع: غني بمضادات الاكسدة التي تساعد على تنظيم الهضم اثناء التعافي من فيروس كورونا وتقليل الالتهاب.

ويمكن تحضير هذا العصير من خلال مزج 4 حبات من الطماطم مع 8-10 أوراق نعناع وكوب من الماء. كما يساعد إضافة القليل من الملح والليمون والفلفل الأسود في تحسين مذاق العصير وقيمته الغذائية.

عصير الشمندر والجزر والزنجبيل: يحوي عناصر فعالة تحارب الالتهابات وتنظف الجسم من السموم وتدعم صحة الكبد.

بإمكانك تحضير هذا العصير بسهولة عن طريق مزج حبتين من الجزر المفروم مع حبة شمندر والقليل من الزنجبيل وعصير الليمون ثم تناوله.

عصير الليمون والاناناس والتفاح الاخضر: من المصادر القوية والمهمة لفيتامين سي المحارب لفيروس كورونا، اضافة الى عنصر الكالسيوم الضروري لتقوية العظام. ويساعد تناول هذا العصير في تقوية المناعة وتحسين الهضم اثناء التعافي من كورونا.

لتحضير عصير الليمون والاناناس والتفاح الأخضر، قومي بمزج حبتين من الليمون مع 250 جرام من الاناناس والتفاح الأخضر المفروم وخلطه جيداً ثم تناوليه.

عصير الفراولة والكيوي والبرتقال: يحتوي هذا العصير على 3 اصناف من الفواكه الغنية بفيتامين سي ومضادات الاكسدة، إذ يقوي المناعة ويساعد في ضبط ضغط الدم وتقليل فترة المرض من كورونا.

لتحضير العصير، اخلطي كوب من الفراولة مع حبتين من الكيوي المقشر وحبة برتقال مقشرة ونصف كوب ماء وملعقة صغيرة من العسل، ثم يمكنك تناوله.

عصير الكركم والزنجبيل والليمون والبرتقال: من أقوى وأفضل عصائر طبيعية لتقوية المناعة اثناء التعافي من فيروس كورونا، إذ يحتوي هذا العصير على مركبات مضادة للالتهابات لها خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا.

يمكن تحضير العصير من خلال مزج كميات متساوية من الليمون والبرتقال مع القليل من الزنجبيل ورشة كركم بشكل جيد، ثم تناوله.

عصير الخيار والسبانخ والكرفس والليمون والزنجبيل: في هذا الصنف من عصائر طبيعية لتقوية المناعة اثناء التعافي من فيروس كورونا، يتم استخدام الخضروات عوضاً عن الفواكه والتي لا تقل أهمية لجهة محتواها العالي من مضادات الاكسدة والفيتامينات والاحماض الضرورية لتدعيم الصحة، وتقصير مدة التعافي من فيروس كورونا.

يمكنك عمل هذا العصير في المنزل من خلال خلط قطعتين من الخيار المقشر مع 100 جرام من اوراق السبانخ و4 اعواد كرفس وقطعة من الزنجبيل، اضافة للقليل من عصير الليمون.