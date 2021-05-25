أعراض جديدة لفيروس كورونا تؤثر على اللسان

اعراض جديدة لفيروس كورونا مازالت تكتشف يوميا من خلال البحوث والملاحظات الطبية في مختلف دول العالم، ومازالت تسجل أعراض جديدة ونكاد نقول أن فيروس كورونا يصيب مختلف أعضاء وأجهزة الجسم بشكل أو بآخر، وهاهي حالة جديدة تسجل وتضاف إلى أعراض كورونا تؤثر على اللسان، وهي في التالي:

كورونا وصحة اللسان:

شهدت الولايات المتحدة تسعة حالات تضخم في اللسان لأشخاص تبين أنهم جميعا كانوا مصابين بفيروس كورونا، ويتلقون العلاج بواسطة أجهزة تنفس في المستشفى.

ولاحظ الطبيب المتخصص بحالات تضخم اللسان، جيمس ملفيل والبروفيسور المساعد في جامعة تكساس، سيمون يونغ ، أنه من مجمل تسعة حالات تضخم للسان لدى مرضى كورونا، ثمانية مرضى كانوا من الأميركيين الأفارقة.

أسباب تضخم اللسان وكورونا:

تقول صحيفة "هيوستن كرونيكل"، إن القصة بدأت في أكتوبر الماضي، عندما شهد لسان المريض، آنتوني جونز، تضخما كبيرا إلى أن أصبح "بحجم طبق"، ما حال دون تمكنه من الحديث وبلع الطعام، بل وحتى التنفس، بشكل طبيعي.

وتضيف الصحيفة أن تطور حالة جونز جاءت بعد مكوثه لعدة أشهر على جهاز التنفس الاصطناعي بسبب إصابته بكوفيد-19، الصيف الماضي. وبعد خروجه من المستشفى، لم يتمكن جونز من إغلاق فمه حتى، ودفع لسانه أسنانه السفلية خارجا، واعتمد على أنبوب للتغذية.

وقال يونغ: إذا تمكنا من تحديد السب، إذا تمكنا من العثور على تباين جيني أساسي، ربما في المستقبل، يمكننا استخدام ذلك كمؤشر بيولوجي.

في الوقت الحالي، يجمع ميلفيل ويونغ عينات من الحمض النووي من المرضى الذين يعانون من تضخم اللسان الهائل ويدرسون المادة الوراثية بحثًا عن أدلة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.