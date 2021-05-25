أعراض الفطر الأشد فتكاً من الفطر الأسود بعد ظهوره بين مصابي كورونا

اعراض الفطر الاشد فتكاً من الفطر الاسود بعد ظهوره بين مصابي كورونا، وبعدما كان الفطر الاسود احتل صدارة البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام على مدار الايام الماضية، يبدو أن فيروس كورونا الجديد يحمل المزيد من المفاجآت غير السارة وآخرها ظهور الفطر الابيض بين المصابين بكورونا في الهند.

والبلد الذي يرزح تحت وطأة الفيروس التاجي منذ الشهر الماضي، يبدو أنه مقبل على تداعيات لا تقل خطورة عن الفطر الاسود الذي أشارت مصادر إعلامية الى اصابته ما يقرب من نصف المصابين بكورونا. وتتمثل هذه التداعيات في ظهور الفطر الابيض بين صفوف مرضى كورونا والذي يعد أكثر فتكاً من سابقه الاسود.

فما هو الفطر الأبيض، ولماذا يشكًل خطورة على حياة المصابين بكورونا؟ هذا ما نستعرضه سوياً في موضوعنا اليوم.

ما هو الفطر الابيض بعد ظهوره بين مصابي كورونا

كشفت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية عن ظهور مرض الفطر الأبيض في البلاد، وهو أكثر خطورة وأشد فتكا من نظيره الأسود.

وتحدث عدوى الفطريات البيضاء والسوداء نتيجة العفن الفطر الذي يعرف بإسم "الفطريات المخاطية" الموجود في البيئة. وعلى الرغم من ان المرض ليس معدياً، لكن بإمكان المريض استنشاقه بسهولة ما يزيد من خطر انتشاره الى أعضاء الجسم الحيوية والتسبب بمضاعفات خطيرة.

ويتعرض الأشخاص المصابون بنقص في المناعة للعدوى أكثر من غيرهم في حال ملامسة أي سطح يحتوي على هذا العفن.

الفطر الابيض أكثر فتكاً من الفطر الاسود

في حين تشكَل عدوى الفطر الاسود خطورة على صحة المصاب بكورونا، فإن عدوى الفطر الابيض تعد أكثر فتكاً بسبب الطريقة التي تنتشر بها في الجسم والتسبب بأضرار جسيمة، كونها قادرة على التأثير سلباً على صحة الدماغ أو الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي أو الكلى.

وأشار موقع "مايو كلينيك" وبناء على تقارير طبية، إلى ان "داء المبيضات" المعروف أيضاً بتسمية "القلاع الفموي" او الفطر الابيض هو عبارة عن تراكم فطريات "كانديدا ألبيكانز" على اللسان، وتظهر على شكل بقع بيضاء داخل الفم.

وبالرغم من ان تواجد هذه الفطريات قد يكون طبيعياً في الفم أحياناً، إلا أن خطورته تكمن في تفشيها ووصولها الى سقف الفم أو اللثة أو اللوزتين.

ويعد الاشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة او المعرَض للاصابة بأمراض أخرى مصاحبة أو يستخدم الادوية المثبطة للمناعة، الأكثر عرضة للاصابة بعدوى الفطر الابيض. اضافة الى المصابين بأمراض السكري والسرطان والامراض المصاحبة الأخرى التي تتطلب استخدام الستيرويدات بشكل مستمر.

وتشير بعض التقارير الى أن النساء والاطفال، يواجهون خطراً مماثلاً للاصابة بعدوى الفطر الابيض.

اعراض الفطر الاشد فتكاً من الفطر الاسود بعد ظهوره بين مصابي كورونا

إضافة لظهور بقع بيضاء على اللسان والفم، فإن المصابين بعدوى الفطر الابيض قد يعانون من اعراض تنفسية مشابهة لاعراض فيروس كورونا، حتى وإن كانت نتائج فحصهم للفيروس سلبية.

وتساعد فحوصات الأشعة السينية وفحوصات الصدر، في معرفة مدة شدة المرض وكيفية تأثيره على الأعضاء الأخرى.

ويمكن أن تظهر أعراض عدوى الفطر الابيض بشكل مشابه لاعراض الفطر الاسود في معظم الحالات، مع ظهور أعراض أكثر تعقيداً مثل الورم في جميع انحاء الجسم

ما هو علاج الفطر الابيض بعد ظهوره بين مصابي كورونا

لا شك في أن سرعة اكتشاف الاصابة بعدوى الفطر الابيض، تمهد للعلاج المناسب والفعال. وتشير معظم التقارير الى إخضاع معظم المرضى المصابين بالفطريات البيضاء بأدوية مضادة للفطريات مع تسجيل حالات تعافي جيدة. وبالتالي، فإن العلاج الوحيد المعروف والملائم لهذه الحالة هو الأدوية الفطرية.