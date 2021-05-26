دراسة: ما العلاقة بين نظافة الفم وأمراض القلب

جدة-ولاء حداد الثلاثاء,25 آيار (مايو) 2021 - 21:02
لطالما شدد أطباء الأسنان على أهمية الحفاظ على نظافة الفم بما يحتويه من أسنان ولسان ولثة، وذلك لأن الفم هو المنفذ الرئيسي لتغذية جسم الإنسان وكل ما يدخل الجسم يمر من خلاله، وأي أمراض به يمكن أن تؤثر على كافة أجهزة الجسم، وهاهي دراسة تؤكد ذلك وتربط بين امراض الفم وامراض القلب، فكيف ذلك؟
نظافة الفم وأمراض القلب:
وفق دراسة جديدة، نشرها موقع جمعية القلب الأمريكية، فإن تنظيف الاسنان بالفرشاة مرتين يومياً لمدة دقيقتين على الأقل، قد يقلل من خطر الإصابة بامراض القلب والأوعية الدموية.
أضرار قلة نظافة الفم على القلب:
بحثت الدراسة فيما إذا كانت عادات تفريش الاسنان لدى الشخص مرتبطة بخطر الإصابة بنوبة قلبية أو قصور القلب أو السكتة الدماغية أو الوفاة.
وجد الباحثون أن أولئك الذين قالوا إنهم ينظفون اسنانهم أقل من مرتين في اليوم لأقل من دقيقتين، لديهم خطر متزايد بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بمن قالوا إنهم ينظفون اسنانهم مرتين يومياً على الأقل لمدة دقيقتين أو أكثر.
وحسب د. شوجو ماتسوي، الباحث الرئيسي في الدراسة، وهو باحث في معهد الطب الحيوي والعلوم الصحية بجامعة هيروشيما في اليابان، فإنّ النتائج تشير إلى أن صحة الفم السيئة، التي تعتمد على سلوك تنظيف الأسنان اليومي بشكل سيئ، مرتبطة بصحة قلب سيئة” لافتاً إلى أن أمراض اللثة دوت الخليج أحد الأمراض التي قد يكون فيها الجسم في حالة التهاب مستمر، ويبدو أن هذا مؤشر قوي للغاية على امراض القلب والأوعية الدموية.
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