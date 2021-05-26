ماهي فوائد بذور الليمون للصحة، دوت الخليج فوائد متعددة تتحقق في حال تناول مسحوق بذور الليمون المجففة أو زيت بذور الليمون وغيرها من المكملات الغذائية التي تحتوي على مستخلص بذور اليوم، فبذور الليمون غنية بفيتامينات مهمة منها فيتامين سي وكذلك تحتوي على مضادات أكسدة وأحماض مفيدة للصحة، وفوائدها في التالي:

ماهي فوائد بذور الليمون للصحة:

عدد موقع Healthybeverages مجموعة من فوائد بذور الليمون وهي:

تساعد بذور الليمون على تنظيف الجسم من السموم وأي مواد ضارة في الجسم.

بذور الليمون غنية بحمض الساليسيليك، وهو حمض فعال في تسكين الآلام المختلفة وعلاج الصداع.

بذور الليمون تساهم في تنظيف المعدة والأمعاء من الطفيليات ومنها عدوى الدودة الخيطية.

بذور الليمون تمتلك خواص علاجية تجميلية مماثلة للتي يمتلكها الليمون نفسه، ومنها احتوائها على فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة البشرة وتغذيها وتحافظ على رطوبتها.

من فوائد بذور الليمون علاج حب الشباب بفضل احتوائها على خصائص مضادّة للبكتيريا. وكذلك غناها بفيتامين سي المهم للبشرة.

يستخدم زيت بذور الليمون العطري ذو الرائحة الزكية في مستحضرات وزيوت المساج والتدليك فهو يهدئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء ويحسن المزاج.

المضادات الحيوية المتنوعة في بذور الليمون تساهم في علاج التهاب المسالك البولية وتحد من أعراضها.

يستخدم مستخلص بذور الليمون لمحاربة الفطريات في الأقدام والأظافر، فهو فعال في علاج الحكة والشعور بالحرق على الجلد حول أصابع القدم وأصابع اليدين.

مضغ بذور الليمون يمكن أن يساعد على تطهير الفم والتخفيف من رائحة الفم غير الجيدة، و المساعدة على إفراز اللعاب، وتنظيف اللسان من البكتيريا والفطريات.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.