10 أخطاء ممكن تعمليها وانتي بتتخانقي مع شريك حياتك

لازم تكوني عارفه إن كل الأزواج بيتخانقوا حتي لو علاقتهم كويسة وممكن تتخانقي كل مرة علي نفس الحاجه واللي سهل يكون لها حلول لكن فيه حاجات خلي بالك منها وقت الجدال أو الخناق بينكم، لانه حتى وانتوا بتختلفوا او بتتخانقوا لازم في حاجات تتجنبوها وماتنسيش ابدا ان العلاقة بينكم اساسها ود وحب مش خناق وخلاف، في المقال ده هنقولك 10 أخطاء اثناء الخلاف مع شريك حياتك.. اعرفي ايه هي وتجنبيها

10 أخطاء اثناء الخلاف مع شريك حياتك.. اعرفي ايه هي وتجنبيها

1- استخدامك لاشارات تبعد الزوج عنك

لغة الجسد بتعمل دور كبير مثلا تحريك ايدك بعصبية أو رجلك أو تبعدي عن شريكك ده كله بيكون وقت العصبية والغضب والاشارة باصبع السبابة أو عصر ايديك بتكون علامة من علامات الغضب الشديد اللي بيتنقله، وكمان في اشارات بتدل على السخرية وده بيكون من هز الرأس أو تحريك العين فده بيخلي موقفك حساس أكتر، وقت الخناق حاولي تتكلمي مع شريكك وانتي قاعدة في مكان واتواصلي معاه بالعين لأن دول أكتر علامتين إنك مش بتحاولي تهدديه وإنك حابة تسمعي، إنك تمسكي ايده أو تحضنيه بيهديه جدا ويبعد أي جدال ممكن يكون مش في صالحك، مع العلم انه هو كمان لازم يراعي نفس النقط وياخد باله من انفعلاته معاكي.

2- الخناق في أكتر من موضوع في وقت واحد

ممكن في الاول تكونوا بتتخانقوا علي موضوع معين وتبدأوا تتخانقوا علي حاجات تانية لها علاقة ومن الطبيعي إنك تجيبي في سيرة اللي فات بأنها دليل علي الخناق في الوقت الحالي، لكن للأسف مش هتستفيدي بحاجه غير إنك تزعجي زوجك والمشاكل مش هتتحل في وقت بسيط.

وقت الخناق ركزي علي الموضوع اللي بتتناقشوا فيه وقاومي أي جدل ممكن تدخلي فيه ولو شريكك بيحاول يدخل في موضوع تاني حاولي ترجعي للموضوع الأساسي بدو رفض لأي مناقشة لوجهة نظره .

3- لوم شريكك

إنك تلومي شريكك أو توجهي له صوابع اتهام في موضوع حصل كأنه في محكمة ده بيكون غلط وممكن تفوزي في الخناق لكن هتخسري العلاقه في الآخر لأنه مش كويس إنك تكوني مٌصرة علي عيوبه إنها تظهر من غير ماتبيني عيوبك إنتي، الأفضل إنك يكون عندك صبر وتحاولي تفهمي شريكك ولو حسيتي إنه بيهاجمك بالكلام أفضل طريقة إنك تكوني هادية وتفكري في ردك كويس قبل ماتجاوبي .

4- الصمت

فيه وقت بتكوني مش عوزة تدخلي مع شريكك في نقاش او جدال وبتكتفي بالصمت لدرجة التجاهل وممكن يكون مجرد عقاب عشان متفتحيش كلام وتناقشي مشكلة معينة، بدل من العقاب الصامت ده لو مش عوزة تدخلي في نقاش أو جدال خصصي وقت للمناقشة في المستقبل وإنك محتاجة وقت عشان تهدي بحيث إنكم لما تتناقشوا يكون بعقلانية.

5- عدم الاستماع الي مبررات

فيه مثل بيقول خدوهم بالصوت يعني كل ماكنتي بتتكلمي بصوت عالي انتي كده علي حق وغن صوتك لازم يتسمع، لكن إنك صوتي يبقي عالي لدرجة الصراخ عشان تكسبي نقط اكتر ضده مش هيساعدك تحلي مشاكلك بالعكس هيكون فيه بعد كده سوء فهم دايم ومقاطعة بينكم، الأفضل إنك تهدي أي شكوي منه بلاش تاخديها علي نفسك بزيادة افتكري ديما إن اي نقد او مشكله بيكون لها علاقة بيهم مش بيكي من احتياجات أو عدم تفهم، مثلا لو فيه كلام اتقال بشكل اثار اعجابك او مش فهماه اطلبي منه إنه يشرحه بطريقة تانية عشان تفهمي أكتر.

6- الخناق في وقت أو مكان غلط

وقت الخناق كمان ومن أهم أخطاء اثناء الخلاف اللي لازم تتجنبيها انكم لو كان في مكان عام أو بيت حد من اهلكم أو حتي مكان الشغل ده بيخلي الموضوع يكون حساس أكتر، المكالمات والرسائل ممكن تسبب سوء فهم كبير لأنك مش شايفة تعابير وشه أو لغة الجسد الخاصة بيه اللي ممكن تعرفك كتير، الأفضل إن لو بدأ خلاف في مكان غلط، اقترحي إنكم تتناقشوا في وقت تاني لما يكون فيه خصوصية بينكم، ولو حسيتي إن هيكون فيه خناق علي التليفون أو الرسائل اطلبي إنك تشوفيه عشان تتكلموا مع بعض.

7- كلمات قاسية

الخناق الشديد ممكن يخليكي تطلعي أسوء مافيكي وتقوليك لمات قاسية جدا انتي مش قصداها او ممكن تكون مش حقيقية، وبالمثل له هو كمان، وده هيخلي يكون فيه مسافة بينكم وهتخلي شريكك يحس بالسوء قدام نفسه، الأفضل إنك تكوني مدركة كويس لكل كلمة بتقوليها وتراقبي اختيارك للكلمات، وحطي في بالك إن كل حاجه مهمة في حياتك ممكن تخسريها بالشتم.

8- علاقتكم مهددة

ممكن يجي عليكي وقت تبتزي فيه شريكك إنك هتنهي العلاقة عشان يرجع يلتزم ويكون أحسن من الأول ومسؤول وده ممكن يأثر علي العلاقة بشكل كبير وشريكك هيبدأ يحس إن عندوش حرية التعبير عن نفسه لأن لو حصل هيحس إنه علاقته بيكي هتنتهي، الأفضل إنك تكوني حذرة من طريقتك لطريقة كلامك أو الجمل اللي بتقوليها لما تيجي تتناقشي معاه في حاجه معينة ملوش علاقة بيها، وافتكري دايما إن شريكك ممكن يعمل حاجات مش هتعجبك لأن العلاقة الكويسة بيكون فيها تواصل كويس بينكم.

9- الخناق وقت الجوع أو التعب

حاولي متتخانقيش مع شريكك وقت الجوع أو التعب لأن نقص الجلوكوز في الجسم بيظهر سلوك عدواني وممكن يحصل حاجات انتي مش مسؤولة عنها أو وقت التعب إنك محتاجه ترتاحي وده بيأثر علي السلوك، الأفضل إنك تاخدي وقت عشان تقيمي لو ينفع تتخانقوا أو يكون فيه وقت للراحة أو تاكلي وجبة خفيفة عشان تعرفي تتناقشي بهدوء وبدون توتر.

10 – المبالغة في استخدام كلمات معينة

من أخطاء اثناء الخلاف برضه هي المبالغة في استخدام كلمات معينة ، وأكتر كلمتين بيكونوا موجودين في كل خناقة هي “أبدا” و”دايما” بيأثروا بشكل كبير علي شريكك لأنك بتحسسيه إنه ميقدرش يعمل حاجه صح أو يتغير مع الوقت ، فالبتالي هيحس إنه مينفعش حتي يحاول، الأفضل إنك تتجنبي استخدام الكلمتين دول بأي ثمن وتكوني محددة كلامك عن الموقف مثلا ” انا اتضايقت إنك محضرتش حفلة ابننا زي ماوعدت” بنفس الطريقة بدون أي تجريح أو تلميح إنك مش واثقة في اللي بيعمله.

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