تسريحات شعر مناسبة لموسم الصيف

في الصيف بنبقى محتاجين تسريحات شعر مناسبة لحرارة الجو ومتحسسناش بالحر اكتر ، سواء شعرك طويل او قصير او كثيف او خفيف ، هتلاقي في موضوعنا النهاردة تسريحة تناسبك ، تعالوا نشوف مع بعض مجموعة تسريحات شعر مناسبة للصيف.

تسريحات شعر مناسبة للصيف:

ديل حصان عالي:

ديل الحصان العالي تسريحة انيقة وبسيطة ومناسبة جدا لموسم الصيف ، لانها بتلم الشعر بعيد عن الوش والرقبة ، وتسريحة ديل الحصان مثالية جدا للاطلالات غير الرسمية , والعمل ، وحتى في حفلات الزفاف ، يعني مناسبة لكل الاوقات وفي كل المناسبات ، بكل بساطة لمي الشعر في ديل حصان عالي بتوكة وخدي خصلة من الشعر لفيه حواليه وثبتيه من تحت بالبنس ، وبعدها ممكن ترشي عليه مثبت شعر.

ضفيرة ديل حصان فرنسية مزدوجة:

لو بتحبي الضفاير ، جربي تسريحة الضفيرة الفرنسية المزدوجة ، من التسريحات المناسبة جدا لجو الصيف والحر ، كل اللي هتعمليه ، قسمي شعرك نصين واعمليه ضفيرة فرنسية لحد ما توصلي لرقبتك اربطي الضفاير بتوكة مطاطية صغيرة.

ضفيرة ديل السمكة:

زي ما قولنا الضفيرة من انسب التسريحات للصيف ، ومن الضفاير اللي ممكن تعمليها هي ضفيرة ديل السمكة ، ومتستغربيش لو قولنا ان ضفيرة السمكة تعتبر اسهل كمان من الضفيرة الفرنسية بالرغم انها ممكن تبان صعبة ومعقدة ولكن هي طريقتها اسهل كتير ، ممكن تعملي ضفيرة واحدة ورا ، او ضفيرتين في الجنبين ، وممكن تسحبي كام خصلة شعر على وشك من قدام ، وتسحبي الضفيرة نفسها عشان تبان ناعمة وسميكة اكتر ، والتسريحة دي من التسريحات النهارية اللي ممكن تعمليها لخروجة بالنهار مع اصحابك او للتمشية او في حفلات التخرج.

كحكة منخفضة:

الكحكة المنخفضة من اسهل تسريحات الشعر اللي ممكن تعمليها ، ومظهرها انيق جدا ، وممكن تعمليها بطريقتين ، الاولى كحكة منخفضة محكمة ، واسحبي خصلتين شعرك من قدام على الوجه ودي تعتبر تصفيفة شعر انيقة مناسبة للعمل او اي اجتماع ، والطريقة التانية هي كحكة منخفضة فضفاضة ، مع سحب خصلات شعر على الوجه للحصول على مظهر فوضوي اكتر ودي مناسبة جدا للخروجات الصباحية.

ضفيرة فرنسية مع ديل حصان:

على نفس طريقة ضفيرة ديل الحصان الفرنسية المزدوجة ، هنا هتعملي شعرك من اول فوق ضفيرة فرنسية لورا بدل من الجانبين ، ولما الضفيرة توصل للرقبة اربطيها بتوكه مطاطية صغيرة وسيبي باقي الشعر ديل حصان ، واسحبي خصل شعر رفيعة من قدام على الوجه ولكن متكونش اكتر من سمك قلم رصاص ، اعملي التسريحة دي مع اي فستان صيفي او جامبسوت هيطلع شكلها حلو جدا.

ديل حصان منخفض:

على نفس طريقة ديل الحصان العالي ، تسريحة ديل الحصان المنخفض بسيطة ومثالية لاي وقت ، بكل بساطة سرحي شعرك ولميه ديل حصان منخفض واربطيه بتوكه ، واسحبي خصل شعر حوالين الوجه ، وممكن تستخدمي كيرلر لتجعيد الخصل دي ، وبننصحك كمان انك ممكن تعملي الشعر كيرلي مع ديل الحصان المنخفض عشان يبان سميك اكتر ، التسريحة دي مثالية للحفلات, مواعيد العشا, وللخروج بالليل.

عقدة عالية:

العقدة العالية ، والكحكة الفوضوية ، من انسب التسريحات للصيف ، ومناسبة جدا لخروجات الصبح وللشاطيء ، جربيها مع سحب خصل من الشعر حوالين الوجه.

ماتنسيش اكسسوارات الشعر:

استخدمي سكارف او باندانا على الشعر واللي هتلاقيها متوفرة بالوان واشكال مختلفة وهتكمل اي لوك ، لفي السكارف حوالين العقدة العالية او الكحكة او مع ديل الحصان العالي او المنخفض او استخدميه مع الضفيرة الفرنسية ، ولو عايزة تخلي شعرك سايب ممكن تجربي تخلي نصه سايب والنص التاني ترفعيه وتستخدمي معاه السكارف.

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