ما هو الفطر الاصفر واهم اعراضه ومدى خطورته

ما هو الفطر الأصفر وأهم أعراضه ومدى خطورته، يعد الفطر الأصفر أحد الأمراض المنتشرة حاليًا في الهند تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا، ويأتي انتشار مرض الفطر الأصفر بعد انتشار كل من مرض الفطر الأسود ومرض الفطر الأبيض اللذان شكلان خطرًا على صحة المصابين بمرضى كورونا وفتكًا بكثير منهم، فماهو هذا المرض الفطري الجديد وما مدى خطورته.

ماهو الفطر الأصفر؟

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن الهند تشهد حاليًا نوعًا خطيرًا من عدوى الفطر يدعى الفطر الأصفر، وقالت نقلا عن خبراء إن الفطر الأصفر أكثر ترويعًا من سابقيه - الفطر الأسود والفطر الأبيض- بسبب الطريقة التي يؤثر بها على أعضاء الجسم الداخلية.

وتم اكتشاف أول حالة إصابة بالفطر الأصفر في مدينة غازي آباد بولاية أوتار براديش شمالي الهند، وعلى الرغم من عدم توفر الكثير من المعلومات حول هذه الحالة، فقد حذر الأطباء من أن الفطريات الصفراء يمكن أن تكون أكثر خطورة من الفطريات السوداء والبيضاء.

أهم أعراض الفطر الأصفر

جاء في موقع "سكاي نيوز" أن الفطر الأصفر يأتي خلافًا للفطرين السابقين اللذين يظهران أولًا على الوجه، يبدأ الفطر الأصفر داخل الجسم قبل أن يظهر على سطحه، مما يسبب القيح ويبطء من التئام الجروح، وفي الحالات الخطيرة يمكن أن يسبب أعراضًا مدمرة مثل فشل الأعضاء.

لذللك من الضروري أن يطلب المرضى المساعدة من العدوى بمجرد أن يبدأوا في ملاحظة الأعراض.

داء الفطر

يحدث داء الفطر بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة، وفقًا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويصاب الناس بداء الفطريات الذي توجد منه عدة أنواع عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية (الأبواغ) التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.