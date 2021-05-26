يحتاج المرء منا لتدعيم جهازه المناعي طوال الوقت، للتأكد من جهوزية الجسم على مواجهة عدوى الامراض التي قد تداهمه بسبب الفيروسات والجراثيم والبكتيريا المنتشرة في الهواء حتى ضمن الاجواء الداخلية المغلقة كالمنازل ومراكز العمل والمراكز الصحية والتجارية وغيرها.

وفي ظل جائحة كوفيد-19 التي ما زالت تحصد المزيد من الاصابات حول العالم، والتحورات التي تشهدها سلالات هذا الفيروس وآخرها وربما أخطرها حتى الآن، السلالة الهندية "B.1.617" التي أودت بحياة أكثر من 311 الف شخص حتى الساعة، ما يمثَل ثلث وفيات كورونا العالمية اليومية.

كما ان التعافي من عدوى فيروس كورونا، يتطلب اتباع نصائح معينة وفعالة تسرَع من الشفاء والعودة للحياة الطبيعية دون السماح للفيروس بترك أية مضاعفات خطيرة على الصحة.

نصائح فعالة لتعاف سريع من فيروس كورونا

في هذا الصدد، أورد موقع "العربية.نت" مجموعة نصائح فعالة تساعد في تسريع الشفاء من فيروس كورونا وذلك من خلال تدعيم الجهاز المناعي وتقويته.

وهذه النصائح التي جمعها الموقع من عدة مواقع معنية بالشؤون الصحية، تركز في المقام الاولى على ان للمكملات الغذائية دور بارز وكبير في تقوية الجهاز المناعي للجسم. لكن يبقى الطبيب المختص والمتابع لحالة مريض كورونا، أكثر دراية ومعرفة بوصف ما يحتاجه المريض ضمن بروتوكول العلاج من كورونا والمتبع في كل دولة.

والفيتامينات والمعادن التي تنصح بها هذه المواقع لتسريع الشفاء من كورونا دوت الخليج التالية:

فيتامين سي: في طليعة الفيتامينات التي يحتاجها الجسم بالعموم، للوقاية من عدوى الامراض، وخاصة مرض كوفيد-19. إذ يعمل هذا الفيتامين الحيوي على محاربة التهابات الجسم وعلاجها، كما يسهم في زيادة الاجسام المضادة التي يتم إنتاجها ضد فيروس كورونا، ما يخلق المزيد من الخلايا اللميفاوية لإنتاج المزيد من الاجسام المضادة لهذا الغرض.

في طليعة الفيتامينات التي يحتاجها الجسم بالعموم، للوقاية من عدوى الامراض، وخاصة مرض كوفيد-19. إذ يعمل هذا الفيتامين الحيوي على محاربة التهابات الجسم وعلاجها، كما يسهم في زيادة الاجسام المضادة التي يتم إنتاجها ضد فيروس كورونا، ما يخلق المزيد من الخلايا اللميفاوية لإنتاج المزيد من الاجسام المضادة لهذا الغرض. فيتامين د: أو فيتامين الشمس، يمتاز بقدرته الكبيرة على منع عدوى الجهاز التنفسي العلوي. وعادة ما يقوم الطبيب المعالج بتحديد الجرعة المسموح بها من فيتامين د ضمن بروتوكول العلاج خلال فترة الاصابة بكورونا وبعد الشفاء.

أو فيتامين الشمس، يمتاز بقدرته الكبيرة على منع عدوى الجهاز التنفسي العلوي. وعادة ما يقوم الطبيب المعالج بتحديد الجرعة المسموح بها من فيتامين د ضمن بروتوكول العلاج خلال فترة الاصابة بكورونا وبعد الشفاء. الزنك: من المعادن الضرورية التي يُشاع أنه تعمل على إضعاف تكرار الحمض النووي الريبي للفيروس، ما يقلَل من معدل تكاثر الفيروس بشكل كبير. ويمكن لمريض كورونا الحصول على الجرعة الموصى بها يومياً وهي 50 مللجرام في اليوم من الزنك، من الاطعمة الغنية بهذا المعدن مثل اللحوم والبقوليات والبيض ومنتجات الالبان والشوكولاته الداكنة، او من خلال المكملات الغذائية الموصوفة من الطبيب المعالج.

من المعادن الضرورية التي يُشاع أنه تعمل على إضعاف تكرار الحمض النووي الريبي للفيروس، ما يقلَل من معدل تكاثر الفيروس بشكل كبير. ويمكن لمريض كورونا الحصول على الجرعة الموصى بها يومياً وهي 50 مللجرام في اليوم من الزنك، من الاطعمة الغنية بهذا المعدن مثل اللحوم والبقوليات والبيض ومنتجات الالبان والشوكولاته الداكنة، او من خلال المكملات الغذائية الموصوفة من الطبيب المعالج. الكركمين: وهو المادة السحرية الموجودة في الكركم، أحد أشهر التوابل التي تنتشر في العالم ويكثر استخدامها بشكل كبير في الهند. ويعد الكركمين من ابرز المقويات لجهاز المناعة وقد أثبتت دراسات عدة أنه يعمل كمضاد للفيروسات والبكتيريا، كما يسهم في تقليل احتقان الصدر والسعال والبرد.

تجدر الاشارة الى ان تقوية جهاز المناعة ضد فيروس كورونا الجديد وغيرها من الفيروسات المسببة للأمراض، يتطلب اتباع نمط حياة صحي يعتمد الاطعمة الصحية والخالية من المواد الكيميائية، وممارسة الرياضة والنشاط البدني بانتظام، فضلاً عن النوم لساعات كافية يومياً، وتقليل التوتر والضغط النفسي قدر الإمكان.