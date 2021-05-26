أنواع سلس البول عند النساء وأسبابه

سلس البول هو حالة صحية شائعة الحدوث لدى النساء والرجال في مراحل البلوغ تحديدًا، والنساء هن الأكثر إصابة بها لأسباب وعوامل عدة، وهي حالة صحية يمكن علاجها في حال معرفة أسبابها وتشخيصها مبكرًا، وعن ذلك وأكثر تطلعنا اخصائية الطب النسائي في مستشفى ينبع الدكتورة ريهام البلوي.

أنواع سلس البول عند النساء:

سلس البول هو خروج البول من المثانة سواء قطرات منه أو كميات ضئيلة دون قصد، وفقدان السيطرة على التحكم به، وهنالك قسمين لأنواع سلس البول:

القسم الأول يرتبط بمدة سلس البول وله نوعين هما: سلس مؤقت، سلس مستمر.

القسم الثاني يرتبط بأعراض سلس البول وأنواعه:

سلس بولي إجهادي: وهو يحدث أثناء حمل الأشياء الثقيلة أو أثناء الضحك أو خلال ممارسة الرياضة.

سلس بول إلحاحي: الشعور المتكرر بوجود رغبة بالتبول وتكون رغبة مفاجئة.4

سلس بول فيضي: وهو سلس بولي يحدث نتيجة لعدم القدرة على إفراغ المثانة بالكامل، فيحدث تسرب للبول أثناء امتلائها.

سلس بول مختلط: الإصابة بأكثر من نوع من أنواع سلس البول.

سلس بول كامل: تسرب البول بشكل كامل أثناء النوم أو أثناء الجلوس دون أدى سيطرة بالتحكم في المثانة.

أسباب سلس البول عند النساء:

هنالك أسباب عامة لسلس البول سنوردها في التالي، إلا أن الأسباب التي تخص النساء دوت الخليج:

تكرار الولادة الطبيعية مما يشكل ارتخاء في العضلات التي تتحكم في تفريغ البول.

الحمل حيث يسبب ضغط على المثانة.

التهابات في الأعضاء التناسلية.

انقطاع الطمث.

استئصال الرحم.

اسباب سلس البول العامة:

الإفراط في شرب مشروبات الكافيين.

المشروبات الضارة والتدخين والمشروبات الغازية من مسببات سلس البول.

بعض الأطعمة تسبب سلس البول وهي الأطعمة التي تحتوي على الفلفل الحار والتوابل والسكريات.

الشيخوخة.

الأمراض العصبية مثل مرض باركنسون أو السكتة الدماغية.

أمراض الجهاز الإخراجي مثل الإمساك والالتهابات.

سلس البول عرض جانبي لبعض الأدوية الطبية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.