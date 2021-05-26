دراسة: الإصابة الخفيفة بكورونا تقي من تكرار الإصابة.. فما السبب؟

ما يزال فيروس كورونا وكل ما يتعلق به موضع بحوث العلماء والأطباء المعنين، وفي كل يوم يكشف الفيروس عن عرض أو حالة صحية ترتبط به، وبعد مرور قرابة العام والنصف على انتشاره فوجئ العالم أن إمكانية الإصابة بالفيروس مرة أخرى واردة، وسجلت إصابات عدة على نطاق العالم، إلا أن الدراسة التالية تطمئن قليلاً حيث أكدت أن هنالك فئة ممن أصيبوا بكرونا لا يمكن أن يصابوا ثانية، فمن هم؟

أعراض كورونا وتكرار الإصابة:

قال علماء في كلية الطب، بجامعة واشنطن في سانت لويس، إن الأشخاص الذين تعرضوا لحالات إصابة خفيفة بفيروس كورونا، لا يصابون مرة أخرى بالمرض، حيث أكد الأطباء أن الإصابة الخفيفة بفيروس كورونا تعزز إنتاج الأجسام المضادة طوال الحياة.

تفاصيل الدراسة:

احتمالية الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى منخفضة للغاية، هذا ما أكدت عليه الدراسة البحثية التي شملت على 77 متطوعًا، حيث تم إجراء فحص دم كل ثلاثة أشهر بعد الإصابة بفيروس كورونا.

جاءت نتيجة الدارسة التي نشرت في مجلة "Nature" كما التالي:

في البداية انخفضت مستويات الأجسام المضادة للمشاركين، ولكن في وقت لاحق، استقر هذا الرقم، ووجد العلماء خلايا بلازما في دماء الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وبقيت الأجسام المضادة موجودة في الجسم حتى بعد 11 شهرًا من الإصابة. وتهاجر هذه الخلايا إلى نخاع العظام (نقي العظم)، حيث تطلق باستمرار الأجسام المضادة في الدم، مما يعني أن مرضى كورونا من الحالات الخفيف يقاوم جسدهم الفيروس بقوة فتظهر الأعراض بسيطة وخفيفة ويكون الشفاء أسرع أيضًا، ونظرًا لمقاومة جسدهم للفيروس فإن تكرار الإصابة غير وارد في حالتهم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.