بتحبي الـ ماك أند تشيز؟ طيب ايه رايك لو نعملها بطريقة سهلة وهيلثي وبـ 5 مكونات بس؟ هنقولك في المقال ده بـ 5 مكونات بس.. اعرفي ازاي تعملي وصفة ماك أند تشيز قرنبيط Cauliflower Mac ‘N’ Cheese وهنمشي معاكي خطوة بخطوة وبمكونات بسيطة وغير مكلفة بالمرة، وقت تحضير الوصفة دي تقريباً 30 دقيقة، والكمية في الوصفة دي تكفي فردين، خلينأ نبدأ..

بـ 5 مكونات بس.. اعرفي ازاي تعملي وصفة ماك أند تشيز القرنبيط Cauliflower Mac ‘N’ Cheese..

المكونات اللي هتحتاجيها لتحضير وصفة ماك اند تشيز قرنبيط

1 رأس قرنبيط

ملح

فلفل

نصف كوب كريمة حامضة (60 جم) أو زبادي يوناني

نصف كوب جبن شيدر مبشور (50 جم)

بقدونس طازة مفروم – اختياري

طريقة التحضير:

قطعي القرنبيط إلى زهيرات او قطع صغيرة، هنحتاج حوالي 4 كوبايات.

اسلقي القرنبيط في مياة مغلية لحد ما يكون داخل على سوا، هيحتاج تقريباً 6 دقايق.

صفي القرنبيط في مصفاة، وبعدين رجعيه تاني في الحلة اللي سلقتيه فيها، وبعدين وطي النار على أقل درجة.

ضيفي الملح والفلفل حسب رغبتك، وضيفي الكريمة وقلبي كله مع بعضه لحد ما يمتظ والقشدة الحامضة ويقلب حتى يمتزج جيدًا.

ضيفي جبنة الشيدر وقلبي برفق لحد ما تدوب.

اول ما الجبنة تدوب ويبقى في طبقة كريمي كده على القرنبيط ومغطياه بالكامل، اطفي النار وارفعي الحلة او الطاسة من على البوتوجاز عشان ماتستويش زيادة من الحرارة، وآخر خطوة هي انك تضيفي البقدونس للتزيين وبالهنا والشفا.

شوفي معانا كمان فيديو للوصفة

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