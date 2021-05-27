ما دوت الخليج أسباب ومضاعفات انخفاض ضغط الدم الانتصابي

ما دوت الخليج اسباب ومضاعفات انخفاض ضغط الدم الانتصابي، والمعروف كذلك بهبوط ضغط الدم الوضعي هو واحد من أشكال انخفاض ضغط الدم. ويحدث نتيجة الوقوف سريعاً بعد الجلوس او الاستلقاء، مصحوباً بالشعور بالدوخة والإغماء في بعض الحالات.

ويشير موقع "صحتك" الى ان انخفاض ضغط الدم الانتصابي عادة ما يكون خفيفاً، وقد يستمر من بضعة ثواني الى بضعة دقائق بعد الوقوف. لكنه قد يؤشر أيضاً لوجود مشكلات صحية أكثر خطورة، ما يستدعي استشارة الطبيب المختص في حال تكرر الشعور بالدوخة عند الوقوف.

كما ان انخفاض ضغط الدم الانتصابي الخفيف لا يستلزم العلاج في معظم الاوقات، كونه لا يدعو للقلق. فيما تتطلب الحالات الشديدة لهذا الانخفاض العلاج الذي يصفه الطبيب.

ما دوت الخليج اسباب انخفاض ضغط الدم الانتصابي

اضافة للوقوف المفاجئ بعد الجلوس او الاستلقاء، يحدث انخفاض ضغط الدم الانتصابي نتيجة اسباب عدة، منها حياتية ومنها صحية.

واسباب انخفاض ضغط الدم الانتصابي عديدة دوت الخليج النالية:

الجفاف الناتج عن قلة السوائل في الجسم والاسهال الشديد او ممارسة التمارين الرياضية الشاقة.

التعرق المفرط.

مشكلات في القلب، منها مشكلات في صمام القلب والأزمة القلبية وقصور القلب.

امراض الغدة الدرقية والقصور الكظري (مرض أديسون) وانخفاض سكر الدم ومرض السكري.

اضطرابات الجهاز العصبي، مثل مرض باركنسون وضمور الأجهزة المتعدد والفشل اللاإرادي الخالص والداء النشواني .

يحصل انخفاض ضغط الدم الانتصابي بعد تناول الوجبات، خاصة لدى كبار السن.

التقدم بالسن.

تناول بعض الادوية مثل الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، أو الادوية المستخدمة لعلاج مرض باركنسون وبعض مضادات الاكتئاب ومرض الذهان ومرخيات العضلات.

التعرض للحرارة الشديدة.

الراحة في الفراش لوقت طويل بسبب مرض ما.

الحمل.

ما دوت الخليج مضاعفات انخفاض ضغط الدم الانتصابي

في حال لم يتم علاج انخفاض ضغط الدم الانتصابي المتكرر، فإن مضاعفات عدة يمكن أن تحدث لمن يعانون من هذه المشكلة خاصة كبار السن.

ومن مضاعفات انخفاض ضغط الدم الانتصابي:

السقوط والتعرض للكدمات والجروح والكسور جراء الإغماء.

السكتة الدماغية، بسبب تقلبات ضغط الدم التي تحدث عند الوقوف والجلوس ونقص تدفق الدم إلى الدماغ .

امراض القلب والاوعية الدموية.

تجدر الإشارة الى أن انخفاض ضغط الدم الانتصابي قد يتسبب بالاعراض التالية:

الشعور بالدوار أو الدوخة بعد الوقوف .

تشوش الرؤية.

الضعف والإغماء.

الغثيان.

وفي حال كان الشعور بالدوار طفيفاً بسبب الجفاف او انخفاض سكر الدم او البقاء لوقت طويل تحت أشعة الشمس، فإن الراحة وشرب الماء وتناول بعض الاطعمة الغنية بالسكر يساعد في حل هذه المشكلات والتخلص من انخفاض ضغط الدم الانتصابي.

لكن استمرار هذه الاعراض وتزايد حدتها بالرغم من العلاجات الاسعافية الطارئة، يستوجب مراجعة الطبيب المختص خاصة في حال تكرار حدوث هذه الاعراض، لأنها قد تشير في بعض الأحيان إلى مشكلات أكثر خطورة.