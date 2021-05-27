وقفي اكل الاطعمة دي فورا لو عايزة تخسري وزن بسرعة

لو عايزة تخسري وزنك بسرعة ، ومش عارفة ازاي وتبدأي منين ، النهاردة احنا عندنا الاجابة ، في حين ان الافضل دايما ان اي نظام غذائي او تغيير في نظامك الغذائي يبقى معاه زيادة في النشاط البدني ، الا ان في بعض الاطعمة اللي المفروض تحذفيها من نظامك الغذائي واللي هتبدأ معاكي رحلة انقاص الوزن فورا ، والنهاردة من خلال السطور الجايه هنتعرف مع بعض على مجموعة اطعمة وقفي اكلها لو عايزة تخسي بسرعة.

اطعمة وقفي اكلها لو عايزة تخسي بسرعة:

لقينا ان في مجموعة من الاطعمة لو حذفتيها تماما من نظامك الغذائي ، هتحطك على طريق سريع لانقاص الوزن بنجاح ، لانه تم ربط الاطعمة دي ارتباط مباشر بزيادة الوزن او انها اطعمة عالية السعرات الحرارية واللي تقدري تستبدليها بسهولة ببدائل منخفضة السعرات الحرارية ، تابعي معانا السطور الجايه واكتشفي واحدة من اسهل الطرق لتسريع عملية فقدان الدهون.

1- الخبز الابيض:

الكربوهيدرات البسيطة زي اللي موجودة في الخبز الابيض ، معروفة انها مش بتحسسك بالامتلاء او الشبع ، وبالتالي مش غريب انك تاكلي كذا شريحة من الخبز الابيض وتحسي انك مشبعتيش لسه وان لسه معدتك فيها مساحة لاكل تاني وبمرور الوقت الافراط في اكل اي نوع من الخبز ممكن انه يأدي لزيادة في الوزن,

وفي دراسات اثبتت ان اكل شريحتين خبز ابيض يوميا مرتبط بخطر زيادة الوزن والسمنة بنسبة 40% ، عشان كده حذف الخبز الابيض واستبداله بمصدر غني بالالياف ، يعتبر طريقة مؤكدة ومضمونة لانقاص الوزن بسرعة.

2- المشروبات اللي بتحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية:

فنجان القهوة العادي بيحتوي على سعرين حرارين بس ، ولكن لو ضيفتي لها مبيض قهوة ده هيزود سعراتها الحرارية بشكل كبير ، معلقة واحدة كبيرة من مبيض الشوكولاتة بالكراميل بتحتوي على 35 سعرة حرارية ومالهاش اي قيمة غذائية خالص ، ولو كل يوم ضيفتي معلقتين كبار لقهوتك ده معناه 490 سعرة حرارية اضافية في الاسبوع ، بالاضافة للكريمة المخفوقة والمنكهات اللي بتضاف للقهوة في اماكن كتير زي ستاربكس او دانكن ، بتضيف كمان سعرات حرارية اكتر ليومك ، وممكن انها تأخر عملية انقاص الوزن وتصعبها.

3- عصاير الفاكهة:

معظم عصاير الفاكهة اللي موجودة في السوق بتكون مليانة بالسكر ، واللي يعتبر مساهم رئيسي في زيادة الوزن ، وفي دراسات قدمت ادلة علمية مؤكدة ان تقليل استهلاك المشروبات المحلاه بالسكر هيقلل من انتشار السمنة والامراض المرتبطة بالسمنة ، ودراسة تانية اثبتت ان الاستهلاك المفرط لعصاير الفاكهة مرتبط بزيادة خطر الاصابة بالسمنة عند الاطفال ، الافضل تلتزمي بالمايه والشاي من غير سكر بدل من المشروبات المحلاه.

4- الحلويات:

اكيد معروف ان الحلويات من اكتر الاكلات الغير صحية ، لانها بتحتوي على كمية كبيرة من السكر المضاف والزيوت المضافة والدقيق المكرر وعادة مع ده كله بيكون ليها قيمة غذائية قليلة جدا او تكاد تكون معدومة ، وحسب الدراسات اكدت ان اكل الحلويات والشوكولاتة مرتبط بزيادة الوزن ، وده معناه ان حذف الاطعمة دي من نظامك الغذائي هيأدي اكيد لفقدان الوزن بسرعة.

5- المشروبات الغازية:

لازم كمان تستبعدي المشروبات الغازية من نظامك الغذائي في اسرع وقت لانها مليانة بالسكر ، واستهلاك المشروبات الغازية بشكل كبير مرتبط بزيادة الوزن وزيادة خطر الاصابة بالسمنة بمرور الوقت ، والدراسات اثبتت ان المشروبات اللي بتحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز (الموجود في كتير من المشروبات الغازية) مرتبط بالسمنة ، الفركتوز بيتم امتصاصه في الجسم بشكل مختلف عن السكريات التانية ، واللي بيأثر على مستويات الانسولين والتمثيل الغذائي ، وممكن يأدي لزيادة الوزن.

وابعدي كمان عن المشروبات الغازية الدايت ، لان المحليات الصناعية المستخدمة في المشروبات الخالية من السعرات الحرارية بتسبب دهون البطن وهتخليكي عندك رغبة في سعرات حرارية اكتر ، بالاضافة انه بتضر الاسنان والقلب وصحة الامعاء ، ازالة كل المشروبات الغازية من نظامك الغذائي تعتبر طريقة سهلة لانقاص الوزن من غير اي مجهود.

6- البطاطس المقلية:

مافيش حد ينكر اكيد ان البطاطس المقلية طعمها حلو جدا ، ولكن هي متشبعة بزيت القلي والسعرات الحرارية ، ومالهاش قيمة غذائية تقريبا ، ولو هي جزء من نظامك الغذائي فاكيد ده هيخلي فقدان الوزن صعب جدا ، خصوصا لو بتضيفي لها كمان الكاتشاب والتوابل السكرية ، وفي دراسات اثبتت ان اكل البطاطس المقلية اكتر من مرتين في الاسبوع مرتبط بزيادة خطر الوفاة اكتر من الضعف ، وده بيرجع انها بتزود من خطر الاصابة بارتفاع ضغط الدم, ومرض السكر, والسمنة ، وهي عوامل رئيسية لامراض القلب والاوعية الدموية وغيرها من المشاكل الصحية.

7- الشيبسي:

في النقطة اللي فاتت قولنا ان البطاطس المقلية من الاكلات اللي بتزود الوزن ، فاكيد مش غريب ان الشيبسي هيدخل من ضمن الاكلات اللي المفروض توقفي اكلها لو عايزة تخسسي وزنك ، والدراسات اثبتت ان الوجبات الخفيفة المالحة كل حصة منها بتساهم في زيادة الوزن اكتر من الوجبات السريعة التانية زي المشروبات المحلاه بالسكر.

8- اللحوم المصنعة:

الدراسات اثبتت كمان ان اللحوم المصنعة زي, الهوت دوج, البيكون, السجق, السلامي ، وغيرها بتساهم في زيادة محيط الخصر بشكل خاص ، ومرتبطة بزيادة الوزن ، ولو عايزة سبب اقوى انك توقفي اكل اللحوم المصنعة ، منظمة الصحة العالمية صنفت اللحوم المصنعة انها مادة مسرطنة ، والباحثين لقوا ان اكل 50 جرام منها يوميا بيزود من خطر الاصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 18%.

9- الايس كريم:

الايس كريم من الاكلات اللي صعب مقاومتها وخصوصا في فصل الصيف ، ولكن حذفها من نظامك الغذائي خطوة كويسة جدا لو عايزة تخسري وزن بسرعة ، ½ لتر من الايس كريم بيحتوي تقريبا على 1000 سعر حراري ، وده بالنسبة لبعض الاشخاص تقريبا ½ السعرات اللي المفروض تدخل جسمهم في اليوم ، وده معناه ان لو استمريتي في اكل الايس كريم ده هيأدي لزيادة الوزن بشكل كبير ، عشان كده المرة الجايه اللي تحسي انك عايزة تاكلي ايس كريم استبدليه بقطعة فاكهة او قطعة شوكولاتة غامقة الغنية بمضادات الاكسدة.

ازاي تخسري الدهون في منطقة اعلى البطن في البيت بسهولة