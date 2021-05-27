ما دوت الخليج أضرار التدخين على الصحة

يشكَل التدخين مشكلة كبيرة ليس فقط على صحة المدخنين، وإنما أيضاً على صحة المحيطين بهم ممن يتعرضون لآثار التدخين السلبي الناجم عن استنشاق الدخان الصادر من السجائر العادية او الإلكترونية، ودخان التبغ من مصادر أخرى مثل الشيشة وغيرها.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يحتوي دخان التبغ على نحو 4000 مادة كيميائية معروفة؛ وما لا يقلّ عن 250 مادة منها تسبّب الضرر، فيما أنّ أكثر من 50 مادة منها تسبّب السرطان لدى البشر.

مع العلم أن 31 مايو هو اليوم العالمي لمكافحة التدخين، والذي تعمل الحكومات والمؤسسات العامة والخاصة على التحذير منه والدعوة للإقلاع عنه تفادياً لمخاطره الصحية العديدة.

تأثير التدخين على الصحة والاقتصاد

يقول الدكتور شريف فايد، استشاري أمراض الرئة من مستشفى الزهراء بدبي، أن التدخين له الكثير من الأضرار على صحة الاقتصاد في جميع دول العالم. فهو يؤثر على التنمية في العديد من الدول، إذ أنه يؤدي الى 7 مليون وفاة في السنة على مستوى العالم، وينتج عنه 12% من جميع الوفيات فوق السن الثلاثين عاماً.

على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية، يحتاج الإقتصاد الأمريكي لإنفاق ما بين 1-4 من أصل 10 ترليون دولار على الرعاية الصحية وفقدان الأنتاجية الناجمة عن المرض والوفاة المبكرة.

مما يتألف التدخين؟

يتكون التدخين من شقين، الشق الأول وهو احتراق السيجار الذي ينتج عنه مواد سمية ودخان وأول اكسيد الكاربون والكثير من المواد الآخرى التي تؤدي إلى التهاب مزمن في القصبات الهوائية، اضافة للاصابة بالسرطان والتهاب اللثة والمزيد من الأمراض.

وهناك شق آخر للتدخين هو النيكوتين، الذي يزيد من تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من نسبة حدوث تصلب الشرايين وزيادة نسبة حدوث السكتات الدماغية والذبحات القلبية او الصدرية، بحسب د. فايد.

اضافة الى بعض بعض أنواع التدخين الحديثة مثل التدخين الالكتروني الذي لا ينتج عنه العادم، ولكن يتم التعرض الى التبغ بكميات كبيرة والنيكوتين، بالإضافة الى التعرض لبعض المواد الآخرى مثل الجلسيرين الذي يتم احتراقه والنكهات التي تؤدي الى التهابات الشعب الهوائية.

ومع ظهور التدخين الالكتروني، زاد استهلاك واستخدام التدخين عند المراهقين والاطفال في المدارس من دون حسيب ولا رقيب. ووجدت بعض الدراسات أن نسبة التدخين في المدارس المتوسطة تكون بحوالي 3 او 4 من 10%، وفي الثانوية تكون 1 أو 3 من 10%، ما يمثل خطراً عالياً على صحة هؤلاء الأطفال والمراهقين في مرحبة عمرية مبكرة.

ما دوت الخليج مخاطر التدخين

يشير د. فايد ان مخاطر التدخين عديدة، ولكن اكثر الاشياء الوارد حدوثها دوت الخليج حدوث امراض مزمنة بسبب التدخين منها السكتة الدماغية، والعمى، والتهاب اللثة (نتيجة تعرض اللثة للتدخين)، و تمزق الشريان الأبهر وغيرها من أمراض القلب مثل تصلب الشرايين. اضافة الى الإلتهاب الرئوي (نتيجة ضعف في مناعة الرئة)، وأمراض الرئة المزمنة، والربو مثل انسداد الشعب المزمن، وانخفاض الخصوبة، وكسر العظام مثل عظام الورك.

كما أن للتدخين دور مباشر في الإصابة بالسرطان، ليس فقط سرطان الرئة وإنما أيضاً سرطان الرأس والرقبة، وسرطان الحنجرة واللسان، وسرطان الدم، وسرطانات البطن مثل سرطان الكلى والبنكرياس والقولون والمثانة وعنق الرحم.