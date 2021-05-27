هل أعراض الإصابة الثانية بفيروس كورونا تختلف عن أعراض الإصابة الأولى، للإجابة على هذا السؤال الشائع تجرى في الفترة الحالية مجموعة من الدراسات الطبية، وذلك بعد أن أكدت دراسات سابقة إمكانية الإصابة بكورونا لمرة ثانية، وفي المجمل هنالك آراء طبية حول هذا الأمور تتبع النمط الطبي المعروف، وهي كالتالي:

هل أعراض الإصابة الثانية بفيروس كورونا تختلف عن أعراض الإصابة الأولى:

كتب موقع "bbc" أن جسم الإنسان عند إصابته بفيروس كورونا في المرة الأولى ينتج أجسام مضادة من خلال تعرفه على الفيروس، وعند الإصابة في المرة الثانية يتعرف الجسم على الفيروس ويقاومه بما كونه من أجسام مضادة فتكون الأعراض أخف، إلا أن هنالك اعتبارات عدة يمكن أن تؤثر على ذلك مثل:

اختلاف حلة الجسم الصحية عند كل إصابة.

مناعة الجسم.

العمر.

الأمراض المزمنة و الحالة الصحية المرتبطة بها.

أعراض الإصابة بفيروس كورونا الشائعة:

هنالك تقسيم طبي لأعراض الإصابة بفيروس كورونا وهي:

أعراض أولية – أعراض شائعة أثناء الإصابة – أعراض دائمة تستمر بعد التعافي (أعراض طويلة الأمد).

وتختلف شدة الأعراض ومدتها تبعًا لعدد من العوامل مثل السن والحالة الصحية والعرق، وفي المجمل دوت الخليج:

ضيق التنفس.

ألم أو ضغط في الصدر.

الصداع الشديد.

ارتفاع حرارة الجسم.

السعال المستمر.

إرهاق وتعب عام.

آلام وأوجاع عامة في الجسم.

فقدان حاسة الشم والتذوق.

التهاب الحلق.

اضطرابات في الإسهال.

التهاب الملتحمة.

فقدان حاسة التذوق أو الشم

الطفح الجلدي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.