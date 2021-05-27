ماهي علامات ارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة وماهي الأسباب، بداية يعرف أن ارتفاع الضغط داخل الجمجمة هو حالة مرضية غير شائعة إلا أنها تؤثر على كافة أعضاء الجسم ووظائفها وتهدد الحياة، وحسب موقع "موسوعة الملك عبدالله الصحية" من المهم علاج هذه الحالة فور اكتشافها لخطورتها، وعن أسبابها وأعراضها نستعرض الآتي:

علامات ارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة:

صداع شديد نابض مستمر.

صداع يظهر أثناء السعال.

الغثيان والقيء.

تغيرات في الرؤية ناجمة عن تورُّم العصبين البصريين.

الشعور بالنعاس والتشوش الذهني والتهيج.

سماع طنين في الأذن من حين لآخر.

أسباب ارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة:

هنالك نوعين من ارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة: فرط الضغط المزمن - فرط الضغط داخل القحف مجهول السبب.

أسباب فرط الضغط المزمن:

الأورام الدماغية.

العدوى الدماغية، مثل التهاب السحايا أو التهاب الدماغ.

استسقاء الدماغ وهو حالة التي تتراكم فيها السوائل داخل أجواف الدماغ.

شذوذات الأوعية الدموية، مثل الناسور الشِّرياني الوريدي أو التشوُّه الشرياني الوريدي.

التجلط الدموي في أحد الأوردة الكبيرة في الدماغ.

فرط الضغط داخل الجمجمة مجهول السبب:

هو حالة صحية تزداد الإصابة بها لدى النساء ممن يعنين من زيادة الوزن، ومن أسبابه أيضًا:

المشاكل الهرمونية.

نقص فيتامين د.

الإصابة بمتلازمة كوشينغ.

قصور الغدد جارات الدرق.

قصور نشاط الغدة الدرقية.

فرط نشاط الغدة الدرقية.

بعض الأدوية.

الزيادة الكبيرة في عدد الكريات الحمراء.

فقر الدم بعوز الحديد.

الفشل الكلوي المزمن.

الذئبة الحمامية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.