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جمانة الصباغ الخميس,27 آيار (مايو) 2021 - 14:51
كغيرهم من مرضى الامراض المزمنة التي يمكن أن تشكَل خطراً على الحياة، يحتاج مرضى القلب لاتباع إجراءات حياتية وغذائية صارمة لضمان عدم تدهور حالتهم الصحية، وتجنبيهم أية مضاعفات يمكن أن تنجم عن الأمراض التي يعانون منها.
وكالعادة، يأتي الغذاء في مقدم النصائح الوقائية الواجب اتباعها لتعزيز صحة القلب وتقويته خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب، مثل الأزمة القلبية وضعف عضلة القلب وغيرها.
نتعرف في موضوعنا اليوم، على ابرز النصائح الغذائية لمرضى القلب وفقاً لمعلومات أوردها موقع "ويب طب" المختص بالشؤون الطبية والصحية.
نصائح غذائية لمرضى القلب
تحدث الموقع المختص عن مجموعة من الأطعمة التي ينبغي على مرضى القلب التركيز عليها، لضمان عدم تدهور وتفاقم الحالة الصحية، والمساعدة في علاج مشكلات القلب بجانب الأدوية.
ومن الأطعمة التي ينصح بها لمرضى القلب
- سمك السلمون: الغني بأحماض أوميغا 3 الدهنية والصحية، التي تعمل على تقليل خطر الاصابة باضطرابات القلب، وحدوث النوبات القلبية المفاجئة. كما يخفض سمك السلمون من الدهون ثلاثية الجليتسيرئيدات (دهون الجسم)، ويمنع الالتهابات.
ويوصي العديد من الخبراء بأهمية تناول وجبتين من سمك السلمون أسبوعياً، على أن يُشوى أو يُطهى الفرن مع الخضروات والتوابل.
- سمك التونة: يحتوي كذلك الأمر على كميات كبيرة من أحماض أوميغا 3 المعززة لصحة القلب.
- اسماك الرنجة والسردين والانشوجة: غنية أيضاً بأحماض أوميغا 3 الصحية والتي ينصح مرضى القلب بتناولها باستمرار.
- النباتات العطرية الطازجة: مثل إكليل الجبل والمردقوش والزعتر والميرمية وغيرها، تحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تعزز وظائف القلب والأوعية الدموية.
- الفاصوليا السوداء: مليئة بالمواد المغذية مثل المواد المضادة للأكسدة، وحمض الفوليك، والمغنيسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم، اضافة الى الألياف الغذائية التي تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم وخفض نسبة السكر في الدم.
- زيت الزيتون البكر الممتاز: هو افضل انوع الزيوت، حيث ان مستوى الحموضة فيه يصل حتى 1.0٪. وهذا الزيت غني بالمواد المضادة للأكسدة والزيوت غير المشبعة، ما يساعد على تقليل مستوى الكوليسترول في الدم وحماية الاوعية الدموية.
- الجوز: من المكسرات التي تأخذ شكل القلب ومفيدة جداً لصحة القلب، والجوز من المكسرات الصحية التي تخفض مستوى الكوليسترول وتقلل فرص حدوث التهاب الشريان التاجي بفضل محتواه من احماض اوميغا 3 والدهون غير المشبعة والالياف الغذائية.
- اللوز: نوع آخر من المكسرات المفيدة لصحة القلب، كونه يحتوي على فيتامين اي، والفيتوسترولس، والألياف الغذائية والدهون الجيدة للقلب. ويساعد تناول اللوز على خفض الكولسترول الضارة، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.
- الإدامامي: او فول الصويا الأخضر، يحوي كمية كبيرة من بروتينات الصويا التي تخفض من مستويات الدهون في الدم. بجاب الألياف الغذائية التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الجسم.
- التوفو: وهي بديل ممتاز عن اللحوم الحمراء، والتوفو غني ببروتينات الصويا، وتناوله يضمن حصولنا على الكثير من المعادن والالياف الغذائية والدهون غير المشبعة، وكلها عناصر تعزز صحة القلب وتحميه من الامراض.
- البطاطا الحلوة: بديل صحي للبطاطس البيضاء، غنية بالليكوبين، والألياف الغذائية وفيتامين أ التي تساهم في تعزيز صحة القلب.
- البرتقال: يحتوي على ألياف غذائية مكافحة للكوليسترول تسمى البكتين. بالإضافة إلى ذلك، في البرتقال يوجد الكثير من البوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على ضغط الدم ثابتا.
- الجزر: أظهرت دراسة حديثة أجريت على الجزر، انه قد يساعد في الحفاظ على مستويات السكر الطبيعية وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري. كما ان الجزر يساعد على خفض نسبة الكوليسترول بفضل المستويات العالية من الألياف القابلة للذوبان الموجودة فيه.
- الكرز: غني بالانثوسيانين، وهو مضاد للأكسدة يساهم في حماية الأوعية الدموية.
- القهوة: يمكن أن تدعم وظائف القلب وتقلل من خطر الاصابة بالسكري من النوع الثاني. والأمر ذاته ينطبق على الشاي، لكن باعتدال لكلا الصنفين من مشروبات الكافيين هذه.
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