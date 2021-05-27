كغيرهم من مرضى الامراض المزمنة التي يمكن أن تشكَل خطراً على الحياة، يحتاج مرضى القلب لاتباع إجراءات حياتية وغذائية صارمة لضمان عدم تدهور حالتهم الصحية، وتجنبيهم أية مضاعفات يمكن أن تنجم عن الأمراض التي يعانون منها.

وكالعادة، يأتي الغذاء في مقدم النصائح الوقائية الواجب اتباعها لتعزيز صحة القلب وتقويته خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب، مثل الأزمة القلبية وضعف عضلة القلب وغيرها.

نتعرف في موضوعنا اليوم، على ابرز النصائح الغذائية لمرضى القلب وفقاً لمعلومات أوردها موقع "ويب طب" المختص بالشؤون الطبية والصحية.

نصائح غذائية لمرضى القلب

تحدث الموقع المختص عن مجموعة من الأطعمة التي ينبغي على مرضى القلب التركيز عليها، لضمان عدم تدهور وتفاقم الحالة الصحية، والمساعدة في علاج مشكلات القلب بجانب الأدوية.

ومن الأطعمة التي ينصح بها لمرضى القلب

سمك السلمون: الغني بأحماض أوميغا 3 الدهنية والصحية، التي تعمل على تقليل خطر الاصابة باضطرابات القلب، وحدوث النوبات القلبية المفاجئة. كما يخفض سمك السلمون من الدهون ثلاثية الجليتسيرئيدات (دهون الجسم)، ويمنع الالتهابات.

ويوصي العديد من الخبراء بأهمية تناول وجبتين من سمك السلمون أسبوعياً، على أن يُشوى أو يُطهى الفرن مع الخضروات والتوابل.