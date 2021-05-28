دراسة: سوء النوم وعلاقته بقصر النظر

فوائد النوم معروفة لدى الجميع، إلا أن أضرار قلة النوم واضطراباته مازالت الدراسات الطبية تكشف عن أمور جديدة ترتبط بها، وها دوت الخليج دراسة جديدة ترتبط بين سوء النوم وتأثيره على حاسة البصر، فكيف ذلك؟

النوم وقصر النظر:

ربطت دراسة استرالية حديثة أجراها باحثون من جامعة فليندرز بين قصر النظر الذي يؤثر على أكثر من 30% من البالغين و10% من الأطفال وسوء نوعية النوم.

ووجد الباحثون، أن الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر لديهم نوم أقل جودة من الأشخاص ذوي الرؤية الطبيعية، بسبب تأخر إيقاعات الساعة البيولوجية وانخفاض إنتاج الميلاتونين وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم في الليل.

ويأمل الفريق أن تساعد النتائج التي توصلوا إليها في التشخيص المبكر وعلاج قصر النظر عند الأطفال.

تفاصيل الدراسة:

حاول الباحثون في الدراسة فهم ما إذا كان قصر النظر يؤثر أيضًا على نوعية النوم أم لا، وقام الفريق بتحليل الإيقاعات اليومية دورات على مدار 24 ساعة والتي تعد جزءًا من الساعة الداخلية للجسم وإنتاج "الميلاتونين" لدى طلاب الجامعات في العشرينات من العمر، وبعضهم يعانون من قصر النظر، والبعض الآخر يتمتع ببصر طبيعي.

أهمية النوم للعيون:

كشف تحليل النتائج، أن المشاركين الذين يعانون من قصر النظر لديهم تأخير في إيقاعات الساعة البيولوجية بشكل كبير، وانخفاض إنتاج "الميلاتونين" في لعابهم وبولهم مقارنة بالمشاركين ذوي البصر العادي، ، بحسب "ديلي ميل البريطانية".

وتوفر هذه النتائج دليلاً هامًا على أن النوم الأمثل وإيقاعات الساعة البيولوجية ليست ضرورية فقط للصحة العامة، ولكن أيضًا للرؤية الجيدة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.