ازاي جسمك هيقولك انك بتستهلكي كافيين كتير

لو انتي من عشاق القهوة ، ومش بتعرفي تبدأي يومك من غير فنجان القهوة الصبح ، فموضوعنا النهاردة يهمك ، لاننا هنتعرف فيه على اضرار شرب القهوة كتير ، وايه اللي ممكن يحصل لجسمك لو استهلكتي كافيين زيادة عن اللزوم.

اضرار شرب القهوة كتير:

الكافيين هو مادة منشطة ، وبيرسع وصول الرسائل او الاشارات بين الدماغ والجسم ، وهو بيشتغل في الجسم عن طريق زيادة انتاج الطاقة في الجهاز العصبي المركزي والعضلات وبشكل عام بيزود من معدل التمثيل الغذائي ، والدراسات اثبتت ان شرب الكافيين بشكل معتدل ممكن انه يساعد على تحسين الحالة المزاجية والاداء العقلي والجسدي ، والكافيين موجود بشكل كبير في كتير من المشروبات غير القهوة زي الشاي, المشروبات الغازية, مشروبات الطاقة, وحتى الشوكولاتة.

وحسب كلام الدكاترة والمتخصصين يعتبر شرب حوالي 400 ملليجرام من الكافيين يوميا (حوالي 4 او 5 كوبايات من القهوة) آمن لمعظم الاشخاص البالغين ، ولكن بتختلف حسساسية كل شخص من الكافيين ، وممكن الكمية اللي تكون مناسبة لشخص تكون كتير بالنسبة لشخص تاني ، عشان كده مهم انك تعرفي الاشارات اللي هتبينلك انك بتستهلكي كمية كبيرة من الكافيين ، تعالوا نعرف مع بعض العلامات دي في السطور الجاية.

علامات تقولك انك بتستهلكي كافيين كتير:

1- زيادة القلق:

استهلاك الكافيين بكمية كبيرة ، هيأدي لارتفاع ضغط الدم ، وده ممكن يسبب الاحساس بالقلق والعصبية والتوتر وسرعة ضربات القلب ، لان الكافيين بيسرع سرعة الجهاز العصبي المركزي ، وده ممكن يأدي لزيادة افراز الادرينالين اللي هيخليكي تحسي بالتوتر والقلق.

2- مشاكل في النوم:

لان الكافيين بيأثر على الجهاز العصبي ، ممكن انه يمنعك من النوم ، او الوصول لحالة حركة العين السريعة العميقة ، لان نص كمية الكافيين اللي شربتيها بتاخد في المتوسط من 5 – 6 ساعات لحد ما جسمك يتخلص منها وحوالي يوم لحد ما نظامك يتنضف تماما منها ، عشان كده الافضل شرب كمية معتدلة من الكافيين في وقت بدري من اليوم عشان تضمني نوم مريح.

3- آلام في المعدة:

لان مادة الكافيين حمضية جدا وبالتالي ليها خصائص ملينة ، فالقهوة هتأثر على الامعاء ، وممكن ده يسبب حرقة في المعدة, تشنجات, عسر الهضم, الغثيان, الاسهال.

4- كثرة التبول:

الكافيين ممكن يبقى مدر للبول بشكل خفيف ، وده معناه انه ممكن يسبب الجفاف ، فلو انتي بتشربي قهوة ، حاولي انك تاكلي قبلها وجبة خفيفة او معاها ، لابطاء حركة السوائل في جسمك.

5- الصداع:

في حين ان شرب الكافيين بشكل معتدل ممكن انه يساعد في بعض الاحيان في تخفيف الصداع ، الا ان الافراط في استهلاك الكافيين ممكن انه يأدي لصداع دائم طول اليوم ، لان جسمك بيحس بأعراض الانسحاب.

لو حسيتي انك بتعاني من اي حاجة من الاعراض اللي احنا قولناها دي ، في طرق تقدري تقللي بيها من استهلاك الكافيين ببطء لتجنب اعراض الانسحاب ، والمتخصصين بيقترحوا باستبدال القهوة بشاي خالي من الكافيين او كوباية واحدة بتحتوي على كمية كافيين اقل في البداية ، واختيار قهوة خالية من الكافيين في نص اليوم ، وسجلي استهلاكك اليومي لحد ما تلاقي نفسك ظبطتي الكمية ومنعتي حدوث اي مشاكل.

ايه اللي هيحصل لجسمك لو شربتي القهوة اول حاجة الصبح