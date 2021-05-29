الاكلة رقم 1 اللي المفروض تاكليها لخفض ضغط الدم حسب كلام اخصائيين التغذية

كتير من الاشخاص بيعانوا من مشكلة ارتفاع ضغط الدم ، وده بيخلي ناس كتير في حالة بحث عن علاج طبيعي وسهل للمشكلة ، وعلى الرغم ان في اطعمة كتير معروف عنها انها مفيدة في التحكم في ضغط الدم ، الا ان اكتر اكلة الخبراء بيوصوا بيها للمساعدة في خفض ضغط الدم ومتوفرة وسعرها رخيص هي البطيخ ، والنهاردة من خلال السطور الجايه هنتعرف على فوايد البطيخ لخفض ضغط الدم.
فوايد البطيخ لخفض ضغط الدم:
البطيخ يعتبر من افضل الاطعمة اللي ممكن تساعد في خفض ضغط الدم ، لانه علاج طبيعي لا يحتوي على اي سكريات مضافة ، بالاضافة انه بيحتوي على 3 عناصر غذائية داعمة لضغط الدم وهي السيترولين, الليكوبين, البوتاسيوم.
القلب لما بيضخ الدم ، ده بيعمل ضغط على الاوعية الدموية ، لو قوة الضغط عالية اوي ده ممكن يسبب ضغط شديد على الاوعية مع مرور الوقت ، وفي الحالة دي بيحصل ارتفاع في ضغط الدم ، ولازم تاخدي خطوات لخفض ضغط الدم المرتفع لمستواه الصحي لمنع حدوث مضاعفات اكتر.
لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي ، الاخصائيين بيوصوا باتباع نظام غذائي بيحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم, السكريات المضافة, والدهون المشبعة ، بالاضافة للتركيز على الاطعمة الصحية زي الفواكة, الخضروات, الحبوب الكاملة, والمكسرات ، وفي اختيارات كتير من الاطعمة اللي ممكن تساعد على خفض ضغط الدم.
البطيخ غني بالاحماض الامينية اللي بتدعم ضغط الدم الصحي:
البطيخ مش مجرد فاكهة طعمها حلو ، ولكن هو واحد من افضل مصادر السيترولين ، وهو حمض اميني بيحافظ على تدفق الدم الصحي ، والدراسات اثبتت ان البطيخ ممكن انه يقلل ضغط الدم بشكل كبير عند الاشخاص اللي بيعانوا من زيادة الوزن.
والسيترولين بيساعد في تعزيز ضغط الدم الصحي عن طريق انتاج اكسيد النيتريك ، وهو غاز بيريح الاوعية الدموية وبيدعم مرونة الشرايين ، وده كله بيساعد على تدفق الدم ، واللي هيأدي لخفض ضغط الدم المرتفع ، وتم ربط البطيخ بشكل خاص بانخفاض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي ، عشان كده بننصحك بشرب كوباية من عصير البطيخ والاستمتاع بفوايده الصحية للقلب.
البطيخ بيحتوي على الليكوبين ، وهو مضاد للاكسدة مخفض لضغط الدم:
الاطعمة اللي لونها احمر او بينك زي البطيخ, الطماطم ، هتدي جسمك دفعة من الليكوبين ، وهو واحد من مضادات الاكسدة اللي تم ربطها بالتأثيرات الايجابية على ارتفاع ضغط الدم واضطرابات القلب والاوعية الدموية ، والحقيقة ان ارتفاع مستويات الليكوبين في الدم ارتبط بانخفاض مستويات ارتفاع ضغط الدم عند الاشخاص اللي بيعانوا من زيادة الوزن والسمنة.
البطيخ بيحتوي على البوتاسيوم اللي بيوازن ضغط الدم:
البوتاسيوم عنصر غذائي موجود في كتير من الاطعمة ، بما فيهم البطيخ ، وبما ان الدكاترة والمتخصصين بينصحوا الاشخاص اصحاب الضغط المرتفع بزيادة تناول البوتاسيوم ، فالبطيخ هيساعدك على ده وهيمد جسمك بالبوتاسيوم اللي محتاجه في اليوم.
البطيخ لا يحتوي على سكريات مضافة:
السكريات المضافة عادة بتكون موجودة في المشروبات والحلويات وكتير من الاطعمة المصنعة والمعلبة ، والابحاث اثبتت ان في صلة بين تناول السكريات المضافة وزيادة ضغط الدم ، ولكن الخبر الحلو انه مش بيحصل نفس التأثير من تناول السكر الطبيعي ، زي السكريات الموجودة بشكل طبيعي في البطيخ ، عشان كده بالنسبة للاشخاص اللي بيكون عندهم رغبة شديدة في اكل الحلويات ، بننصحك استبدالها بشريحة بطيخ.
طرق سهلة لاكل البطيخ:
ابسط طريقة لاكل البطيخ هو تقطيعه والاستمتاع بطعمه وفوايده ، ولكن في طرق تانية تقدري تاكلي بيها البطيخ اي وقت ، من اول عصير البطيخ ، او تجميد قطع البطيخ والاستمتاع بايس كريم البطيخ ، ممكن تعملي بيه سلطة لذيذة.
1- سلطة البطيخ والخيار مع الجبنة الفيتا:
المكونات:
½ كوباية خل.
2 معلقة صغيرة عسل.
¼ معلقة صغيرة ملح.
¼ معلقة صغيرة فلفل.
¼ كوباية زيت زيتون.
5 كوبايات بطيخ متقطع مكعبات صغيرة.
1 حبة خيار متقطعة مكعبات.
170 جرام جبنة فيتا متقطعة مكعبات.
½ كوباية بصل متقطع شرايح رفيعة.
2 معلقة كبيرة ورق نعناع مفروم.
الطريقة:
– في بولة اخلطي الخل, العسل, الملح, والفلفل الاسود ، وضيفي لهم زيت الزيتون وامزجيهم مع بعض كويس.
– في طبق كبير اخلطي البطيخ, الخيار, الجبنة الفيتا, والبصل ، وضيفي لهم ½ كوباية من خليط الخل ، وحطي السلطة في التلاجة قبل التقديم لمدة 20 دقيقة لساعتين.
– قبل التقديم على طول رشي عليها النعناع المفروم ، وباقي خليط الخل.
سلطة البطيخ والخيار والذرة:
المكونات:
2 ½ كوباية بطيخ متقطع مكعبات.
¾ كوباية خيار متقطع مكعبات.
كوباية ذرة.
5 معالق كبيرة بصل متقطع مكعبات.
½ – 1 حبة فلفل هالبينو او اي فلفل حار متقطع.
3 معالق كبيرة كزبرة مفرومة.
3 معالق كبيرة عصير ليمون.
½ معلقة صغيرة ملح.
الطريقة:
في طبق كبير اخلطي البطيخ, الخيار, الذرة, البصل, الفلفل الحار, الكزبرة, عصير الليمون, الملح ، وامزجيهم مع بعض كويس ، وقدميها ، او حضريها قبلها بيوم واحفظيها في التلاجة.
كوكتيل البطيخ والنعناع:
المكونات:
ورقتين نعناع طازة, وكام ورقة زيادة للتزيين.
تلج.
¾ كوباية عصير بطيخ.
½ كوباية صودا (سفن اب او سبرايت).
شرايح بطيخ صغيرة للتزيين.
الطريقة:
في الكوباية حطي اوراق النعناع واهرسيها بالمعلقة ، املي 1/3 الكوباية بالتلج ، ضيفي عصير البطيخ والصودا ، وزينيه بشرايح البطيخ واوراق النعناع.
ايس كريم البطيخ والفراولة:
المكونات:
¾ كوباية فراولة متقطعة شرايح ، وكوبايتين كمان فراولة كاملة.
2 كوباية بطيخ متقطع مكعبات.
¼ كوباية عصير ليمون.
2 معلقة كبيرة سكر بني او سكر عادي.
1/8 معلقة صغيرة ملح.
الطريقة:
– اضغطي على الفراولة المتقطعة شرايح جوه قوالب الايس كريم.
– امزجي الفراولة الكاملة, البطيخ, عصير الليمون, السكر, الملح واضربيهم مع بعض في الخلاط ، لحد ما المزيج يبقى ناعم ، صفيه على مصفى ناعمة اضغطي عليه بالمعلقة لحد ما يبقى عندك عصير صافي من غير كتل ، قسمي الخليط في قوالب الايس كريم ، ودخلي الستيك واقفليها ودخليها الفريزر لحد ما تتجمد حوالي 6 ساعات.
مترميش قشر البطيخ واعملي بيه وصفات لذيذة .. واعرفي فوايده الصحية
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