ما دوت الخليج اعراض الشد العضلي في الثدي، والمقصود هنا الشد العضلي الذي يحدث في الصدر وليس الثدي كون الأخير لا يتكون من عضلات. ويولَد الشعور بالألم في منطقة الثدي إحساساً خاطئاً بالشد العضلي، في حين أن الشد يحصل في الصدر ويمتد لمنطقة الثدي.

وتشنج العضلات يحدث نتيجة تعرض العضلة للإجهاد أو تعرض الوتر الذي يربط العضلات بالعظام إلى إصابة، وعندما تتمدد العضلات والأوتار بشكل مفرط تكون الإصابة خفيفة، ولكن عند حدوث تمزق فيها فإن الإصابة تكون شديدة.

ومن اسباب تشنج عضلات القفص الصدري:

التعرض لإصابة على عضلات القفص الصدري.

التواء الجذع أبعد من النطاق الطبيعي.

التمدد الطويل إلى الأعلى.

القيام بحركات متكررة وقوية.

الزيادة المفاجئة في النشاط البدني.

السعال القوي.

ما دوت الخليج اعراض الشد العضلي في الثدي

بحسب موقع "ويب طب"، يتسبب الشد العضلي في مجموعة من الأعراض دوت الخليج:

شد في منطقة الصدر.

ثقل في الصدر.

ألم أثناء التنفس أو السعال أو العطاس.

صعوبة تحريك منطقة الصدر.

زيادة الألم عند الحركة المتكررة مثل ممارسة السباحة.

تصلب العضلات عند الانحناء بالجزء العلوي من الجسم.

انتفاخ في المنطقة الواقعة بين الأضلع في الصدر.

ألم أعلى الظهر.

وهي اعراض خفيفة لا تستوجب القلق وتتطلب الراحة للتخلص من الشد العضلي. لكن بعض اعراض الشد العضلي في الثدي قد تتطلب زيارة الطبيب ومنها:

التنفس بشكل سريع أو بشكل يتطلب بذل مجهود.

زيادة سوء الألم وعدم الاستجابة للدواء.

تنميل أو ألم يدوم لأكثر من ساعة.

صعوبة الحركة.

الضعف العام والخمول.

احمرار والتهاب في المنطقة المصابة.

في حين أن الأعراض التالية تستدعي الاتصال بالطوارئ:

تسارع نبضات القلب.

الدوار والإغماء.

التعرق وارتفاع درجة الحرارة.

صعوبة التنفس.

الأرق.

وينصح بعدم التأخر في مراجعة الطوارئ في حال الاصابة بهذه الأعراض خاصة مشاكل التنفس، إذ أن التأخر في تقديم العلاج الضرورية للمصاب يمكن أن يؤدي لمضاعفات خطيرة مثل الإلتهاب الرئوي.

طرق تشخيص الشد العضلي في الثدي

عادة ما يلجأ الطبيب المختص للسؤال عن الأعراض وموعد ظهورها وفيما إذا كان الشخص الذي يعاني من الشد العضلي في الثدي له تاريخ مرضي لهذا المشكلة، ليعمد بعدها للقيام ببعض الفحوصات لتقييم الحالة بناء على شدة الاعراض.

وينقسم التقييم الى 3 أقسام دوت الخليج:

الدرجة الأولى: وهي الأخف ولا تتجاوز نسبة الضرر فيها نتيجة الشد العضلي 5%. كما أن الحركة لا تتأثر بشكل كبير، ويحتاج الشخص المصاب بالشد العضلي لمدة 2-3 أسابيع للتعافي.

الدرجة الثانية: وفيها يزيد الضرر على العضلة، كما تشهد الحركة وقوة العضلة تأثراً كبيراً. ويحتاج الشخص في هذه المرحلة لفترة أطول تمتد بين 2-3 أشهر للتعافي.

الدرجة الثالثة: وهي الدرجة التي يُشخَص فيه الطبيب الكسر أو الإنفصال في عضلة الصدر، وفيها يحتاج الشخص المصاب لإجراء عملية جراحية للتعافي.

كيفية التعايش مع الشد العضلي في الثدي

قد يتسبب الشد العضلي في الثدي بالألم أثناء النوم، ما يزيد من مشكلة الأرق. إلا أن اتباع بعض الخطوات البسيطة يساعد في التكيف مع الألم أثناء التعافي وهي التالية:

استخدام سرير قابل للحركة للراحة أثناء الجلوس.

وضع عدة وسائد للبقاء بوضع مرتفع عند النوم.

ممارسة بعض تمارين التنفس قبل الخلود إلى النوم.

وضع وسائد تحت الركبة للوقاية من الإصابة بالام الظهر.

كما يجب تجنب ممارسة أي تمارين رياضية قد تسبب الإجهاد أو تزيد الوضع سوء، والإستمرار على اتباع الإجراءات الوقائية لمدة أسبوعين في حال كانت الأصابة بسيطة، إلى عدة أشهر في حال اشتداد الإصابة.