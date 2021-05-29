ما هو الرابط بين مرض الفطر الاسود وبين فيروس كورونا، ويبدو أن تداعيات مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا لم تعد مقتصرة على الأعراض الخطيرة التي يمكن أن يتسبب بها كالإلتهاب الرئوي والجلطة الدماغية وغيرها، بل بات الخوف كبير من الإصابة بالفطر الأسود الذي يمكن أن يؤدي الى الوفاة في غضون عدة أيام في حال لم يلق العلاج الفوري.

وقد طالعتنا الصحف ومواقع التواصل الإجتماعي منذ فترة، بأخبار انتشار مرض الفطر الاسود بين المصابين بكورونا في الهند، لتلحق بها مصر التي سجلت عدداً من الإصابات المماثلة بين صفوف مرضى كورونا في البلاد.

فما هو الرابط بين مرض الفطر الاسود وبين فيروس كورونا؟ هذا ما نكتشفه سوياً بناء على معلومات أوردها موقع "سي ان ان عربية".

ما هو الرابط بين مرض الفطر الاسود وبين فيروس كورونا

دق الجسم الطبي في الهند في بداية الشهر الجاري، ناقوس الخطر نتيجة ارتفاع حالات الإصابة بالفطر الأسود المخاطي، وهي عدوى نادرة ومميتة يُطلق عليها إسم "الفطر الاسود".

وتمَ اكتشاف حالات الفطر الاسود بين مرضى كورونا أو المتعافين مؤخراً من مرض كوفيد-19 ممن يعانون من ضعف الجهاز المناعي بسبب الفيروس، اضافة الى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وعلى رأسها مرض السكري.

لتشهد الأسابيع اللاحقة من شهر مايو إبلاغات عن الآلاف من حالات عدوى الفطر الاسود في كافة أنحاء الهند، ما تسبب بنقل المئات منهم الى المستشفيات وتسجيل وفاة 90 شخصاً على الأقل. فيما تم إعلان حالة الوباء في ولايتين هنديتين.

ولتحديد الرابط بين مرض الفطر الاسود وبين فيروس كورونا، لا بد أولاً من التحدث عن طريقة نشوء هذا المرض وانتقاله الى مرضى كورونا. إذ ينتج الفطر الأسود عن العفن الموجود في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي. وهو مرض غير معدٍ ولا ينتقل من شخص لآخر.

ويؤثر الفطر الاسود بشكل كبير على الجيوب الأنفية أو الرئتين بعد أن يستنشق الشخص جراثيم فطرية في الهواء، كما يمكن أن تؤثر أيضاً على الجلد بعد إصابة سطحية مثل الجرح أو الحرق.

عدوى جلدية في الجيوب الانفية

وكانت وزارة الصحة الهندية أعلنت ان المرض يبدأ في الظهور على شكل عدوى جلدية في الجيوب الهوائية الموجودة خلف الجبهة والأنف وعظام الخد، وبين العينين والأسنان. لينتشر بعدها إلى العينين والرئتين حتى أن الدماغ. ويؤدي المرض إلى اسوداد أو تغير لون الأنف، وعدم وضوح الرؤية أو ازدواجها، وألم في الصدر، وصعوبة في التنفس وسعال في الدم.

كما كشفت الوزارة الهندية أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، هم أكثر عرضة للاصابة بعدوى الفطر الاسود بما فيها مرضى كورونا، ومرضى السكري، والذين يتناولون المنشطات، اضافة للمرضى الذين يعانون من أمراض مصاحبة أخرى مثل السرطان أو زرع الأعضاء.

ويتعرض مرضى كورونا للاصابة بالفطر الاسود نتيجة التأثير السلبي للفيروس على جهاز المناعة لديهم، وقيام الأدوية العلاجية بتثبيط استجابتهم المناعية ما يجعل العدوى أكثر قدرة على الوصول للمريض دون أية مقاومة من الجسم.

ومرضى كوفيد-19 الذين يخضعون للعلاج بالأكسجين في وحدات العناية المركزة قد يكون لديهم أجهزة ترطيب في الجناح، مما قد يزيد من تعرضهم للرطوبة، ويجعلهم أكثر عرضة للعدوى الفطرية. ويقوم الفطر باستغلال الفرصة وغزو الجسم إما بسبب مستويات السكر العالية، أو بسبب المضادات الحيوية.

لكن ليس كل مريض كورونا معرَض للإصابة بالفطر الاسود المخاطي، فهو غير شائع بين غير المصابين بالسكري بحسب وزارة الصحة الهندية.

وتعد الهند عاصمة العالم لمرضى السكري، كما تعاني من مناخات استوائية حيث تتفاقم الفطريات، وهو ما أدى لظهور وباء الفطر الأسود في البلاد.