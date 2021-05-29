اكتشاف سلالة جديدة من كورونا.. إليكم مواصفاتها

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جدة- ولاء حداد السبت,29 آيار (مايو) 2021 - 19:00
فيروس كورونا ومنذ اكتشافه و العلماء و المختصين في سباق معه، من أجل فهم تركيبته والأعراض التي يسببها ومضاعفاته وكيفية تأثيره على جسم الإنسان، وذلك حتى يتمكنون من علاج المصابين به و الوقاية منه، إلا أن الفيروس أصبح أكثر تطورًا وبات ينتج سلالات متعددة.
وفي التالي نتعرف على السلالة الجديدة المكتشفة وأهم السلالات التي ظهرت في العالم.
سلالة جديدة لكورونا
أعلنت السلطات الصحية في فيتنام، أمس السبت، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، تنتشر بسرعة عن طريق الهواء.
وذكر عن وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونغ قوله، إن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهي مزيج من سلالة كوفيد-19 الهندية والبريطانية، وتنتشر بسرعة عن طريق الهواء.
وقال لونغ: "بعد إجراء التسلسل الجيني على مرضى تم اكتشافهم حديثا، اكتشفنا سلالة جديدة وهي مزيج من تلك التي ظهرت في الهند والمملكة المتحدة"، حسبما نقلت "رويترز".
سلالات كورونا
وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن "جميع الفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا تتغير بمرور الوقت، وهذا يؤدي إلى ظهور متحورات "سلالات" جديدة معظمها ليس له تأثير من ناحية الصحة العامة، ومنذ ظهور فيروس كورونا ظهرت عدد من السلالات له وهي:
- سلالة اكتُشفت في المملكة المتحدة وتسمى (B.1.1.7).
- سلالة متحولة اكتُشفت في جنوب أفريقيا، وتسمى (B.1.351).
- سلالة متحولة اكتُشفت في اليابان والبرازيل، وتسمى (P.1).
- سلالة متحولة اكتُشفت في الولايات المتحدة (كاليفورنيا)، وتسمى (B.1.427).
- سلالة متحولة اكتُشفت في الولايات المتحدة (كاليفورنيا)، وتسمى (B.1.429).
- سلالة اكتشفت في الهند تسمى بـ (B1.617).
وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات المتوفرة حاليا تمنح قدرا مؤكدا من الحماية ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما أن الشخص الذي قد يصاب، لن يعاني الأعراض الأشد مثل شخص لم يأخذ التطعيم.
ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.
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