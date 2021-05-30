نظام غذائي يقي من الأمراض الالتهابية

النظام الغذائي المتبع هو ما يحدد مدى صحة الجسم وطبيعته، وهو أهم ما يمكن فعله لعلاج الأمراض أو الوقاية منها، والعكس صحيح، ومن تلك الأمراض الأكثر شيوعًا دوت الخليج الأمراض الالتهابية، وفي التالي دراسة طبية أكدت علاقة بعض الأطعمة وفائدة في مقاومة الالتهابات و الأمراض التي تسببها، وهي في التالي.

الغذاء و الأمراض الالتهابية

يوصي الأطباء وخبراء الصحة باتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات لتقليل مخاطر التعرض لعواقب صحية خطيرة، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

ويقول الأطباء وخبراء الصحة، إن إحدى أفضل الطرق لتقليل الالتهاب لا تكمن في تناول أدوية معينة، بل باتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات، حيث يمكن محاربة الالتهاب بنظام غذائي، حيث أشار علماء سويديون في معهد كارولينسكا إلى أن اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

وذكرت الدراسة التي أجراها العلماء السويديون، أن خطة النظام الغذائي لتقليل الالتهابات قللت من فرص الوفاة المبكرة لما يقرب من 70 ألف شخص أجريت عليهم الدراسة وذلك بنسبة 18 %، بينما يخفض هذا النظام الغذائي من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب الوعائي بنسبة 20 %.

الأمراض التي ترتبط بالالتهابات المزمنة

أمراض القلب.

التهاب المفاصل.

داء السكري.

أمراض الرئة.

التهاب الأمعاء.

الزهايمر.

اضطرابات المناعة الذاتية.

بعض أنواع السرطان.

أطعمة تقي من الأمراض الالتهابية

النظام الغذائي المضاد للالتهابات لتفادى الإصابة بالأمراض المزمنة ، هو الاذي يحتو يعلى أطعمة تحوي مضادات التهاب مثل:

الطماطم والبروكلي.

زيت الزيتون.

الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والملفوف.

المكسرات مثل اللوز والجوز.

الأسماك الدهنية مثل السلمون وسمك الماكريل والتونة والسردين.

الفواكه مثل الفراولة والتوت والكرز والبرتقال.

الشوكولاته الداكنة.

المشروم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.