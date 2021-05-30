بدائل لمكونات الطبخ الغير متوفرة في مطبخك

اوقات كتير بنتعرض للموقف ده وانتي بتعملي اكلة معينة تلاقي مكون مش متوفر عندك في المطبخ ، وفي نفس الوقت صعب الاستغناء عنه لانه بيكون مكون اساسي ، النهاردة في المقال بتاعنا هنتعرف مع بعض على بدائل لمكونات الطبخ اللي مش متوفرة عندك في المطبخ.
بدائل لمكونات الطبخ:
بديل الحليب المكثف:
– قشطة وعليها فنجانين سكر, حليب بودرة, وفانيليا ، وقلبيهم مع بعض هتديكي نفس طعم الحليب المكثف.
– او اخلطي كوباية لبن بودرة مع كوباية سكر و ½ كوباية مية وحطيهم على النار لحد ما السكر يدوب والمكونات تمتزج كويس مع بعض الكمية دي هتعملك كوباية من اللبن المكثف ، احفظيه في التلاجة واستخدميه.
بديل البسكويت:
استخدمي الكورن فليكس واطحنيه ، وممكن تستخدمي التوست ، وممكن كمان تستخدمي الكيك بدل البسكويت.
بديل الدقيق والسميد:
استخدمي بداله الشوفان المطحون.
بديل القشطة:
استخدمي بدلها الخليط ده 3 كوبايات مية, 2 كوباية لبن بودرة, سكر حسب الذوق, 3 معالق دقيق, معلقة مية ورد ، واطبخيهم مع بعض على النار لحد ما يتكون عندك خليط سميك شبة القشطة.
بديل كريمة الطبخ او الكريمة الحامضة:
– اخلطي ½ علبة زبادي مع ½ علبة قشطة ، هتديكي نفس نتيجة كريمة الطبخ.
– او اخلطي الزبدة مع لبن كامل الدسم ، او اخلطي القشطة مع اللبن.
بديل كريمة الحلويات:
على النار اخلطي علبة قشطة مع معلقتين سكر ومعلقتين زبدة ، وقلبيهم لحد ما المكونات كلها تدوب وتمتزج مع بعض.
بديل البيكنج بودر:
استبدلي كل مقدار معلقة صغيرة من البيكنج بودر ب ¼ معلقة صغيرة كربوناتو مخلوطة في ½ كوباية لبن.
بديل الفانيليا:
استبدلي الفانيليا بمعلقة صغيرة خل او قرفة.
بديل ماء الورد في الشربات:
استخدمي رشة فانيليا بدل ماية الورد.
بديل الليمون:
استخدمي ملح الليمون.
بديل الزيت في دهن الصواني:
استخدمي الطحينة.
بديل المايونيز:
في الخلاط اخلطي بيضة واحدة مع 3 معالق كبيرة خل ومعلقة صغيرة ملح وثوم.
بديل الكاتشاب:
اخلطي كوباية من صلصة الطماطم مع ½ كوباية سكر ومعلقتين خل ، واخلطيهم على النار لحد ما يغلوا ، وبعدين ضيفي 2 معلقة ماية ومعلقة كبيرة نشا ، وحطيهم على النار تاني مع التقليب لحد ما يمتزجوا كويس.
بديل البيض:
البيضة الواحدة استبدليها بمعلقة واحدة نشا.
بديل الشربات والسكر:
استخدمي العسل وضيفي له شوية ماية ورد ، وقلبيهم مع بعض على النار شوية.
بديل البقسماط:
– حمصي التوست وافرميه وضيفي له ثوم بودر, حبة البركة (اختياري).
– او بقايا العيش العادي افرميها من غير تحميص ، او استخدمي الشوفان.
بديل زيت الزيتون:
4 حبات زيتون انقعيهم في كوباية زيت عادي وسيبيه في التلاجة اسبوع وبعدين استخدميه.
بديل الجبنة في حشو الفطائر والمعجنات:
اخلطي لبن بودرة مع شوية نشا ورشة ملح وكركم وزعتر ، حطيهم على النار لحد ما الخليط يبقى سميك ، واستخدميه في الحشو.
بديل الصويا صوص:
– اخلطي 2 معلقة كبيرة عسل اسود, ¼ معلقة كبيرة ملح, ¼ معلقة كبيرة سكر, 2 معلقة كبيرة زيت, معلقة كبيرة خل ، امزجي المكونات كلها مع بعض كويس واحفظيها في برطمان في التلاجة للاستخدام.
– او اخلطي 2 معلقة كبيرة شوربة لحمة, معلقة كبيرة عسل اسود, معلقة صغيرة خل تفاح, ¼ معلقة صغيرة زنجبيل مطحون, ¼ معلقة صغيرة ثوم بودر, فلفل اسود حسب الرغبة, ¾ كوباية ماية ، في حلة على النار اخلطي كل المكونات مع بعض وسيبيه يغلي على نار متوسطة لمدة من 10 – 12 دقيقة لحد ما يوصل لقوام كثيف.
بديل سائل حفظ الفاكهة:
اخلطي معلقتين من خل التفاح, ومعلقة صغيرة فانيليا او عصير تفاح, ومعلقة قهوة.
بديل الزعفران:
ممكن تستخدمي الكركم هيديكي نفس اللون الاصفر.
بديل شراب الجلوكوز:
3 كوبايات لبن بودرة, 3 كوبايات سكر, 1 ½ كوباية ماية ، اخلطي المكونات مع بعض في الخلاط وحطيهم على النار لحد ما يمتزجوا كويس.
بديل حليب جوز الهند:
اخلطي 1 كوباية من جوز الهند المبشور مع 2 كوباية ماية ، حطي المكونات مع بعض على النار وقلبيهم وسيبيه يغلي لمدة 10 دقايق ، بعدها ارفعيه من على النار وصفيه.
في وصفات كتير خصوصا في الاطباق الغربية بيستخدموا فيها الخمور في الطبخ ، هنقولك بدايل الخمور غير الكحولية اللي ممكن تستخدميها.
بديل النبيذ الاحمر:
– النبيذ الاحمر ليه اكتر من بديل نقدر نستخدمه ، ممكن تستبدلي نفس كمية النبيذ الاحمر في الوصفة بشوربة اللحمة البقري مع شوية خل ضيفي لكل كوباية شوربة معلقة صغيرة من الخل ، وممكن كمان تستخدمي شوربة فراخ او خضار ولكن شوربة اللحمة هي الاختيار الافضل.
– او تستخدمي عصير العنب الاحمر مع شوية خل.
بديل النبيذ الابيض:
– ممكن تستخدمي نفس الكمية من شوربة الفراخ او شوربة الخضار.
– او عصير التفاح مع اضافة كمية بسيطة من الخل او عصير الليمون.
– او استخدمي خل التفاح يعتبر بديل مثالي للنبيذ الابيض.
بديل البراندي:
اخلطي خل العنب مع عصير االتفاح غير المحلى ومتخففين بنفس الكمية ماية.
بديل الشامبانيا:
ماية صودا منقوع فيها كمية صغيرة من الجنزبيل.
بديل الكونياك:
عصير كمثرى متخفف بالماية مع 1 معلقة من خل العنب.
بديل الرم:
اخلطي 1 معلقة صغيرة فانيليا مع معلقة كبيرة من خل العنب الاحمر وعصير عنب ابيض وضيفي ماية لتخفيف الخليط.
بديل الفودكا:
اخلطي 1 معلقة صغيرة خل مع 1 معلقة عصير ليمون وخففي الخليط بالماية.
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