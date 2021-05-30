بدائل لمكونات الطبخ الغير متوفرة في مطبخك

اوقات كتير بنتعرض للموقف ده وانتي بتعملي اكلة معينة تلاقي مكون مش متوفر عندك في المطبخ ، وفي نفس الوقت صعب الاستغناء عنه لانه بيكون مكون اساسي ، النهاردة في المقال بتاعنا هنتعرف مع بعض على بدائل لمكونات الطبخ اللي مش متوفرة عندك في المطبخ.

بدائل لمكونات الطبخ:

بديل الحليب المكثف:

– قشطة وعليها فنجانين سكر, حليب بودرة, وفانيليا ، وقلبيهم مع بعض هتديكي نفس طعم الحليب المكثف.

– او اخلطي كوباية لبن بودرة مع كوباية سكر و ½ كوباية مية وحطيهم على النار لحد ما السكر يدوب والمكونات تمتزج كويس مع بعض الكمية دي هتعملك كوباية من اللبن المكثف ، احفظيه في التلاجة واستخدميه.

بديل البسكويت:

استخدمي الكورن فليكس واطحنيه ، وممكن تستخدمي التوست ، وممكن كمان تستخدمي الكيك بدل البسكويت.

بديل الدقيق والسميد:

استخدمي بداله الشوفان المطحون.

بديل القشطة:

استخدمي بدلها الخليط ده 3 كوبايات مية, 2 كوباية لبن بودرة, سكر حسب الذوق, 3 معالق دقيق, معلقة مية ورد ، واطبخيهم مع بعض على النار لحد ما يتكون عندك خليط سميك شبة القشطة.

بديل كريمة الطبخ او الكريمة الحامضة:

– اخلطي ½ علبة زبادي مع ½ علبة قشطة ، هتديكي نفس نتيجة كريمة الطبخ.

– او اخلطي الزبدة مع لبن كامل الدسم ، او اخلطي القشطة مع اللبن.

بديل كريمة الحلويات:

على النار اخلطي علبة قشطة مع معلقتين سكر ومعلقتين زبدة ، وقلبيهم لحد ما المكونات كلها تدوب وتمتزج مع بعض.

بديل البيكنج بودر:

استبدلي كل مقدار معلقة صغيرة من البيكنج بودر ب ¼ معلقة صغيرة كربوناتو مخلوطة في ½ كوباية لبن.

بديل الفانيليا:

استبدلي الفانيليا بمعلقة صغيرة خل او قرفة.

بديل ماء الورد في الشربات:

استخدمي رشة فانيليا بدل ماية الورد.

بديل الليمون:

استخدمي ملح الليمون.

بديل الزيت في دهن الصواني:

استخدمي الطحينة.

بديل المايونيز:

في الخلاط اخلطي بيضة واحدة مع 3 معالق كبيرة خل ومعلقة صغيرة ملح وثوم.

بديل الكاتشاب:

اخلطي كوباية من صلصة الطماطم مع ½ كوباية سكر ومعلقتين خل ، واخلطيهم على النار لحد ما يغلوا ، وبعدين ضيفي 2 معلقة ماية ومعلقة كبيرة نشا ، وحطيهم على النار تاني مع التقليب لحد ما يمتزجوا كويس.

بديل البيض:

البيضة الواحدة استبدليها بمعلقة واحدة نشا.

بديل الشربات والسكر:

استخدمي العسل وضيفي له شوية ماية ورد ، وقلبيهم مع بعض على النار شوية.

بديل البقسماط:

– حمصي التوست وافرميه وضيفي له ثوم بودر, حبة البركة (اختياري).

– او بقايا العيش العادي افرميها من غير تحميص ، او استخدمي الشوفان.

بديل زيت الزيتون:

4 حبات زيتون انقعيهم في كوباية زيت عادي وسيبيه في التلاجة اسبوع وبعدين استخدميه.

بديل الجبنة في حشو الفطائر والمعجنات:

اخلطي لبن بودرة مع شوية نشا ورشة ملح وكركم وزعتر ، حطيهم على النار لحد ما الخليط يبقى سميك ، واستخدميه في الحشو.

بديل الصويا صوص:

– اخلطي 2 معلقة كبيرة عسل اسود, ¼ معلقة كبيرة ملح, ¼ معلقة كبيرة سكر, 2 معلقة كبيرة زيت, معلقة كبيرة خل ، امزجي المكونات كلها مع بعض كويس واحفظيها في برطمان في التلاجة للاستخدام.

– او اخلطي 2 معلقة كبيرة شوربة لحمة, معلقة كبيرة عسل اسود, معلقة صغيرة خل تفاح, ¼ معلقة صغيرة زنجبيل مطحون, ¼ معلقة صغيرة ثوم بودر, فلفل اسود حسب الرغبة, ¾ كوباية ماية ، في حلة على النار اخلطي كل المكونات مع بعض وسيبيه يغلي على نار متوسطة لمدة من 10 – 12 دقيقة لحد ما يوصل لقوام كثيف.

بديل سائل حفظ الفاكهة:

اخلطي معلقتين من خل التفاح, ومعلقة صغيرة فانيليا او عصير تفاح, ومعلقة قهوة.

بديل الزعفران:

ممكن تستخدمي الكركم هيديكي نفس اللون الاصفر.

بديل شراب الجلوكوز:

3 كوبايات لبن بودرة, 3 كوبايات سكر, 1 ½ كوباية ماية ، اخلطي المكونات مع بعض في الخلاط وحطيهم على النار لحد ما يمتزجوا كويس.

بديل حليب جوز الهند:

اخلطي 1 كوباية من جوز الهند المبشور مع 2 كوباية ماية ، حطي المكونات مع بعض على النار وقلبيهم وسيبيه يغلي لمدة 10 دقايق ، بعدها ارفعيه من على النار وصفيه.

في وصفات كتير خصوصا في الاطباق الغربية بيستخدموا فيها الخمور في الطبخ ، هنقولك بدايل الخمور غير الكحولية اللي ممكن تستخدميها.

بديل النبيذ الاحمر:

– النبيذ الاحمر ليه اكتر من بديل نقدر نستخدمه ، ممكن تستبدلي نفس كمية النبيذ الاحمر في الوصفة بشوربة اللحمة البقري مع شوية خل ضيفي لكل كوباية شوربة معلقة صغيرة من الخل ، وممكن كمان تستخدمي شوربة فراخ او خضار ولكن شوربة اللحمة هي الاختيار الافضل.

– او تستخدمي عصير العنب الاحمر مع شوية خل.

بديل النبيذ الابيض:

– ممكن تستخدمي نفس الكمية من شوربة الفراخ او شوربة الخضار.

– او عصير التفاح مع اضافة كمية بسيطة من الخل او عصير الليمون.

– او استخدمي خل التفاح يعتبر بديل مثالي للنبيذ الابيض.

بديل البراندي:

اخلطي خل العنب مع عصير االتفاح غير المحلى ومتخففين بنفس الكمية ماية.

بديل الشامبانيا:

ماية صودا منقوع فيها كمية صغيرة من الجنزبيل.

بديل الكونياك:

عصير كمثرى متخفف بالماية مع 1 معلقة من خل العنب.

بديل الرم:

اخلطي 1 معلقة صغيرة فانيليا مع معلقة كبيرة من خل العنب الاحمر وعصير عنب ابيض وضيفي ماية لتخفيف الخليط.

بديل الفودكا:

اخلطي 1 معلقة صغيرة خل مع 1 معلقة عصير ليمون وخففي الخليط بالماية.

اسرار الطبخ من اشهر البلوجرز المتخصصين في الاكل