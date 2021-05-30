تطور أعراض كورونا يوم بيوم ومتى تظهر لدى معظم المرضى

تطور اعراض كورونا يوم بيوم ومتي تظهر لدي معظم المرضي، وفيروس كورونا الجديد الذي يحمل لنا كل يوم مفاجآ غير سارة على الإطلاق هو واحد من فيروسات كورونا التي تسبب الالتهاب الرئوي الحاد.

لكن ليست كل إصابات كورونا التي تخطت عتبة 170 مليون إصابة، خطيرة حتى أن بعضها لا يحمل أية أعراض بالرغم من المسحة الإيجابية التي تؤكد الإصابة بفيروس كورونا الجديد المسبب لمرض كوفيد-19.

كما أن اعراض فيروس كورونا قد تتطور خلال مدة المرض، بعضها يتحول من بسيط لخطير وبعضها الأخير يشهد تراجعاً مع مرور الأيام. فلنتعرف سوياً على تطور اعراض كورونا يوماً بيوم ومتى تظهر هذه الاعراض على معظم المرضى المصابين بالمرض.

تطور اعراض كورونا يوم بيوم ومتي تظهر لدي معظم المرضي

في إحدى الدراسات التي أجريت في مستشفى Zhongnan بجامعة ووهان إبان ظهور فيروس كورونا في المدينة، توصل الباحثين إلى تحديد نمط نموذجي للأعراض المرتبطة بمرض كوفيد-19.

وكشفت نتائج الدراسة أن حوالي 99% من المرضى يعانون من ارتفاع في درجات الحرارة، فيما يعاني أكثر من نصف المرضى من التعب والسعال الجاف. في حين أن ثلث مرضى كورونا يعانون من آلام في العضلات وصعوبة التنفس.

وبحسب ما أورد موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن "ميرور" البريطانية، يمكن تقسيم مرض كوفيد-19 إلى مرحلتين رئيسيتين:

المرحلة الأولى: وتستمر لمدة 7 أيام بالعموم. المرحلة الثانية: قد تستمر لأسبوعين آخرين.

ويختبر معظم مرضى كورونا المرضى الأولى فقط (حوالي 85%)، فيما يعاني واحد فقط من كل 7 مرضى من الأعراض خلال 3 أسابيع كاملة.

وتطور اعراض كورونا يوم بيوم ومتي تظهر لدي معظم المرضي يمكن تلخصيه بالتالي:

اليوم الأول: وفيه يصاب المريض بالحمى لأول مرة، اضافة الى التعب وألم العضلات والسعال الجاف. فيما تعاني أقلية من الغثيان أو الإسهال لمدة يوم أو يومين.

اليوم الثاني: يبدأ المريض بالشعور بالإرهاق والتعب الشديد.

اليوم السابع: ويمثل نهاية المرحلة الأولى، وفيه تبدأ الأعراض بالتناقص لدى 85% من مرضى كورونا.

وفي هذه الحالة، بإمكان المريض المتعافي من فيروس كورونا العودة للعمل في حال كان يعيشه بمفرده. أما في حال وجود أفراد آخرين من الأسرة في نفس المنزل، فينصح بمواصلة العزل الصحي لمدة 7 أيام أخرى لضمان خلوهم من الفيروس.

وفي حال المعاناة من مشاكل في التنفس في اليوم السابع للمرض، فهذا يعني أنك قد تكون أحد المرضى القلائل الذين يدخلون المرحلة الثانية من المرض.