ما هو هرمون الكالسيتونين وما دوت الخليج الاسباب المرضية وراء الزيادة في افرازه، ويشير موقع "ويب طب" الى ان هرمون الكالسيتونين هو هرمون ببتيدي يتكون من 32 حمض أميني، يتم تصنيعه في الخلايا المجاورة للجريب الواقعة في الغدة الدرقية وتعرف باسم خلايا سي (C-cells).

ويسهم هرمون الكالسيتونين في تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفات في الدم، متعارضاً بذلك مع عمل هرمونات الغدة المجاورة للدرقية.

ويمكن أن تتسبب بعض الأسباب المرضية في زيادة إفراز هرمون الكالسيتونين، نتعرف عليها في موضوعنا اليوم. لكن أولاً نبحث سوياً في وظائف هرمون الكالسيتونين واهمية هذه الوظائف على صحة الجسم.

ما هو هرمون الكالسيتونين

كما ذكرنا اعلاه، فإن وظيفة هرمون الكالسيتونين الرئيسية تتمثل في ضبط وتنظيم مستوى الكالسيوم في الدم من خلال تثبيط عمل الخلايا المحطمة للعظام، وهي الخلايا المسؤولة عن تكسير نسيج العظم مما يؤدي إلى انتقال الكالسيوم إلى الدم. وعندما يتم منع هذه الخلايا من القيام بعملها من خلال هرمون الكالسيتونين، تقل كمية الكالسيوم في الدم.

كما لهرمون الكالسيتونين تأثير مباشر على خلايا الكليتين وتقليل نسبة الكالسيوم المعاد امتصاصه في داخلهم. ويتم التحكم في إفراز هرمون الكالسيتونين من خلال نسبة الكالسيوم في الدم، إذ يقوم الجسم بالاستجابة فورًا في إفرازه عندما يرتفع مستوى الكالسيوم في الدم والعكس صحيح.

دور هرمون الكالسيتونين العلاجي

جدير بالذكر ان هرمون الكالسيتونين يوفر العديد من الاستخدامات العلاجية، إذ يستخدم عادة عند الاصابة بفرط الكالسيوم في الدم او مرض بادجيت.

كما يساعد هرمون الكالسيتونين في الحفاظ على بنية العظام من خلال تثبيط عمل الخلايا المسؤولة عن تحلل نسيج العظمي. اضافة الى تأثيره العلاجي في التخفيف من الالام الحاصلة في العظام بسبب مرض هشاشة العظام.

وعادة ما يتم إعطاء هرمون الكالسيتونين بشقه العلاجي على شكل حقن أو رذاذ أنفي، فيما لا يعطى من خلال الفم لأنه يفقد خصائصه التركيبية حيث يتم تكسيره إلى أحماض أمينية داخل المعدة.

ما دوت الخليج الاسباب المرضية وراء الزيادة في افراز هرمون الكالسيتونين

تقوم الخلايا الجريبية الموجودة في الغدة الدرقية بإفراز هرمون الكالسيتونين، ليقدر هذا الهرمون على اتمام عمله لجهة ضبط مستويات الكالسيوم والفوسفات في الدم وخفضها في حال ارتفعت عن مستوياتها الطبيعية.

وبالتالي يتأثر هرمون الكالسيتونين بمستوى الكالسيوم، فيزداد إفرازه بشكل طبيعي في حال ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم، والعكس صحيح بحيث تنخفض مستوياته في حال انخفاض الكالسيوم الشديد. وبالتالي لا تظهر أية اعراض سلبية ولا يؤثر هذا الارتفاع المتوازن على عمل الغدة الدرقية واية اعضاء أخرى في الجسم.

لكن بعض الاسباب المرضية يمكن ان تزيد من افراز هرمون الكالسيتونين، وفي مقدمها اورام الغدة الدرقية التي تؤدي للاصابة بسرطان الغدة الدرقية.

ومن الاسباب المرضية الاخرى التي تزيد من افراز هرمون الكالسيتونين: