فوائد الجرجير في الوقاية من السرطان والحفاظ على صحة العظام

تختلف مسمياته واستخداماته، لكن الأكيد أنه واحد من ابرز اصناف الورقيات الصحية والشهية التي يقبل الناس على تناوله في معظم الدول العربية.

إنه الجرجير او الروكا او الرشاد كما يطلق عليه في العديد من الدول، من اصناف الاوراق الخضراء الغنية بعناصر غذائية مهمة وحيوية تساعد في الوقاية من الامراض وعلى رأسها السرطان.

ويسهم إدخال الجرجير في نظامنا الغذائي اليومي، في حصولنا على نسبة عالية من هذه العناصر الضرورية التي تعزز الصحة وتساعد في الحفاظ على صحة العظام والوقاية من امراض السرطان.

فوائد الجرجير في الوقاية من السرطان

ينتمي الجرجير الى فصيلة الصليبيات او الكرنبيات، وبالتالي فإنه يزخر بمركب السلفورافين ذو القدرة الفائقة على تثبيط الأنزيم المسؤول عن تطور الخلايا السرطانية ونموّها.

وفي معلومات نشرها موقع Medical News Today، فإن للجرجير قيمة غذائية عالية كغيره من النباتات والخضروات الغنية بمركب السلفورافين الذي يقضي على السرطان ويكبح نمو خلاياه المستمر في الجسم.

كما يحتوي الجرجير على مركب الكلوروفيل، والذي أظهر قدرة مماثلة في تثبيط العوامل المسرطنة وتأثيراتها الضارّة، وتحديداً تلك العوامل التي تنتج عن شوي الأطعمة بدرجات حرارة عالية جداً.

فوائد الجرجير في الحفاظ على صحة العظام

فيما يخص العظام والسبل الواجب اتباعها للحفاظ عليها من الكسور والهشاشة وغيرها، لا بد من الحديث عن احتواء الجرجير على كميات مناسبة من عنصر الكالسيوم الذي يدخل في بناء العظام وتكوينها والحفاظ عليها.

فكل كوبين من الجرجير توفر حوالي 64 جراماً من معدن الكالسيوم الضروري لصحة العظام وحمايتها من أية كسور أو هشاشة يمكن أن تصيبها.

فوائد الجرجير الصحية الأخرى

اضافة لدوره المميز في منع الاصابة بالسرطان وتقوية العظام، فإن للجرجير فوائد صحية أخرى لا بد من الحديث عنها.

فتناول الجرجير مثلاً، يساعد مرضى السكري في التحكم بارتفاع سكر الدم بفضل احتوائه على حمض الالفا ليبونيك، وهو مضاد أكسدة فعال ذو قدرة كبيرة على خفض مستويات سكر الدم، إضافة إلى تحسين حساسية الخلايا والأنسجة تجاه هرمون الأنسولين.

كما أن لهذا الحمض قدرة بارزة في الحد من تطور الاضطرابات العصبية الحسية لدى مرضى السكري، وتخفيف التهابات الاعصاب لديهم.

ينصح عادة بتناول أوراق الجرجير قبل وجبات الطعام لتحقيق النتائج المرجوّة منه في التحكم بالمعدلات المرتفعة من سكر الدم بعد هذه الوجبات.

وينصح مرضى ضغط الدم، بتناول الجرجير قبل وجبات الطعام للمساعدة في خفض ارتفاع ضغط الدم والحفاظ عليه ضمن مستوياته الطبيعية.

وللذين يبحثون عن أطعمة تعزز الشعور بالامتلاء، فإن الجرجير هو خيارهم الصحي بفضل محتواه العالي من الالياف التي تعزز الشعور بالشبع ما يساعد على انقاص الوزن.

ومن الفوائد الصحية الأخرى لتناول الجرجير: